Школьник собирает макулатуру, чтобы купить сиротам мячи. Говорит, что это его работа

Савве Ярыгину – 11 лет, но он делает большое и нужное дело: собирает макулатуру, а на вырученные деньги от сдачи старых газет и журналов покупает мячи для сирот Челябинска. Пока он только начинает, но первые успехи уже есть: с первого сбора удалось приобрести два мячика.



Тяга к добрым делам у Саввы, наверняка, от мамы: Анна — волонтёр, проводит творческие мастер-классы для больничных сирот Челябинска и помогает благотворительному фонду «Поможем Таланту».

Сам Савва признается: идея пришла внезапно — ему просто захотелось помочь:



— Я сидел, думал. Потом сказал маме: «Ты вот покупаешь мне мячики, довольно часто, а детям в детских домах кто покупает?». Она говорит: «Государство». «Давай и я буду помогать – мячики покупать». Мама даже удивилась. Но во что дети чаще всего играют? В мячик! В вышибалы, пионербол, волейбол, футбол. Всё с мячиком связано. У детей же в детских домах нет родителей, кто им помогать-то будет?



Когда думал, где взять деньги, пришла мысль собирать и сдавать макулатуру – она есть у всех. Не ходить же деньги попрошайничать. Это, как мне кажется, неприлично. А так я делаю два хороших дела одновременно: и деревьям помогаю, и детям.

Мама помогла мне составить объявление – и дизайн сделала, и распечатала. Она меня поддерживает! Я наклеил листовки на 7 домов (это 26 подъездов), на них всё расписано: когда, во сколько сбор макулатуры, и мой номер указан. В первый раз мне никто не позвонил, принесли макулатуру только три человека: я, мой друг и соседка с пятого этажа. И всё.

В итоге мы собрали 17 килограммов и получили 56 рублей. Я добавил из своих сбережений еще 344 рубля и купил два мячика – один стоит 200 рублей. Их мы отнесли в СРЦ – социальный реабилитационный центр. С нами туда поехало телевидение: они про нас узнали от подруги нашей семьи, которая увидела объявление «Вконтакте» и предложила снять ролик секунд на сорок, чтобы рассказать поподробнее.

В субботу у меня будет ещё один сбор. Чтобы купить один мячик, нужно собрать килограмм сорок. Но после такого освещения, думаю, наберём! Меня сообщениями «ВКонтакте» просто заспамили: и пресса пишет, и просто говорят, что я красавец.

«Чувствую, что делаю большое дело. Для меня это не развлечение, а способ помочь. Можно сказать, моя работа!» – гордо заявляет мальчишка.

Так что, если вы вдруг живете в Челябинске, вы знаете, что делать! Савва ждёт ваши ненужные газеты, журналы, картон и книги – только обязательно перемотайте их скотчем или верёвкой.