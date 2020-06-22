1988-й — самый успешный год в истории отечественного футбола. Как это было

20 февраля

Сборная СССР завершает тренировочную программу товарищеским матчем со сборной Италии. Первый серьёзный соперник на сборе показывает, что команде Лобановского есть куда расти. «Скуадра Адзурра» громит наших.

Италия – СССР – 4:1

Голы: Барези, 8, с пенальти (1:0); Литовченко, 19 (1:1); Виалли, 31 (2:1); Виалли, 35 (3:1); Бергоми, 87 (4:1).

Комментарий Валерия Лобановского: «В Бари прилетели Беккенбауэр, Михелс и Робсон, тренеры сборных ФРГ, Голландии и Англии (соперников СССР по Евро-1988). Но полную информацию о нашей команде они вряд ли получили. Признаюсь, в первой игре сезона нам не хотелось раскрывать все карты. Мы сознательно пошли на некоторые эксперименты с составом. Так защитник Бессонов в первом тайме играл впереди, а его место занял полузащитник Гоцманов. Кроме того, из-за травм, не смогли выйти на поле Заваров и О. Кузнецов.

Что касается подготовки, в Италии нам были созданы отличные условия для занятий. Первые 11 дней мы готовились в горах в местечке Чоко в туристском отеле, где имеется современный спортивный комплекс с залами и полями. Затем переехали под Флоренцию на учебную базу сборной Италии, где условия были ещё лучше. Запланированную программу выполнили в полном объеме, хотя частые дожди усложняли нашу работу. Довольны серьёзным отношением к занятиям всех 22 игроков.

К сожалению, в Италию, где закладывался фундамент на весь сезон, мы не смогли взять всех кандидатов, которых уже проверяли в матче с командой Франции, на которых рассчитываем в будущем. Трудно решать сложные задачи с одним составом на протяжении многих лет. Сборная СССР нуждается в свежих силах. Приятно, что у нас есть немало перспективных, футболистов. Беда, в том, что мы не смогли привлечь их к занятиям. Все они готовятся к ответственному сезону в олимпийской команде» (Советский спорт).

В эти дни олимпийская сборная СССР под руководством 41-летнего тренера Анатолия Бышовца выиграла турнир памяти Джавахарлала Неру в Индии. В финале обыграна Польша – 2:0, причём победный гол забил будущий герой олимпийского финала Юрий Савичев.

2-11 февраля

Сборная СССР в рамках подготовки к финальной стадии Евро-1988 отправляется на сбор в Италию. В 1987 году наша национальная команда уверенно выиграла отборочную группу с ГДР, Францией, Исландией и Норвегией, не потерпев ни одного поражения в восьми матчах (пять побед, три ничьи). В Италии главный тренер Валерий Лобановский отрабатывает свою модель игры на местных клубах невысокого уровня, причём один из матчей завершается разгромным счётом, который даже хоккейным не назовёшь.

«Вале Дель Серкио» – сборная СССР – 0:17

В составе нашей команды забивали: Беланов – 6 мячей, Родионов – 5, Пасулько – 2, Яремчук – 2, Гоцманов – 1, Демьяненко – 1.

«Понте Мориано» – сборная СССР – 0:3

Мячи забивали: Рац, Протасов и Хидиятуллин.

«Фиренце» – сборная СССР – 0:5

Авторы голов: Демьяненко – 2, Яремчук, Пасулько, Родионов.

«Понтассиеве» – сборная СССР – 0:4

Авторы голов: Рац – 2, Литовченко, Протасов.

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