Гончаренко после такого матча стало плохо. Как РПЛ вернулась в Москву

При подходе к стадиону ЦСКА можно было заметить толпу людей, на которую не особо работали призывы разойтись, звучащие каждые 15 секунд из рупора стюарда. Можно много говорить о полезности или бесполезности социального дистанцирования, но около арены оно точно не работало.

Кроме социального дистанцирования, все меры безопасности соблюдались

Но все остальные меры соблюдались. У каждого заходящего на стадион измерялась температура, а также везде стояли санитайзеры. Те болельщики ЦСКА, с кем удалось поговорить, в один голос утверждали, что ничего не боятся.



К тому же, «армейцы» пошли на дополнительные меры безопасности. Каждый журналист, аккредитованный на матч, был обязан принести с собой отрицательный тест на коронавирус. Заболевших не обнаружили.

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Как и положено по новому регламенту, на стадионе не готовилась и не продавалась еда, что очень расстроило журналистов, которые привыкли есть вкусный борщ в пресс-центре.

На стадионе же социальная дистанция вполне соблюдалась. К примеру, фанаты ЦСКА выдерживали необходимое расстояние в 1.5 метра.

Стоит сказать, что фанаты, которые пришли на матч, создали отличную атмосферу. Поддержка ЦСКА была на очень высоком уровне. Сидя на трибуне даже не чувствовалось, что на матче всего 10% зрителей от вместимости арены. Думается, что для тв-картинки искусственный шум зрителей, который работал во время трансляции, был и не нужен.

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Семак не понимает, как написан регламент возобновления РПЛ. Гончаренко не пришёл на пресс-конференцию.



Пресс-конференции проходили в новом формате по скайпу.

Сергей Семак был очень доволен результатом, но абсолютно недоволен ситуацией с коронавирусом в других клубах и регламентом возобновления РПЛ: «Ставку не делали на быстрый гол. Нам главное забивать и не пропускать, временной отрезок не так важен. Мы неплохо сегодня играли, заслуженно победили. Кузяев хорошо смотрелся на тренировках, сыграл здорово, понял то, что надо выполнять. Он набрал хорошую форму, заслуженно появился в стартовом составе. Футбол тем и интересен, что преподносит непредсказуемые результаты. Малком действовал полезно по тому плану, который мы выбрали на игру. Он сыграл очень прилично, хотя были моменты, где можно было распорядиться мячом по-другому, как и остальные футболисты. Хотя результат для нас прекрасен, но мы обращаем внимание и на качество.



По мне, самое важное, что следовало сделать перед возобновлением — прописать в регламенте, что значит — контактирующий с заболевшим. Нужно было прописать так, чтобы больной не играет, здоровый играет. Почему «Ростов», где были здоровые футболисты, вчера играл вот таким составом. Я рад за молодых ребят, но надо чётко прописать и понять, чтобы ни один из клубов не страдал от этого», — закончил Семак.

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Потому случилось неожиданное. Виктор Гончаренко не пришёл на пресс-конференцию.



Вместо него был Сергей Овчинников, который заодно объяснил, почему главный тренер ЦСКА не стал отвечать на вопросы журналистов: «Виктор Михайлович плохо себя почувствовал. Давайте не мучить человека, поднялось давление.

Что касается матча, то персонально не хочется никого винить. Будем делать выводы. Была персоанльная ошибка на второй минуте, потом ещё один быстрый гол. Мы не смогли перестроиться, «Зенит» эффективно использовал наши слабые стороны. На мой взгляд, можно было нам попробовать иначе выстроить оборону. Матч даст большую пищу для размышлений для будущих игр. Гранеро — большой мастер, но Зубик работал длительное время рядом с ним, дублировал его в то время, когда Гранеро был в сборной. Программа подготовки не менялась, дело не в персоналиях. Его отсутствие не имело значения в сегодняшнем результате. Всем хочется качественного усиления, которых мы должны развивать. Нет горечи от того, что у «Зенита» выходит Дриусси, а у нас Тикниязян и Марадишвили. Васин, а не Магнуссон? Выбор делает главный тренер, значит на это были все основания. Это внутренние дела клуба».



Вот так закончился главный матч тура в РПЛ. Главное, чтобы он не стал последним для только возобновившегося чемпионата.