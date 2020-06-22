«Ливерпуль» — почти чемпион. Всего 10 лет назад клуб был на грани краха

Уже в в ближайших турах АПЛ «Ливерпуль» может оформить первое за 30 лет чемпионство. Естественно, в этом есть и заслуга владельцев клуба – американской компании Fenway Sports Group (до 2011 года называлась New England Sports Ventures) и его учредителя Джона Генри.



Но 10 лет назад английским клубом руководили другие американские бизнесмены – Том Хикс и Джордж Джиллетт. Они загнали «Ливерпуль» в долги, а болельщики красных возненавидели их. Дело о продаже рассматривалось в Высоком суде Лондона, а осенью 2010 года легендарному клубу всё же удалось избавиться от одиозных владельцев.

Неудачное правление Хикса и Джиллетта

Американские бизнесмены Том Хикс и Джордж Джиллетт приобрели «Ливерпуль» в феврале 2007 года за 220 млн фунтов и сразу начали кормить болельщиков обещаниями. Они твердили, что сделают всё, чтобы мерсисайдцы взяли долгожданное чемпионство, обещая огромные денежные инвестиции. Но получилось всё с точностью до наоборот.

Джордж Джиллетт и Том Хикс Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Новые владельцы редко появлялись на матчах «Ливерпуля» и поставили клуб на грань краха. В январе 2010 года Королевский банк Шотландии напомнил Хиксу и Джиллетту о выплате долга в размере 237 млн фунтов, которые они взяли в качестве кредита. Несмотря на две отсрочки, погасить такую огромную сумму американцы не смогли. И тогда они вознамерились выгодно продать клуб. Хикс оценивал “Ливерпуль” в 800 млн фунтов. Когда в апреле Нью-Йоркская частная акционерная компания Rhone Group предложила 118 млн фунтов стерлингов за 40-процентную долю, они с Джиллеттом отвергли предложение.

Приход Бротона и уход Бенитеса

В этом же месяце Королевский банк Шотландии назначил на должность независимого председателя «Ливерпуля» президента авиакомпании British Airways Мартина Бротона. Он должен был контролировать процесс продажи клуба, а также совместно работать с тогдашним руководством. Однако ему было сказано, что, если новый покупатель не будет найден к октябрю, мерсисайдский клуб перейдёт под внешнее управление.

Мартин Бротон Фото: Peter Macdiarmid/Getty Images

Летом английскую команду покинул главный тренер Рафаэль Бенитес, который позже в своей книге «Мечты Лиги чемпионов» обвинил Хикса и Джиллетта в том, что они не давали ему денег на трансферы. По словам испанского тренера, именно трансферы могли обеспечить «Ливерпулю» титул АПЛ в сезоне 2008/09, когда красные уступили чемпионство «Манчестер Юнайтед», заняв второе место с отставанием в четыре очка.



«Пять лет я работал главным тренером «Ливерпуля». Но в начале шестого года я понял, что моя роль изменилась. Внезапно я превратился в банковского менеджера. Все решения принимались для того, чтобы удовлетворить банки, а не болельщиков. Настолько серьёзный оборот приняла ситуация с владельцами клуба, Томом Хиксом и Джорджем Джиллетом. Работа на трансферном рынке тем летом была просто невозможна. Приобретение опытного защитника, а также высокого, сильного, сообразительного Йоветича дало бы нашему составу усиление, необходимое для борьбы за титул», — писал Бенитес.

Потенциальный покупатель из Китая и новый сезон под руководством Роя Ходжсона

В начале августа у «Ливерпуля» появились потенциальные покупатели. По информации газеты The Times, английским клубом заинтересовался китайский бизнесмен Кенни Хуанг, который обещал погасить долг в размере 237 млн фунтов. Но на Бротона он не произвёл впечатления. К тому же заявления потенциального покупателя о том, что он учился в американских университетах, частично владел баскетбольной франшизой НБА и имел место в совете директоров четвертого по величине банка Китая, так и не были доказаны.



Тогда же Мартин Бротон заявил, что Королевский банк Шотландии больше не участвует в деле, а все деньги перенаправляются в банк Barclays.



«Королевский банк Шотландии не участвует в деле. Все предложения, которые им направляются, приходят ко мне и перенаправляются в банк Barclays. Так что руководство клуба всё контролирует. Нашей целью остаётся продажа клуба до конца трансферного окна», — приводила слова Бротона британская газета The Guardian.

Рой Ходжсон Фото: Clive Brunskill/Getty Images

После ухода Бенитеса на его должность был приглашён английский специалист Рой Ходжсон. Он стартовал в сезоне АПЛ-2010/11 с ничейного результата в матче против лондонского «Арсенала» (1:1).

Видео доступно на «Чемпионате».

При этом в последующих семи турах АПЛ Ходжсон одержал с «Ливерпулем» всего лишь одну победу над «Вест Бромвичем», проиграв «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Блэкпулу» и «Эвертону». Вот видео унизительного поражения красных в матче против «Блэкпула» на «Энфилде» (1:2), после которого мерсисайдский клуб опустился в зону вылета.

Видео доступно на «Чемпионате».

Письмо болельщика «Ливерпуля» и попытка рефинансирования долга со стороны Хикса

9 августа 2010 года болельщик «Ливерпуля» Джо Янушевски, работавший в бейсбольном клубе «Бостон Ред Сокс», написал письмо владельцу Джону Генри на электронную почту. Он попросил бизнесмена обратить внимание на футбольный «Ливерпуль», указав, что легендарный и титулованный клуб не брал чемпионство с 1990 года, а сейчас и вовсе близок к банкротству.

Джон Генри Фото: Maddie Meyer/Getty Images

«Я предположил, что, наверное, стоит воспользоваться таким шансом и что мои вещи всегда собраны – я в любой момент готов поехать в Ливерпуль. Но на самом деле я не думал, что способен кого-то убедить купить «Ливерпуль». Это была такая несбыточная мечта. В письме я просто выразил свою боль», – рассказывал Янушевски.



Пока преданный фанат красных ждал ответа от Генри, Хикс и Джиллетт попытались рефинансировать долг через американскую акционерную компанию Blackstone Group. Однако у них ничего не вышло.

Продажа клуба американскому бизнесмену Джону Генри и судебные разбирательства

Рано утром 6 октября совет директоров «Ливерпуля» в лице Мартина Бротона, Кристиана Перслоу и Иэна Эйра официально объявил о достигнутой договорённости с компанией New England Sport Ventures, ранее сделавшей предложение о приобретении клуба за 300 млн фунтов. Её учредителем был тот самый владелец «Бостон Ред Сокс» Джон Генри, которому болельщик «Ливерпуля» ранее писал письмо.

Мартин Бротон (слева) и Кристиан Перслоу (в центре) Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Уже на следующий день, 7 октября, в британской прессе появилась информация, что днём ранее Хикс и Джиллетт с помощью судебного иска пытались отстранить от своих обязанностей Кристиана Перслоу и Иэна Эйра, заменив их на Мэка Хикса, сына Тома Хикса, и Лори Кей Макатчеона, таким образом усилив контроль над активом с помощью своих людей в совете директоров. По мнению американских владельцев, трое представителей правления клуба не имели права заключить соглашение, если оно противоречит желаниям владельцев. И несмотря на то что у американцев в очередной раз ничего не вышло, стало понятно, что без суда проблему решить не получится.

Руководство АПЛ дало добро на продажу клуба американской компании New England Sports Ventures. Теперь Высокому суду Великобритании нужно было вынести вердикт и признать сделку легитимной.



Вечером 11 октября Королевский банк Шотландии опубликовал официальное заявление, в котором сообщил о запрете американским владельцам изменять состав совета директоров во время судебного процесса.



Вердикт Высокого суда Великобритании означал, что сделка по продаже «Ливерпуля» американской компании NESV может состояться. Но Хикс и Джиллетт вновь нашли способ заблокировать сделку, обратившись в суд штата Техас. Клуб опять вышел с официальным заявлением, в котором заявил о временной приостановке процесса передачи управления клубом компании NESV.



За это время Том Хикс и Джордж Джиллетт, воспользовавшись выигранным временем, попытались погасить свою задолженность перед Королевским банком Шотландии с помощью сторонней организации Mill Financial. Однако в Великобритании судья Высокого суда вынес очередной вердикт, согласно которому американцы обязаны были немедленно отозвать запретительное постановление, поданное в суд штата Техас. И Хикс, и Джиллетт осознали, что потерпели поражение в этой битве, а официальный сайт «Ливерпуля» официально объявил о согласованной сделке в 300 млн фунтов. К тому же новые владельцы сразу же покрыли долг клуба в размере 200 млн фунтов.

Фото: John Powell/Liverpool FC via Getty Images

В своем первом интервью в качестве владельца «Ливерпуля» Джон Генри произнёс особые слова, которые актуальны и сегодня: “Вы можете уничтожить команду за короткий период, но вам потребуется много времени, чтобы построить новый прочный фундамент. Мы очень терпеливы, но агрессивны».



Его слова оказались пророческими. Спустя девять лет после завершения сделки «Ливерпуль» взял свой шестой трофей Лиги чемпионов, а сегодня находится в двух шагах от долгожданного титула АПЛ, который станет для мерсисайдцев первым после основания лиги в 1992 году.