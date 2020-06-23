ЦСКА, как же так? Все ждали Вагнера, а он едет в Казахстан!

Третье возвращение Вагнера Лава в ЦСКА не состоится. Сегодня бразильский нападающий стал игроком «Кайрата» из Алма-Аты. Об этом на своей странице в «Инстаграме» сообщил сам 36-летний игрок.

Болельщики «армейцев» ждали Вагнера Лава в ЦСКА, но – не судьба. Хотя ещё один нападающий команде очень нужен, что лишний раз доказала игра с «Зенитом», в которой Фёдор Чалов умудрялся не забивать даже находясь в двух-трёх метрах от пустых ворот. Тем более в случае с бразильцем речь шла о подписании свободного агента.

Чуть менее трёх недель назад Вагнер Лав разорвал контракт с «Коринтиансом». В Бразилии писали, что нападающий сделал это по причине выгодного предложения от российского клуба. «Инсайдеры» утверждали – Вагнер Лав вернётся в ЦСКА. Любопытно, что за день того, как бразилец ушёл из «Коринтианса», появился комментарий Виктора Гончаренко на эту тему:



«Полтора года назад мы играли в Австрии с «Бешикташем», все молодые игроки знали, что Вагнер был в ЦСКА. Потом наши футболисты говорили: «Не знаем, как к нему подобраться». Понимаем наших болельщиков, которые пишут о возвращении. Вагнер стал более стройным, но сохранил резвость в работе с мячом. В 36 лет великолепно выглядит», – признавался Гончаренко в беседе с Нобелем Арустамяном.

Вагнер Лав уже дважды возвращался в ЦСКА. В последний раз он помог взять чемпионство А в первый — приехал обратно только под угрозой штрафа.

По разным сведениям, Вагнер Лав договаривался с ЦСКА о контракте с зарплатой в 500-800 тыс. евро в год. Все детали были обсуждены, оставалось только поставить подписи и официально объявить о трансфере. Называлась даже конкретная дата – 8 июня. Однако ни в этот день, ни в следующие переход подтверждён не был. ЦСКА только поздравил Вагнера Лава 11 июня с 36-м днём рождения, назвав нападающего «легендой».



Появилась новость, что возвращение Вагнера Лава заблокировали представители нового владельца «армейцев» компании ВЭБ. Однако в ВЭБ это опровергли, подчеркнув: спортивная составляющая остаётся за Евгением Гинером и его командой. По имеющейся информации, ЦСКА заморозил переговоры из-за того, что клуб не может заявить нападающего до окончания сезона, тогда как платить ему зарплату в случае подписания контракта нужно уже сейчас. Этот вопрос решили бы летом, в зависимости от итогов выступления красно-синих в чемпионате. Вагнер Лав, по всей видимости, посчитал, что всё решено, иначе не стал бы разрывать соглашение с «Коринтиансом». Кстати, бразильский клуб заменил его другим экс-«армейцем» – Жо.

В ВЭБ опровергли слухи, что компания против перехода Вагнера Лава в ЦСКА

«Чемпионат» ещё 6 июня сообщил, что перехватить Вагнера Лава у «армейцев» готовы три клуба – «Крузейро» и два из-за пределов Бразилии. Очевидно, самым настойчивым оказался «Кайрат». Тем не менее ещё неделю назад агент нападающего Эвандро Феррейра подтверждал – шансы на возвращение Вагнера Лава в ЦСКА остаются.

В чём величие Вагнера Лава? Объясняем, если вдруг забыли Пожалуйста, приди.

«Наша идея при расторжении контракта с «Коринтиансом» заключалась в том, чтобы свободно вести переговоры на рынке. У нас уже был серьёзный разговор с клубом из Азии, который изо всех сил пытался его подписать. Это были продвинутые переговоры, которые в один момент зашли в тупик. Возможность перехода в ЦСКА всё ещё существует. Возможно, в ближайшее время этот вопрос будет закрыт», – объяснил агент в интервью для Yahoo Esports.

Как бы то ни было срыв трансфера Вагнера Лава – разочарование. Такой мастер и в 36 лет украсил бы наш чемпионат. Кого теперь найдёт ЦСКА в атаку? Очередного молодого, талантливого и неопытного нападающего? Впрочем, если не получилось с Вагнером Лавом, можно попробовать вернуть Сейду Думбия – он тоже пока свободен.



Между тем, «Кайрат» пока не подтверждает договорённость с Вагнером Лавом. Генеральный директор Марат Баймуханов сказал в беседе с корреспондентом «Чемпионата»:



«Никакого перехода ещё нет, о чём вы говорите? Если это случится, то в самое ближайшее время. На данный момент – ситуация на уровне разговоров. Стоит ли доверять этим разговорам? Посмотрим».

Гендиректор «Кайрата»: никакого перехода Вагнера Лава нет. Ситуация на уровне разговоров

Напомним, ранее «Кайрат» уже приглашал бывших звёзд чемпионата России – Андрея Аршавина и Анатолия Тимощука.