Как уходили тренеры ЦСКА при Гинере. 7 разных историй

За те 20 лет, что Гинер руководит ЦСКА, в клубе работало всего 7 главных тренеров.

Виктор Гончаренко после матча с «Зенитом» не пришёл на пресс-конференцию. Его помощник Сергей Овчинников, который отвечал на вопросы журналистов, объяснил, что на фоне болезненного поражения у главного тренера ЦСКА поднялось давление.

Малком превращается в Халка. «Зенит» сыграл с ЦСКА по-чемпионски Команда Сергея Семака всё ближе к золоту.

На следующий день после крупного поражения от «Зенита» со счётом 0:4 Гончаренко сказал, что хочет покинуть пост главного тренера ЦСКА. Но в клубе попросили тренера остаться до конца сезона.

Гончаренко намерен уйти из ЦСКА. Объясняем почему Главный тренер «армейцев» уже написал заявление об отставке.

Смена тренера в ЦСКА явление настолько редкое, что всегда становится настоящим событием. Давайте вспомним, как уходили тренеры при Гинере.

Павел Садырин в 2001-м

Павел Садырин Фото: из личного архива Павла Садырина

В 2000 году Садырин возглавил ЦСКА третий раз в карьере. Тренер уже был болен, а тяжёлый перелом ноги, полученный на базе, только усугубил ситуацию. Дела у команды шли неважно, но Садырин работал с командой практически до конца, летал на выезды с несбиваемой температурой в 40 градусов. Лишь последние матчи года, когда тренер уже лежал в больнице, командой руководил Александр Кузнецов.



Садырин умер в декабре того же года.

Романцев и Садырин сильно не любили друг друга. Помирились лишь перед смертью последнего Садырин прямо говорил, что вернулся в «Зенит» с целью обыграть Романцева и его «Спартак».

Валерий Газзаев в 2003-м

Валерий Газзаев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В тот год Газзаев совмещал работу в ЦСКА и сборной. В сборной дела шли плохо, и в августе тренер подал в отставку. В клубе всё было не столь критично, во всяком случае чемпионский титул команда взяла. Но неудачу в квалификации Лиги чемпионов с «Вардаром» тренеру не простили. Газзаев покинул пост главного тренера ЦСКА, но остался в клубе на контракте.



В своей книге «Путь воина» Газзаев рассказывает о своей отставке так:



«Евгений Леннорович – мужественный человек. Не моргнув глазом, он сказал, что клуб в моих услугах больше не заинтересован. Это для меня стало неожиданностью. Полнейшей! Тем не менее, к своему удивлению, я воспринял сие известие не так болезненно, как мог бы. Полагаю, что держался я предельно хладнокровно и не показывал своё душевное состояние. Единственное, я спросил: ко мне есть какие-нибудь претензии? Гинер ответил: нет.



Я встал и ушёл. Без хлопанья дверью.



Когда оказался на улице, испытал потрясение. Внутри всё протестовало, каждая клеточка вопила о том, что это неправильно! Сердце разрывалось, хотелось от этой боли убежать, укрыться. Я ведь впервые столкнулся с подобным явлением».



После этой отставки Газзаев сильно обиделся на Гинера и даже не пришёл на награждение команды золотыми медалями. Но этот период дал ему возможность о много подумать и кое-что в своей работе пересмотреть.

Как больших тренеров увольняли из топ-клубов РПЛ. Не со всеми прощались полюбовно Расставание с Юрием Сёминым на этом фоне прямо «мир-дружба-жвачка».

Артур Жорже в 2004-м

Артур Жорже Фото: РИА Новости

Португалец проработал в ЦСКА примерно полгода, к концу первого круга чемпионата-2004 команда шла на пятом месте, и Гинер принял решение уволить тренера. Позже Жорже сказал, что у них с президентом клуба разные взгляды на футбол, но разногласий не было. И Гинеру просто не хватило терпения.

Валерий Газзаев в 2008-м

Второе пришествие Валерия Газзаева, справа — Евгений Алдонин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Второй приход Газзаева в ЦСКА получился триумфальным, в 2005 году команда выиграла Кубок УЕФА. Об уходе тренера Гинер объявил ещё в июле 2008 года: команду лихорадило и результаты были ниже ожидаемых.



Через несколько дней после заявления Гинера ЦСКА разорвал «Спартак» со счётом 5:1. В чемпионате «армейцы» финишировали вторыми, а в Лиге Европы выиграли все матчи на групповом этапе. Говорили, что Газзаев останется, а слова Гинера были психологическим приёмом, чтобы завести тренера и команду. Но после завершения сезона Газзаев подтвердил отставку.



Есть мнение, что главную роль в отставке тренера тогда сыграла позиция игроков, которые конфликтовали с тренером.

Зико в 2009-м

Вагнер Лав и Зико Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Зико работал с ЦСКА с января по сентябрь. Выиграл Суперкубок и Кубок России. Но в чемпионате дела шли не очень хорошо. Вот как сам бразилец вспоминает о своём увольнении спустя почти 10 лет.



«Помню, что он вполне ясно дал понять, что это не он решил меня уволить, а совет директоров. Странно, что Гинер не взял на себя моё увольнение. В моём контракте был пункт, согласно которому меня могут уволить, если команда идёт на третьем месте (на тот момент ЦСКА был четвёртым в таблице. – Прим. «Чемпионата»)», — рассказал Зико в интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

«Странно, что Гинер не взял на себя моё увольнение из ЦСКА». Интервью с Зико Мы добрались до легенды сборной Бразилии, чтобы он рассказал о работе в ЦСКА.

Хуанде Рамос в 2009-м

Хуанде Рамос Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

На смену Зико Гинер позвал Хуанде Рамоса, предыдущим клубом которого был мадридский «Реал». Но испанец поработал в ЦСКА всего полтора месяца.



«Я сказал, что не буду продлевать контракт на следующий сезон. Поэтому руководство клуба решило пригласить другого тренера, чтобы он начал готовить команду уже сейчас. Расставание прошло очень сердечно», — сказал тогда Рамос.

Главными причинами ухода Рамоса принято считать фактически потерю шансов на попадание в следующую Лигу чемпионов и нежелание Гинера покупать тех игроков, которых хотел тренер.

Леонид Слуцкий в 2016-м

Леонид Слуцкий и Виктор Онопко Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Последним до Виктора Гончаренко главным тренером ЦСКА был Леонид Слуцкий. Он проработал с командой почти 7 лет, выводил команду в плей-офф Лиги чемпионов, брал чемпионские титулы. 2016-й вышел неоднозначным для тренера. ЦСКА стал чемпионом, но новый сезон начался неудачно, команду лихорадило в чемпионате, плюс случился провал в групповом этапе Лиги чемпионов. Не стоит забывать и про Евро-2016, на котором Слуцкий руководил сборной России, а команда выступила плохо.



Психологическая усталость заставила тренера в декабре уйти в отставку. После этого Слуцкий почти год отдыхал и готовился к тому, чтобы попытаться построить карьеру в Европе.