Не переживайте, что РПЛ остановят. Весело — и чёрт с ним

Ну что, друзья, хотели футбола? Грустили без развлечений? Говорили, что РФС и футболисты «зассут» играть? Ну вот, они не зассали. Они рискнули. А вы — ну, развлекайтесь.
Прикольно ведь, да, когда к свистопляске с «Ростовом» и «Сочи»добавился ковид «Уфы» и «Динамо»?! Москвичи вот уже дома сидят, не летят в Краснодар. Мистер н’Жье — положительный. У него, конечно, вскоре возьмут новый анализ, перепроверят — и если он будет отрицательным, то сезон в РПЛ на время спасётся, и вы ещё повеселитесь.
Но отрицательным тест вряд ли будет. И тогда умные люди определят контактную группу возможных инфицированных: в «Динамо» их будет под 30, а в Краснодар поедут дублеры или дети.
Ну а дальше коронавирус найдут в других клубах. Найдут, потому что его сейчас нельзя не найти. Возьмите любую группу из 50 человек и тестируйте её каждый день. Корона проявится в любом случае: хоть с температурой, хоть бессимптомно. И вот по законам нашей страны весь ваш коллектив должен будет отправиться на двухнедельный карантин. Причём отмазаться не получится, ведь в футболе всё контролируют государственные органы.
Нет, наверное, можно было ещё принять поправки, договориться с Роспотребнадзором, чтобы изолировался только болеющий, это было бы логично, но…
Но о чём мы вообще? Вы вот видели хоть какую-то логику в том, что неделю назад мы выходили из дома по расписанию, а сейчас, когда статистика по заболевшим не особо изменилась, тусуемся тысячами в центре Москвы? Если видели, то напишете в комментах, пожалуйста. Просто кажется, что к логике сейчас вообще лучше не апеллировать. Легче просто принимать всё как есть. Улыбаться и махать.
Это всё, чего от нас хотят. Ну а РФС хоть попробовал. Весело — и чёрт с ним.
- 21 июня 2020
-
00:23
-
00:22
-
00:06
-
00:00
- 20 июня 2020
-
23:51
-
23:43
-
23:38
-
23:34
-
23:26
-
23:25
-
23:13
-
23:06
-
23:01
-
22:57
-
22:53Весь состав «Динамо» сел на карантин Эксклюзив
-
22:45
-
22:30
-
22:29
-
22:15
-
21:53
-
21:52
-
21:47
-
21:45
-
21:43
-
21:38
-
21:32
-
21:32
-
21:24
-
21:22
-
21:09
-
20:59
-
20:54
-
20:33
-
20:29
-
20:10