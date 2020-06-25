10 российских футболистов, чью карьеру подпортил отъезд за рубеж

В последние годы российские футболисты не особо рвутся в Европу. Многих всё устраивает дома: большие зарплаты, комфортные условия, привычная среда обитания. Многие просто боятся уезжать, а ведь ещё недавно это был чуть ли не единственный шанс сделать себе имя и прилично заработать футболом. Карпин и Мостовой феерили в Испании, Канчельскис – в Англии, Шалимов – в Италии, а Аленичев и вовсе взял два еврокубка с «Порту». Однако не все наши известные футболисты заиграли в Европе. Вспоминаем, кому кардинальная смена обстановки пошла только во вред.

Гол, благодаря которому Аленичев вошёл в историю. Легендарное касание в финале ЛЧ Перед тем как выпустить россиянина на замену, Жозе Моуринью попросил его забить.

59 матчей, 67 пропущенных мячей.

Фото: РИА Новости

Трансферы в советском футболе монопольно контролировала организация под названием «Совинтерспорт», которая, по сути, являлась агентством и забирала часть зарплаты игрока себе. Через «Совинтерспорт» прошли легендарные хоккеисты (Фетисов, Ларионов), а также лучший футбольный вратарь мира 1988 года Ринат Дасаев. Последний мог перейти в «Реал» и «Манчестер Юнайтед», но оказался в «Севилье», предложившей более выгодные условия. Всё просто: чем больше была сумма трансфера и зарплата игрока, тем выше процент получал «Совинтерспорт».



В новой стране и команде Ринату пришлось нелегко и в бытовом, и в профессиональном плане. «К западному образу жизни приспосабливался с большим трудом, – признавался вратарь. – Человек я компанейский и общительный, а там я словно в вакууме оказался. Все друзья и знакомые остались дома, языка не знаю. Русских в Севилье, кроме меня, не было». Адаптацию знаменитого кипера в Испании осложнили травмы. Дасаев неоднократно грубо ошибался в воротах «Севильи» и со временем потерял место в сборной СССР. В 1991 году заслуженному голкиперу сообщили, что клуб в нём больше не нуждается. Ринату было всего 34 года – не такой уж «пенсионный» для вратаря возраст. Какое-то время Дасаев поработал в «Севилье» тренером вратарей, а в конце 1990-х вернулся в Россию.

«Он красиво пил пиво, бабы вокруг». Дасаев ехал в Испанию легендой, но убил там карьеру Лучший вратарь СССР попадал в аварию, не общался с родными, развелся. Но смог начать новую жизнь.

15 матчей, 1 гол.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Черенков, как и Дасаев, уезжал в Европу через «Совинтерспорт». Вместе с ним во французский «Ред Стар» отправился партнёр по «Спартаку» Сергей Родионов. Ещё раньше в Париж прибыл Александр Бубнов. Клуб бизнесмена и члена коммунистической партии Франции Жан-Клода Бра даже не выступал в элитном дивизионе, но, опять-таки, всё решили деньги.



Черенков долгое время боролся с болезнью, которая случилась в результате нервного срыва в середине 1980-х. Во Франции она обострилась, и ему вновь потребовалось лечение. Жена Фёдора Ольга пришла к руководству «Ред Стар» с просьбой отпустить мужа обратно в «Спартак». За полгода во Франции Черенков провёл всего 15 матчей и вернулся домой. Спустя два года народный любимец тихо завершил карьеру.

Владимир Татарчук, «Славия» (1992-1994)

47 матчей, 8 голов.

Фото: РИА Новости

Татарчук был одним из лидеров ЦСКА конца 1980-х и начала 1990-х годов. Выигрывал Олимпиаду в 1988 году, привлекался в сборные СССР и России (в общей сложности 16 матчей). Как и многие представители «золотого» ЦСКА-1991, Владимир уехал в Европу, но Чехия оказалась не лучшим вариантом для него. «Конечно, они (игроки чемпионского ЦСКА. – Прим. «Чемпионата») заслуживали большего. Татарчук в Чехии – ну бред полнейший! – недоумевал Дмитрий Кузнецов, капитан «армейцев» тех лет. – Я считаю, что он вообще был лучшим в нашей команде. Это нонсенс. Всё говорило о том, что нас продавали без нашего ведома, не глядя».

«В России сама жизнь диктовала — можно воровать». Как распродали золотой ЦСКА Они могли стать командой-династией, но разъехались в Финляндию, Австрию, Чехию. По нынешним временам – за копейки.

В «Славии» экс-«армеец» отыграл два года бок-о-бок с Поборски и Шмицером, после чего вернулся в ЦСКА. Впрочем, ненадолго: уже вскоре Татарчук переехал в Саудовскую Аравию, крайне экзотичную в плане футбола страну. «Почти сразу понял, что нужно возвращаться. Я год не играл, тренировался сам: бегал кроссы, гонял мяч с сыном», – вспоминал Татарчук второй зарубежный вояж. Вернуться в Россию помог Борис Игнатьев, с которым они работали в молодёжной сборной СССР. Владимир поиграл за «Динамо-Газовик» (позже «Тюмень»), нижегородский «Локомотив» и «Сокол», но на прежний, «армейский» уровень больше не вернулся.

Валерий Брошин, «Куопион Паллосеура» (1992)

20 матчей, 5 голов.

Фото: Валентин Кобыща

В «Зените», а затем в ЦСКА яркий хавбек Брошин становился чемпионом СССР, провёл несколько матчей за сборную. С режимом не очень дружил, но это о многих игроках того поколения сказать можно. Брошин пострадал сильнее многих. После чемпионского сезона-1984 Валерия отчислили из «Зенита» и дисквалифицировали на два года. «Валерка мог иногда прийти на тренировку с запашком, но разве можно за это отлучать от футбола? – недоумевал Сергей Веденеев, партнёр Брошина по «Зениту». – Пьяницей, каким его окрестили в советской прессе, он никогда не был. Пьяницы до 40 лет в футбол не играют!».

«У него слёзы покатились: «Иди отсюда, иди…» Трагедия Валерия Брошина Его обожали болельщики «Зенита» и ЦСКА.

После распада СССР Валерий уехал в Финляндию, где выступал за «Куопион Паллосеура». Через полгода вместе с тёзкой Масалитиным рванул в «Бадахос» из второго дивизиона Испании, но и там не задержался. В 1993 году Брошин вернулся в ЦСКА, а через год отправился в Израиль. По сути, его карьера закончилась в 32 года. Ещё несколько лет Брошин играл на профессиональном уровне, но за более скромные команды: туркменский «Копетдаг», ростовский СКА, любительскую «Нику» и белорусский «Гомель».

63 матча, 5 голов.

Фото: realzaragoza.com

Уже в 17 лет Радимов забивал за ЦСКА, в юном возрасте попал в сборную России. На Евро-1996 Владислав провёл все три матча группового этапа, после чего и перешёл в «Сарагосу». Однако долгим и счастливым сотрудничество с испанцами не получилось: после ссоры с главным тренером Радимов отправился в московское «Динамо» на правах аренды, затем немного поиграл в Болгарии за «Левски» и, наконец, в 2001 году окончательно вернулся в Россию.



«Если и здесь ничего не получится, то завяжу с футболом», – заявил он, подписывая контракт с «Крыльями Советов». Спустя два года Радимов удостоился предложения из родного города и реанимировал карьеру в «Зените». В 2003 году Радимов вернулся в сборную, куда его не вызывали почти пять лет. Но переезд в Испанию в любом случае не пошёл на пользу карьере Владислава.

Ильшат Файзуллин, «Расинг» (1995-1997)

54 матча, 8 голов.

Фото: realracingclub.es

Файзуллин ярко дебютировал в ЦСКА: стал чемпионом СССР-1991 и дважды включался в «Список 33» (1992, 1993). Болельщикам красно-синих со стажем не забыть перформанса Ильшата на «Камп Ноу»: «армейцы» сенсационно обыграли «Барсу» (3:2), а Файзуллин отметился двумя голевыми передачами.

Как сейчас выглядят игроки ЦСКА, сенсационно выбившие «Барселону» из ЛЧ в 1992 году Один работает водителем автобуса, другой — на заводе. Жизнь после футбола сложилась не у всех.

Естественно, после такого выступления на Ильшата обратили внимание в Европе, хотя он сам и не стремился уезжать из России. «Меня всё устраивало в ЦСКА, – рассказал форвард спустя много лет. – Тогда мне было 22 года, только ребёнок родился, в ЦСКА я был на ведущих ролях. Как решился на переход – до сих пор не понимаю». В 1995 году Файзуллин перешёл в «Расинг», но проявить себя в новом клубе не смог – выходил на поле редко, забивал мало. Спустя два года Ильшат покинул Сантандер, но в Россию не вернулся. Почти всю оставшуюся карьеру Файзуллин провёл в командах средней руки («Вильярреал», «Алверка», «Фаренсе», «Хетафе»). Кто знает, как сложилась бы его карьера, останься он в ЦСКА.

15 матчей, 1 гол.

Фото: asse.fr

В 1999 году Панов стал национальным героем России, оформив дубль в парижском матче со сборной Франции. Символично, что в эту страну нападающий и уехал. Через год «Сент-Этьен» вышел на «Зенит» с предложением по форварду. «Желание приобрести Панова появилось у нас еще год назад, когда Александр забил в ворота Бартеза два мяча, – сообщил тогда Жерар Солер, президент французского клуба. – Именно о таком форварде, обладающем потрясающими скоростными данными и умеющем при этом забивать, мы и мечтали». Трансфер Панова обошёлся «Сент-Этьену» в 5 млн евро – большие по тем временам деньги для российского футбола.

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На Панова рассчитывали во Франции, но из-за проблем со здоровьем он провёл всего 15 матчей за «Сент-Этьен». Александр признался, что просто не смог прижиться в Европе: «В какой-то момент всё так надоело! Лица у всех одинаковые, проблемы сплошные. Захотелось домой». В 2002 году Александр вернулся в Россию, поиграл за «Динамо», «Торпедо» и снова «Зенит». Сезон-2004 стал для Панова лучшим в постфранцузской карьере: забил 17 мячей в составе «Торпедо», попал в «Список 33» и даже получил вызов в сборную России. Завершил карьеру Панов в 2007 году в возрасте 32 лет. Через три года Панов вернулся, провёл 8 матчей за «Торпедо» и окончательно завязал с футболом.

1 матч, 3 пропущенных мяча.

Фото: hellasverona.it

В начале столетия Нигматуллина дважды его признавали «Вратарём года» (2000, 2001) и даже «Лучшим спортсменом России» (2001). За полгода до ЧМ-2002 Руслан перешёл в «Верону», и, как оказалось, совершил ошибку. «Мне дали время на адаптацию, в которой я не нуждался, а пока «адаптировался», команда вылетела в Серию B», – заявил вратарь. Единственным матчем для Нигматуллина в Серии А стало поражение от «Интера» (0:3).



После чемпионата мира Руслан вернулся в Россию. Проведя сезон в ЦСКА, Нигматуллин вновь отправился в Италию, где играл за «Салернитану» из Серии В. Карьера талантливого вратаря завершилась в 2005 году, когда ему было всего 30 лет. К тому времени Руслан уже потерял место в сборной и выступал за скромный «Терек». Нигматуллин, как и Панов, предпринимал попытку реанимировать карьеру, но заиграть на прежнем уровне ему помешали травмы.

Олег Веретенников, «Арис» и «Льерс» (2000-2001)

25 матчей, 3 гола.

Фото: lierse.com

Легенда «Ротора», трижды лучший бомбардир чемпионата России (1995, 1997, 1998) уезжал в Европу без помпы и скандалов. Веретенников благородно переподписал контракт с «Ротором», чтобы тот получил деньги с его трансферов в «Арис» и «Льерс». Но ни первая, ни вторая зарубежная гастроль Олегу не удалась: за два года в Греции и Бельгии Веретенников забил всего 3 мяча.



Олег признался, что мечтал попробовать свои силы в Европе, но чуть раньше – в середине 1990-х: «Был интерес из Испании, Германии, из Англии кто-то интересовался. Но я считаю так: если уезжать в Европу, то нужно было это делать раньше, а не в 29 — 30 лет. Очень тяжело привыкать к новому языку, стране и её устоям». После возвращения в Россию в высшем дивизионе Веретенников больше не играл. Несколько раз он приходил в «Ротор», игроком и тренером, а сейчас ассистирует Леониду Слуцкому в «Рубине».

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15 матчей, 3 гола.

Фото: Denis Doyle/Getty Images

В «Крыльях Советов» Каряка забивал много и почти всегда красиво. В сезоне-2004 Андрей стал вторым в бомбардирской гонке РФПЛ, записав на свой счёт 17 мячей. С 2001-го по 2005 год Каряка играл за сборную, ездил на Евро-2004. Летом 2005 года Каряка заключил контракт с «Бенфикой», однако зарубежную карьеру Андрея сломала излишняя доверчивость.



Московское «Динамо» проводило сборы в Португалии, и вместе с командой прилетел российский журналист, который планировал взять интервью у Каряки. В приватной, как он считал, беседе Андрей прошёлся по руководству «Бенфики», главному тренеру и всей Португалии, не подозревая, что всё сказанное выльется на страницы газет. Но именно так и случилось: откровения футболиста, опубликованные в России, растиражировали португальские СМИ. Каряка, и так редко проходивший в состав, был отстранён от тренировок. Почти год Андрей просидел на скамейке запасных, иногда не попадал даже в заявку. В январе 2007 года Каряка отправился в аренду в «Сатурн», а затем окончательно перебрался в Раменское. Ни в большие клубы, ни, тем более, в сборную Каряка более не приглашался.