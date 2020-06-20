Не переживайте, что РПЛ остановят. Весело — и чёрт с ним

Ну что, друзья, хотели футбола? Грустили без развлечений? Говорили, что РФС и футболисты «зассут» играть? Ну вот, они не зассали. Они рискнули. А вы — ну, развлекайтесь.

Прикольно ведь, да, когда к свистопляске с «Ростовом» и «Сочи»добавился ковид «Уфы» и «Динамо»?! Москвичи вот уже дома сидят, не летят в Краснодар. Мистер н’Жье — положительный. У него, конечно, вскоре возьмут новый анализ, перепроверят — и если он будет отрицательным, то сезон в РПЛ на время спасётся, и вы ещё повеселитесь.

Герои ваших соплей. Разве пацаны из Ростова стояли под пулями? Слишком много нытья и лицемерия.

Но отрицательным тест вряд ли будет. И тогда умные люди определят контактную группу возможных инфицированных: в «Динамо» их будет под 30, а в Краснодар поедут дублеры или дети.

Ну а дальше коронавирус найдут в других клубах. Найдут, потому что его сейчас нельзя не найти. Возьмите любую группу из 50 человек и тестируйте её каждый день. Корона проявится в любом случае: хоть с температурой, хоть бессимптомно. И вот по законам нашей страны весь ваш коллектив должен будет отправиться на двухнедельный карантин. Причём отмазаться не получится, ведь в футболе всё контролируют государственные органы.

«Закончил школу. Через две недели сдавать ЕГЭ». Интервью с тем самым вратарём «Ростова» За день количество подписчиков у Дениса Попова увеличилось в 50 раз!

Нет, наверное, можно было ещё принять поправки, договориться с Роспотребнадзором, чтобы изолировался только болеющий, это было бы логично, но…

Но о чём мы вообще? Вы вот видели хоть какую-то логику в том, что неделю назад мы выходили из дома по расписанию, а сейчас, когда статистика по заболевшим не особо изменилась, тусуемся тысячами в центре Москвы? Если видели, то напишете в комментах, пожалуйста. Просто кажется, что к логике сейчас вообще лучше не апеллировать. Легче просто принимать всё как есть. Улыбаться и махать.

Это всё, чего от нас хотят. Ну а РФС хоть попробовал. Весело — и чёрт с ним.