РПЛ – это шутка, которая вышла из-под контроля. Танцуют все!

На «Чемпионате» недавно была опубликована статья с заголовком «В АПЛ вообще готовились к возвращению футбола? Подводят все: игроки, судьи и техника». Там и про незасчитанный гол «Шеффилда», и про безумство Давида Луиса.

В АПЛ вообще готовились к возвращению футбола? Подводят все: игроки, судьи и техника А больше всех не готов Давид Луис.

Что касается РПЛ, то наша лига за последние пять дней уже перепрыгнула тот этап, когда кого-то хочется критиковать. Сейчас очередные косяки воспринимаются уже с иронией. Можно просто запасаться попкорном и наблюдать за шоу. Это как получать удовольствие от фильмов с Джимом Керри. Просто наша локальная комедия.

Перечисляем.



1. На сегодня в России наибольший прирост заражающихся коронавирусом среди всех стран Европы. При этом в Англии, Испании, Германии и других топ-лигах проводят матчи без болельщиков, а у нас допускают 10% от вместимости стадиона. Хм… К чему бы это?

2. Мы фактически копируем регламент Бундеслиги по доигровке сезона (и это вполне естественно), однако клубы соблюдают только то, что им хочется. Игроки обнимаются, тренеры сидят без масок, нет персональных питьевых бутылок. Зато футболистов и тренеров уберегли от прямого общения с журналистами. Вместо этого организован стрим для СМИ, в котором игнорируется вопрос Евсееву о коронавирусе в его команде. Самое смешное, что после матча фанаты подходят к игрокам и тренерам за фотографиями. Чем журналисты хуже болельщиков? Ну то есть понятно чем, но как бы новый регламент действует. Как бы.

3. Представьте себя председателем КДК Григорьянцем, который перебирает на своём столе фотографии. Вот судьи и футболисты обеих команд пересекаются перед матчем в подтрибунке (запрещено!), вот команды обмениваются вымпелами (запрещено!), вот тренеры без масок (запрещено!), вот фанаты сидят вплотную друг к другу (запрещено!). Листает все эти сводки Григорьянц и думает, кого и на сколько штрафовать. Но есть один нюанс. Глава КДК сам неправильно носил маску во время матча.

Фото: Севастьян Терлецкий

4. Регламент окончания сезона – вот пункт, в который стоит внести поправки. Вслед за ошибкой в регламенте по определению хозяина в Кубке России у нас теперь ещё сложилась идиотская ситуация с «Ростовом»/«Динамо»/«Уфой». Три команды, которые обнаружили у себя коронавирус, и три разных решения (это странно, даже учитывая разное количество заболевших). Одни отправили на матч молодёжку, другие перенесли игру, а третьи изолировали больного и провели матч. Гениально! Теперь «Ростов» публикует заявление, в котором призывает РПЛ к ответственности. А я просто напомню, что за Прядкина проголосовали единогласно все 16 клубов.

5. Да и без пандемии в РПЛ выявилось много парадоксального за последнее время. Например, фанаты ЦСКА поухали Малкому. И это в разгар акции Black lives matter по всему миру. Раз уж затронули фанатов, то вспомним и спартаковских. Они проводили автобус скандированиями, файерами и ненадолго перегородили дорогу. Простите, а это точно должно квалифицироваться как уголовное дело?

6. Касательно трансляций. Как себя должны чувствовать люди, которые покупали подписку на весь сезон, а потом выясняется, что последние 8 туров показывают бесплатно почти полностью? Скажется ли это на желании оформлять подписку в дальнейшем? Зато сколько раз мы ещё услышим, что клубы РПЛ хотят получать больше от продажи телеправ.

7. Ну и если говорить о самом футболе, то в тенденцию несуразности вполне укладывается и уход главных тренеров из ЦСКА и «Локомотива». Про Сёмина уже многое было сказано. Что касается Гончаренко… Глядя на состав ЦСКА, непонятно, с чего вдруг клуб должен быть выше пятого места.

Почему Гончаренко решил уйти из ЦСКА. Разгром от «Зенита» – лишь повод Похоже, это было взвешенное, давно созревшее решение.

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Всё это похоже на шутку, которая вышла из-под контроля. Мы можем наблюдать и где-то даже радоваться, что о парадоксах РПЛ заговорили не только спортивные СМИ, но и издания, которые упоминают о спорте по праздникам (вроде Олимпиад или ЧМ). Да что там непрофильные СМИ, во всём мире заговорили про молодёжку «Ростова»! Наш футбол снова популярен. Ура!

Фото: GloboEsporte

Печально только, что на этом фоне остаются малозаметными действительно достойные истории. Например, в прошедшем туре было много разных акций в поддержку врачей. В частности, общеклубная договорённость с аплодисментами медикам на 20-й минуте. «Зенит» выходил на поле в майках с портретами врачей, которые скончались от коронавируса. Игроки «Крыльев» вообще весь матч провели в майках с надписью «Спасибо врачам». Было много баннеров на трибунах и другие правильные инициативы.



Проблема в том, что всё это остаётся в тени. Об этом написала Анна Галлай из пресс-службы «Локомотива». И её эмоции вполне можно понять.

Только пока у нас РПЛ воспринимается как комедия с Джимом Керри, тяжело перестроиться на восприятие серьёзных вещей. Жанровое несоответствие. Всё равно что в фантастическое кино включить документалку. Стоп! А у нас разве не комедия? Нет, просто шутка, которая вышла из-под контроля.