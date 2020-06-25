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Школьник из Челябинска собирает макулатуру, чтобы купить сиротам мячи

Школьник из Челябинска собирает макулатуру
Полина Куимова
Школьник собирает макулатуру, чтобы купить сиротам мячи. Говорит, что это его работа
Парню из Челябинска всего 11 лет.
Футбол 0

Савве Ярыгину – 11 лет, но он делает большое и нужное дело: собирает макулатуру, а на вырученные деньги от сдачи старых газет и журналов покупает мячи для сирот Челябинска. Пока он только начинает, но первые успехи уже есть: с первого сбора удалось приобрести два мячика.

Тяга к добрым делам у Саввы, наверняка, от мамы: Анна — волонтёр, проводит творческие мастер-классы для больничных сирот Челябинска и помогает благотворительному фонду «Поможем Таланту».

Сам Савва признается: идея пришла внезапно — ему просто захотелось помочь:

— Я сидел, думал. Потом сказал маме: «Ты вот покупаешь мне мячики, довольно часто, а детям в детских домах кто покупает?». Она говорит: «Государство». «Давай и я буду помогать – мячики покупать». Мама даже удивилась. Но во что дети чаще всего играют? В мячик! В вышибалы, пионербол, волейбол, футбол. Всё с мячиком связано. У детей же в детских домах нет родителей, кто им помогать-то будет?

Когда думал, где взять деньги, пришла мысль собирать и сдавать макулатуру – она есть у всех. Не ходить же деньги попрошайничать. Это, как мне кажется, неприлично. А так я делаю два хороших дела одновременно: и деревьям помогаю, и детям.

Мама помогла мне составить объявление – и дизайн сделала, и распечатала. Она меня поддерживает! Я наклеил листовки на 7 домов (это 26 подъездов), на них всё расписано: когда, во сколько сбор макулатуры, и мой номер указан. В первый раз мне никто не позвонил, принесли макулатуру только три человека: я, мой друг и соседка с пятого этажа. И всё.

В итоге мы собрали 17 килограммов и получили 56 рублей. Я добавил из своих сбережений еще 344 рубля и купил два мячика – один стоит 200 рублей. Их мы отнесли в СРЦ – социальный реабилитационный центр. С нами туда поехало телевидение: они про нас узнали от подруги нашей семьи, которая увидела объявление «Вконтакте» и предложила снять ролик секунд на сорок, чтобы рассказать поподробнее.

В субботу у меня будет ещё один сбор. Чтобы купить один мячик, нужно собрать килограмм сорок. Но после такого освещения, думаю, наберём! Меня сообщениями «ВКонтакте» просто заспамили: и пресса пишет, и просто говорят, что я красавец.

«Чувствую, что делаю большое дело. Для меня это не развлечение, а способ помочь. Можно сказать, моя работа!» – гордо заявляет мальчишка.

Так что, если вы вдруг живете в Челябинске, вы знаете, что делать! Савва ждёт ваши ненужные газеты, журналы, картон и книги – только обязательно перемотайте их скотчем или верёвкой.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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