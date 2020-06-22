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1988-й год – лучший в истории нашего футбола, хронология, видео, фото

Сборная СССР на чемпионате Европы 1988
Анатолий Романов
1988-й — самый успешный год в истории отечественного футбола. Как это было
Много историй, фото и видео.
Футбол / Евро-2020 0

20 февраля

Сборная СССР завершает тренировочную программу товарищеским матчем со сборной Италии. Первый серьёзный соперник на сборе показывает, что команде Лобановского есть куда расти. «Скуадра Адзурра» громит наших.

Италия – СССР – 4:1
Голы: Барези, 8, с пенальти (1:0); Литовченко, 19 (1:1); Виалли, 31 (2:1); Виалли, 35 (3:1); Бергоми, 87 (4:1).

Комментарий Валерия Лобановского: «В Бари прилетели Беккенбауэр, Михелс и Робсон, тренеры сборных ФРГ, Голландии и Англии (соперников СССР по Евро-1988). Но полную информацию о нашей команде они вряд ли получили. Признаюсь, в первой игре сезона нам не хотелось раскрывать все карты. Мы сознательно пошли на некоторые эксперименты с составом. Так защитник Бессонов в первом тайме играл впереди, а его место занял полузащитник Гоцманов. Кроме того, из-за травм, не смогли выйти на поле Заваров и О. Кузнецов.

Что касается подготовки, в Италии нам были созданы отличные условия для занятий. Первые 11 дней мы готовились в горах в местечке Чоко в туристском отеле, где имеется современный спортивный комплекс с залами и полями. Затем переехали под Флоренцию на учебную базу сборной Италии, где условия были ещё лучше. Запланированную программу выполнили в полном объеме, хотя частые дожди усложняли нашу работу. Довольны серьёзным отношением к занятиям всех 22 игроков.

К сожалению, в Италию, где закладывался фундамент на весь сезон, мы не смогли взять всех кандидатов, которых уже проверяли в матче с командой Франции, на которых рассчитываем в будущем. Трудно решать сложные задачи с одним составом на протяжении многих лет. Сборная СССР нуждается в свежих силах. Приятно, что у нас есть немало перспективных, футболистов. Беда, в том, что мы не смогли привлечь их к занятиям. Все они готовятся к ответственному сезону в олимпийской команде» (Советский спорт).

В эти дни олимпийская сборная СССР под руководством 41-летнего тренера Анатолия Бышовца выиграла турнир памяти Джавахарлала Неру в Индии. В финале обыграна Польша – 2:0, причём победный гол забил будущий герой олимпийского финала Юрий Савичев.

2-11 февраля

Сборная СССР в рамках подготовки к финальной стадии Евро-1988 отправляется на сбор в Италию. В 1987 году наша национальная команда уверенно выиграла отборочную группу с ГДР, Францией, Исландией и Норвегией, не потерпев ни одного поражения в восьми матчах (пять побед, три ничьи). В Италии главный тренер Валерий Лобановский отрабатывает свою модель игры на местных клубах невысокого уровня, причём один из матчей завершается разгромным счётом, который даже хоккейным не назовёшь.

«Вале Дель Серкио» – сборная СССР – 0:17
В составе нашей команды забивали: Беланов – 6 мячей, Родионов – 5, Пасулько – 2, Яремчук – 2, Гоцманов – 1, Демьяненко – 1.

«Понте Мориано» – сборная СССР – 0:3
Мячи забивали: Рац, Протасов и Хидиятуллин.

«Фиренце» – сборная СССР – 0:5
Авторы голов: Демьяненко – 2, Яремчук, Пасулько, Родионов.

«Понтассиеве» – сборная СССР – 0:4
Авторы голов: Рац – 2, Литовченко, Протасов.

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