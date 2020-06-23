«Арсенал» после паузы – ужас. Команде сильно не везёт, но есть и вопросы к Артете

«Арсенал» выиграл три последних тура перед тем, как сезон был прерван. Некоторые результаты были не совсем логичными (например, победа над «Эвертоном»), но это тоже можно считать плюсом: «Арсенал» выглядел не только командой, у которой есть план, но и командой, которая не разбрасывается моментами (тут болельщики «Челси» начинают завидовать). Микель Артета хвалил настрой игроков и назвал неделю, за которую были обыграны «Ньюкасл», «Олимпиакос» и «Эвертон», своей лучшей неделей в команде.



Во время карантина успел поправиться травмированный Киран Тирни, и даже Лукас Торрейра, который должен был пропустить остаток сезона из-за перелома ноги, имеет шансы выйти на поле в последних турах. «Арсеналу» предстоял непростой календарь, зато от четвёртого места было всего восемь очков – и до паузы отрыв сокращался.

Плохая конвертация владения в голевые моменты и определённая зависимость от везения (очень хорошая реализация своих моментов, плохая реализация соперников) – это объективные показатели, которые настораживали в преддверии возобновления сезона. Реальная борьба за место в Лиге чемпионов не выглядела чудом, но для этого сразу несколько факторов, которые сошлись в пользу «Арсенала» в феврале, должны были продолжать работать в плюс.

Чего ждать от завершения сезона в АПЛ? Главные интриги турнира Даже у «Арсенала» (девятое место!) ещё есть шансы на Лигу чемпионов.

К сожалению для команды, всё сложилось наоборот. Всё, что могло сломаться и пойти не так – сломалось и пошло не так. Возвращение после карантина – катастрофа, причём, дело не только в результатах.



Худшая проблема – травмы. В игре с «Ман Сити» выбыли Пабло Мари (до конца сезона с травмой связок голеностопа) и Гранит Джака (возможно, ещё сыграет, тоже связки голеностопа), а в игре с «Брайтоном» при столкновении с Нилом Мопе травмировал колено Бернд Лено. Выглядело страшно, пока тяжесть травмы неизвестна.

Видео доступно на «Чемпионате».

Травма Лено – огромная потеря для «Арсенала». После 30 туров чемпионата он на втором месте среди всех вратарей АПЛ по количеству отражённых ударов (112, больше только у Мартина Дубравки). По пропущенным голам «Арсенал» на 11-м месте с 41 голом, но всё было бы ещё хуже, если бы не Лено: по ожидаемым пропущенным команда находится на 14-м месте.



Джака в начале сезона оказался в центре конфликта с фанатами, но с приходом Артеты он вернул лучшую форму и стал незаменимой частью билд-апа. Пасующий опорник, который после смены тренера стабильно делает больше 60 точных пасов за игру, «Арсеналу» просто необходим. Если добавить травму Торрейры, картина совсем печальная: в центр полузащиты Артета может выпустить только Гёндузи, Уиллока и Себальоса.



Мари вышел в основе «Арсенала» всего в третий раз, когда получил травму. На словах не похоже на существенную потерю, но Артета неслучайно начал наигрывать его вместо Давида Луиса: в команде беда с надёжными центральными защитниками, поэтому тренер рассчитывал на новичка. Мустафи и Луис обладают многими качествами, но оба часто совершают индивидуальные ошибки. «Арсенал» обороняется высоко, за спиной защитников большое пространство и им часто приходится соревноваться с форвардами в скорости рывка. В таком стиле игры даже защитники «Ман Сити» иногда выглядят комично, а для Луиса и Мустафи всё ещё хуже (особенно, для бразильца): рискованные позицию подчеркивают недостаток скорости и неоправданно смелую игру по сопернику.



Потеря настолько важных игроков ударила бы по перспективам на остаток сезона, даже если бы «Арсенал» после возвращения показывал качественную игру. Но и здесь есть вопросы.

Что не так в матчах с «Сити» и «Брайтоном» (кроме Стерлинга и травм)

В матче с «Ман Сити» удивил план Артеты на матч. В первые 15 минут «Арсенал» пытался играть в свой футбол. То есть владеть мячом и защищаться высоко. Но для того, чтобы зацепиться за мяч в «Сити», нужно мощно прессинговать. И в первые 15 минут гости совершили шесть оборонительных действий на чужой половине поля. Они не отдали мяч и даже превзошли хозяев в точности паса. Им удалось довести один розыгрыш до удара из штрафной – неопасный, но у «Сити» удары были только после стандартов. В общем, 15 минут лондонцы приятно удивляли. Но после этих 15 минут их просто не было.



Кажется, тренерский штаб не рассчитал силы. В следующие 75 минут «Арсенал» совершил столько же оборонительных действий, сколько в первые 15. «Сити» планомерно вжимал гостей в штрафную. Понятно, что гости играли в меньшинстве, поэтому рассмотрим только отрезок после первых 15 минут и до удаления Луиса. На этом отрезке преимущество «Сити» по пасам в атакующую треть (79:19) колоссальное, оно намного больше, чем преимущество команды Пепа по общему количеству передач. То есть, «Сити» не только доминировал по владению, но и распоряжался мячом намного лучше. А «Арсенал», соответственно, не только не мог наладить привычный контроль мяча, но и в те моменты, когда это удавалось, не мог приблизиться к штрафной Эдерсона. Это было в равных составах.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ещё до того, как Луис привёз гол Стерлинга, «Арсенал» был вжат в штрафную, «Сити» не только создавал напряжение, но и имел моменты (два удары – Big Chance по статистике Opta). Гол выглядел вопросом времени, причём недолгого.

Фото: Peter Powell/Pool via Getty Images

В матче с «Брайтоном» ситуация была обратной: «Арсенал» подолгу владел мячом, а хозяева, полностью отказавшись от высокого прессинга, активно навязывали борьбу, когда мяч переходил на их половину поля. В первые 20 минут они совершили 15 оборонительных действий в своей трети поля (не считая выносов) и восемь во второй. Такая интенсивность прессинга превращала игру в череду бесконечных единоборств. Игроки «Брайтона» не стеснялись выходить из линии и оставлять между собой большие разрывы. Конечно, играть под их прессингом было трудно, но позиционной слабостью нужно было пользоваться. «Арсенал» вместо этого стерильно контролировал мяч вдали от чужих ворот и не рисковал.



После примерно получала «Брайтон» заиграл ещё смелее и отодвинул игру ещё дальше от своих ворот. В последние 60 минут команда совершила всего 15 оборонительных действий в своей трети поля (не считая выносов) – основная масса борьбы проходила в центре поля. «Арсенал» даже на этом отрезке прилично владел мячом (61%), но явными лидерами по количеству пасов были Роб Холдинг (54) и Шкодран Мустафи (52), ни один из остальных игроков не набрал и 40. Это уже показатель того, как мало «Арсенал» показал в атаке, но есть и более явные.



За час «Брайтон» превзошёл лондонцев по Deep Completions – пасам в радиус 18 метров от ворот (исключая подачи). «Брайтон» так же часто как «Арсенал» пасовал в атакующую треть (105:104) – притом что в полтора раза меньше владел мячом. Почти не уступил по ударам (7:9) и по ударам из штрафной (6:7). А по главному показателю остроты созданных моментов, ожидаемым голам, оказался прямо явно лучше: 0,6:0,3 xG в пользу хозяев. Где-то в запасе грустит Месут Озил.

Фото: David Price/Arsenal FC via Getty Images

Эти цифры показывают, что игра была закрытой, что ни одна из команд не имела моментов, и что «Брайтон» контролировал ситуацию. И это вызывает большие вопросы. Потому что, если «Арсенал» так бескомпромиссно хочет играть с мячом, то мячом нужно как-то лучше распоряжаться. Иначе получается владение ради владения – в лучшем случае, оборонительное.

После игры с «Брайтоном» Артета сказал, что его команда сделал достаточно для победы. С этим трудно согласиться. Бывают случаи, когда фаворит теряет очки в силу случайностей. Но такие игры проходят по-другому. Если бы «Арсенал» постоянно атаковал и создавал опасные моменты, но упускал их, а потом пропустил один-два нелепых гола – да, в таком случае можно говорить, что команда сделала достаточно для победы. Но этого не было.



«Арсеналу» не повезло в том смысле, что «Брайтон» в концовке явно играл на ничью, тянул время и не контратаковал. Но чуть ли не единственный раз убежал и забил. В этом есть невезение, но сами игроки «Арсенала» не могут жалеть о своих упущенных моментах – потому что их не было.



В первых двух матчах после паузы команда Артеты сыграла со второй и 15-й командами АПЛ. Неплохой разброс, из которого можно сделать выводы о качестве игры «Арсенала» в очень разных ситуациях. Команда не убедила по сути ни в одной. Были классные 15 минут с «Сити» с хорошим прессингом – действительно хороший отрезок, но очень короткий для 180 минут. Нет ни гибкости, чтобы адаптироваться под соперников, ни качеств, чтобы играть в свой футбол в топ-матчах. И даже при владении мячом нет результата. Учитывая травмы, наверное, это худший старт, который можно представить. У Артеты очень много работы.

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