Прядкин в самоизоляции. Проблемы клубов РПЛ не волнуют?

16 мая Бундеслига первой из топ-чемпионатов Европы возобновила сезон после эпидемии коронавируса. Прошло 8 туров: на 72 матча – ни одного переноса. Последняя новость о зловещей инфекции в немецком футболе датирована 9 мая и относится ко второму дивизиону (дрезденское «Динамо» тогда вслед за «Эрцгебирге» село на двухнедельный карантин). После этого осточертевшая всем аббревиатура COVID бесследно исчезла из профильных изданий Германии. Теперь о заразе там напоминают лишь пустые трибуны стадионов и маски на лицах тренеров, запасных игроков и клубного персонала.

Чемпионат России. Первый тур после паузы: 6 официально инфицированных игроков в «Ростове», 3 – в «Динамо», 1 – под подозрением в «Уфе». Один матч перенесён, один превращён в фарс. Две команды из 16 – на самоизоляции, а ответственная за проведение турнира организация – застыла в позе испуганного страуса: авось, пронесёт, само рассосётся. Сложившаяся ситуация – она ведь не только разницу в менталитетах между россиянами и немцами подтвердила, но и высветила реальную состоятельность структуры под названием Премьер-Лига. Столкнувшись с настоящим катаклизмом, она проявила полную организационную беспомощность.

Мы тут несколько дней взахлёб восхищались мужеством ростовской ребятни, забившей целый гол сочинским миллионерам на их поляне. В восторженном словесном потоке утонули главные вопросы: а как вообще стало возможным публичное издевательство над подростками и элементарным здравым смыслом? Никто из высоких кабинетов не попенял руководству «Ростова» за халатность, приведшую к массовому заражению футболистов и угрозе повторного срыва чемпионата. Ни упрёка с Трубной не раздалось и в адрес клуба «Динамо», вопреки всем рекомендациям не уследившего за своими легионерами.



РПЛ просто самоустранилась от решения проблем, отдав их на откуп своим членам: сами там как-нибудь разберитесь. Вот и разбираются, кто как умеет, где по справедливости, где – не очень. Сергей Галицкий согласился на перенос матча на июль, а Борис Ротенберг – нет, и имел полное на то право. С какой радости он должен страдать из-за безалаберности соперника? Играть в благородство приятно, когда у тебя много турнирных очков, а у дебютанта РПЛ их недостаточно для выживания в лиге. Обстоятельства забудутся – результат останется, как бы цинично это ни прозвучало.



Если кто в этой истории и проявил бесхарактерность и безволие, так это Премьер-Лига. Когда от неё потребовалось сказать своё веское слово, она стыдливо промолчала. И продолжает хранить безмолвие, будто происходящее в чемпионате её никоим образом не касается.

Галицкий не хочет славы «Сочи». Он готов на перенос матча с «Динамо» Рассказываем о ситуации и отвечаем на вопросы.

28 мая президент РПЛ радостно отрапортовал общественности о допуске зрителей на российские стадионы. «Это большая победа для всех нас», — сообщил нам господин Прядкин. С тех пор – а прошёл почти месяц – Сергей Геннадьевич проявился в информационном поле ровно один раз – чтобы сделать «тысячное замечание «Тамбову» насчёт бесконечной реконструкции стадиона. Ни к «Динамо», ни к «Ростову» с «Сочи» у него, похоже, замечаний не возникло. Или постеснялся высказать – из уважения к первым лицам клубов. А потом, о победах всегда приятнее докладывать, чем о поражениях.



Самое интересное, что со стороны клубов тоже возмущённых криков не слыхать. Хотя нарушение спортивного принципа – налицо. Только Карпин негодует, сравнивая чемпионат России с первенством бани или водокачки. Клубный топ-менеджмент тактично помалкивает – ведь это они в январе выразили доверие Сергею Прядкину, переизбрав его президентом лиги на новый пятилетний срок. Они же, опять-таки единогласно, подтвердили сделанный выбор в марте, когда РФС потребовал провести перевыборы с соблюдением всех положенных процедур. Коль скоро человек 13-й год занимает столь высокую и ответственную должность, значит, соответствует. Значит, всех всё устраивает. Распекать его за бардак в чемпионате сейчас – значит, нарушить цеховую солидарность и признать собственную кадровую подслеповатость.

А между тем своим бездействием РПЛ поставила клубы в совершенно идиотское положение. Разнарядка во что бы то ни стало доиграть чемпионат, угроза «технарей» и свежий сочинский пример перед глазами вынуждают участников сезона скрывать случаи инфицирования в коллективе. Кому охота получить «десятку» на поле или «-:+» в кабинете? Не все же такие благородные, как Галицкий. Один соперник пойдёт навстречу, другой – нет.



Пожалуй, единственно возможным выходом из сложившейся ситуации представляется срочная коррекция медицинского регламента, разработанного РФС совместно с Роспотребнадзором. Если при двух-трёх инфицированных сажать на карантин всю команду, чемпионат мы точно не доиграем.