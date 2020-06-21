Галицкий не хочет славы «Сочи». Он готов на перенос матча с «Динамо»

Никогда такого не было и вот опять. Только вчера закончился скандальный матч «Сочи» — «Ростов», а в РПЛ новый клуб на карантине — «Динамо»

Что произошло?

Стоило только возобновиться РПЛ, как у Лиги сразу начались проблемы из-за коронавируса. Сначала официально 6 человек заразились в «Ростове», возникла скандальная ситуация, после чего состоялся уже легендарный матч с «Сочи».

«Могли бы и поддаться...». Почему ФК «Сочи» никому не нужен (почти) Спойлер: электросамокаты веселее.

Теперь новый очаг заражения – «Динамо». Трое игроков сдали положительный тест – Каборе, Н`Жье и Шиманьски. Причём, по нашим данным, поляк себя чувствует хуже всех. Информацию о положительных тестах в клубе нам подтвердил агент Каборе – Дмитрий Селюк: «У Каборе положительный тест на коронавирус, но ещё будут проверочные. Но на этот момент, как я уже сказал, тест положительный. Как я понимаю, не только у него, но и у Клинтона Н'Жье. Но уверен и в курсе только относительно Шарля. Сейчас он пройдёт все проверки, процедуры, и будет видно.

Не переживайте, что РПЛ остановят. Весело — и чёрт с ним Респект РФС.

Если у Шарля или Клинтона выявили COVID-19, их нужно изолировать. Остальные футболисты могут играть без каких-либо проблем. Такие ситуации были в «Кёльне» и «Ислочи». Если из-за одного-двух человек будут переносить матчи, это неправильно»



«Динамо», как того требует регламент РПЛ, в полном составе закрылось на базе на карантине. Напомним, что 21 июня по календарю у «Динамо» должен был состояться матч с «Краснодаром».

Что будет с матчем «Краснодар» — «Динамо»?

Скорее всего, матч перенесут. Клубы между собой договорились о переносе игры на единственное свободное окно – 19 июля. Сергей Галицкий не стал возражать и пошёл навстречу «Динамо». Хотя в РФС, по нашей информации, хотели, чтобы матч состоялся по расписанию, а на игру поехал дублирующий состав московского клуба, как это произошло в матчи «Сочи» и «Ростова». Но, видимо, этого не случится и матч будет сыгран в июле. Двум клубам осталось лишь получить добро от вышестоящих органов.

«Закончил школу. Через две недели сдавать ЕГЭ». Интервью с тем самым вратарём «Ростова» За день количество подписчиков у Дениса Попова увеличилось в 50 раз!

Могут ли остановить РПЛ?

Сейчас – точно нет. На данный момент, футбольные власти даже не рассматривают такой вариант. Все настроены доиграть чемпионат, несмотря на все трудности. Но проблема заключается в регламенте, который был написан Роспотребнадзором. Если сейчас его не переписать и отменить это странное правило двухнедельного карантина для всех, то дальше возможно любые варианты. Вплоть до самых абсурдных.