Чемпионский коридор для «Ливерпуля» всё-таки будет!

Результат «Челси» имел для «Ливерпуля» важное символическое значение. Дело не в чемпионстве: понятно, что это был вопрос времени. А в чемпионском коридоре в Манчестере. После «Челси» «Ливерпуль» играет с «Ман Сити». Есть традиция устраивать чемпионский коридор команде, которая проводит первый матч в ранге чемпиона, и «Сити» подтвердил, что готов это сделать. Значит, было необходимо, чтобы команда Клоппа завоевала титул именно накануне поездки в Манчестер. Это зависело от «Челси».

В первые 10 минут «Челси» прижимался так, что не мог выбежать в контратаку. Даже Пулишич и Виллиан регулярно оказывались в собственной штрафной, поэтому Жиру, даже если бы он зацепился за мяч, не с кем было бы обыграться. Первая контратака удалась только на 13-й минуте, зато она сразу была опасной и прояснила многое по планам Лэмпарда.



Жиру лучше Абрахама играет спиной к воротам – а «Челси» собирался много играть забросами. Он принял заброс Рюдигера и скинул мяч сместившемуся в центр Пулишичу, который старался держаться к Жиру поближе. «Челси» тут же проскочил центр поля и умчался в контратаку: с Пулишичем в центре, Виллианом справа, а зону самого Пулишича на фланге закрыл Маунт.



Если «Челси» не играл забросами, то долго пасовался между защитниками, выманивая игроков «Сити» в прессинг. Когда к тройке форвардов присоединялся кто-то из полузащитников, следовала рискованная попытка разыграть вертикальную атаку. Большинство пасов шли в борьбу и заканчивались ничем, но на 30-й минуте Маунт и Пулишич остроумно разыграли комбинацию в центре и провели контратаку, которая закончилась двумя ударами в упор.

Гвардиола тоже подготовил пару сюрпризов. Бернарду практически не появлялся в центре, зато открывался между линиями и даже в полузащите. Его роль ложной девятки открывала пространство для Стерлинга и Мареза, которые могли разогнаться и атаковать центральную зону на скорости. Интересная задумка, но у неё оказались побочные эффекты.

Марез и Стерлинг сужали позицию слишком часто. Менди и Уокер формально создавали ширину атаки, но оказывались как бы немного в изоляции. Игроки «Сити» толпились в центральной оси поля, скорее отбирая позиции друг у друга, чем запутывая защитников. В итоге, лучший момент (удар Мареза) гости создали после штрафного, а с игры у них были только полумоменты. Сам Бернарду практически не обострял: у него за тайм только девять пасов в атакующую треть и один пас под удар.



Гол «Челси» — следствие чудовищно плохой игры Менди в обороне. Сначала он ошибся по небрежности: не заметил движения Гюндогана и отдал бессмысленный пас в никуда, а через две секунды зачем-то пошёл в нелепую попутку отбора. Хотя был последним защитником, то есть должен был тормозить соперника, или выжимать во фланг, а не пытаться отобрать мяч.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В перерыве Гвардиола сделал логичные перестановки. Убрал Бернарду (затея с ложной девяткой явно не сработала) и выпустил вместо него чистого форварда Жезуса. Одновременно он заменил Родри на Сильву: на позицию опорника сместился Гюндоган, а Сильва занял место восьмёрки. Максимально смелое наполнение схемы 4-3-3, при котором должна была улучшиться позиционная структура в атаке. В общем, так и получилось. Во втором тайме «Сити» до удаления атаковал интереснее, чем в первом. Но самый опасный момент «Сити» создал так же, как забил «Челси» — после стандарта у собственных ворот в быстрой контратаке. Эдерсон здорово разогнал атаку, мяч через де Брёйне дошёл до Мареза, а тот вывел Стерлинга и Жезуса два в два. Абсолютно голевой момент, который не был реализован только из-за жадности Стерлинга.



Гол де Брёйне со штрафного – это искусство, но тоже не обошлось без ошибки. Кепа не настолько сильно не доставал мяч, чтобы даже не поднимать руки. Удивительно.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Обе команды имели хорошие моменты, связанные с их планами на игру. Но голы рождались исключительно из ошибок. И победный гол, который принёс «Челси» победу, а «Ливерпулю» — титул, не стал исключением. Хозяева провели отличную контратаку, которую завершал Абрахам. Находясь в одиночестве в шести метрах от ворот, он сначала попал во вратаря, а потом в Фернандиньо. В руку Фернандиньо, которой тот зачем-то вынес мяч из ворот. Вместо гола – красная и пенальти. Непонятное решение.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Кстати, победная контратака косвенно стала возможна благодаря своевременной замене. «Челси» во втором тайме совершенно перестал цепляться за мяч, поэтому забросы на Жиру потеряли смысл. И Лэмпард выпустил Абрахама – важнее было иметь форварда, который поддержит скорость контратак, и которому можно делать пасы на ход. Скорость Абрахама пригодилась: в первом тайме Жиру, сбрасывая мяч партнёрам, потом не успевал открываться в первой линии атаки. А Абрахам успел и заработал пенальти.



Вдесятером «Сити» ничего не создал. Команда провела местами сильный матч, создала больше, чем забила, но опять на первый план вышли индивидуальные ошибки. Это символично: именно индивидуальные ошибки стоили сезона. «Челси» тоже переживает дежавю. У команды уже есть опыт влияния на чемпионскую развязку между «Ливерпулем» и «Ман Сити» в ситуации, когда сами лондонцы не претендуют на титул. В прошлый раз они решили в пользу «Сити», сейчас отправили кубок в обратном направлении. Кстати, в обоих матчах забивал Виллиан. В корнце этого сезона он уходит. Получилось красиво.

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