У Месси с «Атлетиком» голевой пас и 10 обводок. Но он не в порядке

Мы так привыкли к гениальности Месси, что принимаем её как должное. Эпизоды, в которых он нестандартными действиями решает игру, не вызывают удивления, а всего лишь реакцию: ну, это Месси. Понятная реакция, но всё-таки я напомню, что в его гениальности есть несколько составляющих – и они работают именно вместе.

Где был Месси до «Барселоны». Забил 500 голов в Аргентине, едва не оказался в «Реале» Детскую команду «Ньюэллса» прозвали «Машиной» из-за юного Лео.

Дело не только в технике. Даже выдающаяся техника ещё не делает футболиста выдающимся. Кроме умения сделать с мячом что угодно, нужен интеллект. Интеллект превращает технику из цели в средство. Так вот, Месси обладает не только выдающейся техникой, но и таким игровым интеллектом, что Доминик Торрент, тренер, который работал с ним в штабе Гвардиолы, недавно сказал, что Месси может играть в центре полузащиты, как Хави. Высший комплимент от поклонника тики-таки. А ещё Месси за годы игры рядом с Бускетсом, Альбой и Суаресом достиг с ними огромного, почти интуитивного взаимопонимания, благодаря которому они разыгрывают тонкие комбинации. А ещё он мастер парадоксальных действий. Пренебрегая очевидными простыми решениями, он принимает сложные, которые приносят больше пользы. Резюме: Месси – гений принятия решений. А его техника – инструмент, благодаря которому он может реализовать решение любой сложности. Всё это в сумме даёт привычного Месси, у которого в 26 матчах в нынешнем сезоне Ла Лиги 36 результативных действий. Космос.

Но что-то случилось.



В матче с «Атлетиком» Месси касался мяча столько же раз, сколько Пике: 94. И чаще, чем любой из полузащитников. Среди этих касаний было много полезных. Он выполнил три подачи в штрафную. Сделал 45 пасов в атакующую треть поля (больше любого игрока «Барселоны» и любых трёх игроков «Атлетика» вместе взятых). Отдал четыре паса под удар – в том числе, полупас-полуобводку на Ракитича, который подхватил мяч и забил победный гол. Наконец, Лео сделал 10 успешных обводок (из 15 попыток). И не забывайте про голевой пас.



Любой игрок может быть доволен такими показателями. Они значат, что он вёл игру своей команды, совмещал продвижение мяча через дриблинг с продвижением через пас, обострял и был потрясающе силён в игре один в один. Но эти цифры – формальность. Во-первых, потому что высокие показатели эффективности по стандартным меркам не работают с Месси – по меркам космоса он не был эффективен хотя бы потому, что не забил вторую игру подряд. А во-вторых – и это главное – потому что Месси в этом матче играл как какой-то-другой футболист.

Месси дал огромное интервью на фоне скандала вокруг «Барселоны». Очень откровенное О конфликте с директорами «Барсы», семье и шансах на Лигу чемпионов. И о Роналду.

Как Месси играл с «Атлетиком»

В первый раз он принял необъяснимое решение на 13-й минуте. Он получил мяч возле центрального круга, впереди – трое соперников, сзади ещё один. Слева находился свободный Артур, через которого можно было безопасно продолжить атаку, вдоль линии атаки делал рывок Гризманн: на него можно было пасовать вразрез, рискованный, но обостряющий вариант. Наконец, на правой бровке стоял Семеду, стянув на себя защитников, Месси мог найти передачей его и резко изменить вектор атаки. Сложное решение, но Лео в принципе других и не принимает. Так вот, имея все эти варианты, он с опущенной головой пошёл на трёх соперников. И потерял мяч.



На 26-й минуте «Барселона» разыграла угловой. Месси оказался с мячом на левом углу штрафной. Получил пас от Альбы, тот сделал забегание под стеночку, но Месси его проигнорировал и пошёл в дриблинг на двоих. Даже если бы он прошёл, это не была позиция для удара или последнего паса: «Атлетик» очень плотной группой блокировал центр. Требовался банальный навес, или решение, которое бы растянуло оборону (пас на Альбу, например). На 36-й минуте ситуация повторилась. Месси получил пас от Альбы, уже находясь под прессингом, но всё равно стал тащить мяч вдоль линии штрафной и потерял.

Во втором тайме таких эпизодов было столько, что нет смысла перечислять. Получив мяч, Месси чуть ли не в половине случаев начинал тащить его в сторону ворот. Иногда сохраняя, иногда теряя, но в любом случае замедляя атаку. Ещё одна несвойственная ему деталь: за игру он нанёс семь ударов (больше, чем весь «Атлетик»), но – только один из них из пределов штрафной. Шесть дальних ударов с суммарным индексом xG 0,3. Каждый из них можно объяснить, но все вместе они создают странное впечатление.

Фото: Urbanandsport /NurPhoto/Getty Images

Естественно, кроме таких эпизодов были и другие. Например, тончайший пас пяткой в касание на Семеду. Месси накрывали, и он принял единственное верное решение, резко ускорив атаку в свободную зону. Были классная передача на Гризманна между линиями сразу после перерыва. Великолепный заброс на того же Гризманна на 54-й минуте (вратарь прочитал и успел сократить угол). Великолепный навес со штрафного во втором тайме, который чуть не замкнул Видаль. На 24-й минуте он тонко пасовал на выбегавшего из-за спины защитника Суареса. Чуть раньше он отдал на того же Суареса: тот выскакивал один на один по центру ворот, но пас был слишком сильным.



В предыдущей игре с «Севильей» было то же самое. 102 касания (больше только у Бускетса) – аномально много даже для Месси, но это не потому, что он постоянно оказывался в опасных зонах. А потому, что на него играли даже в ситуациях, когда были более перспективные варианты продолжения атаки. И он тащил мяч на трёх-четырёх соперников – и терял, или бил издали с минимальными шансами пробить плотную группу игроков в центре.

Как это оценивать

Если бы речь шла о другом футболисте, такое соотношение эффективных и неэффективных решений было скорее в плюс. Разрывающий АПЛ дриблингом Адама Траоре был бы счастлив иметь такой КПД, а Неймар всю карьеру чередует эгоистичные решения с правильными. Но Месси это несвойственно. Он может затормозить атаку ради проникающего паса или неожиданного разворота на другой фланг. Может пренебречь очевидным вариантом ради гениального. Но с «Атлетиком» было по-другому: отказываясь от простых и логичных вариантов обострения, Лео только ухудшал позиционные атаки «Барселоны». Выдающийся контроль мяча позволял несколько раз сохранить мяч и закончить даже самые рискованные обводки, но они и не приводили к опасным моментам. Своими решениями Месси скорее вредил команде.

Фото: Urbanandsport /NurPhoto/Getty Images

Мини-кризис длится два матча. Любопытно, что партнёры по команде при этом играют на него даже чаще, чем обычно. У этого нет тактического объяснения, но, возможно, есть психологическое. Визуально сложилось впечатление, что команда пытается его поддержать: дать лишний раз пас, дать помотаться. В общем, логично: речь о человеке, который много лет приносит этой команде результат. Но есть и вопросы.

Возможно, ситуативное ухудшение формы связано с усталостью. Месси провёл четыре матча за 10 дней, все без замен, а ведь перед возобновлением сезона у него была микротравма. Но тогда невозможно понять, почему Сетьен не даёт ему отдохнуть. Возможно, тренерский штаб хочет, чтобы Лео быстрее набрал форму через интенсивные нагрузки – в принципе, это возможно, но это тоже спорно: пока длится процесс, «Барселона» рискует результатом. Видимо, всё проще: тренер просто не решается оставить его вне игры, даже заменив по ходу матча.



В последних 10 матчах «Барселона» забила 19 голов. 14 из них – удары или ассисты Месси. То есть прямо сейчас его вклад в атаку команды составляет 75%. Аномальная эффективность, но и аномальная зависимость команды от своего лидера. Да, Сетьена можно понять: даже в самом неудачном матче Лео может сделать результативное действие, которое принесёт победу. Так и получилось с «Атлетиком». И, к счастью для «Барселоны», неудачные матчи для Месси – это исчезающе редкая категория. Но всё-таки у зависимости есть побочные эффекты. Два неудачных матча для одного футболиста – ничто по меркам сезона. Тем более что неудачными их можно назвать только по космическим стандартам Месси. Но для команды они значат много: теперь «Барселона» зависит от результатов «Реала», а не своих собственных. И ещё сильнее – от того, как быстро Месси снова станет собой. Не рекордсменом по дриблингу, а гением принятия решений.

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