Ливерпуль сегодня не заснёт! Как игроки и болельщики клуба празднуют победу

«Ливерпуль» спустя 30 лет стал чемпионом Англии! В городе начинается праздник! Плевать всем на социальную дистанцию и карантин! Собрали в одном материале самую первую реакцию на победу команды Клоппа.

Чтобы подарить «Ливерпулю» чемпионство, «Челси» нужно было не проиграть «Сити». Фанаты «Ливерпуля» смотрели матч примерно так.

В первом тайме Пулишич открыл счёт.

Именно Клопп дал дорогу в футбол американцу.

Напрашивающаяся игра слов от Линекера.

Примерно так игроки «Ливерпуля» наблюдали этот гол.

«Мастеркласс от Клоппа. Вырастить Пулишича, отказаться подписывать его в «Ливерпуль», чтобы он перешёл в «Челси» и принёс команде чемпионство».

В перерыве самый невезучий игрок «Ливерпуля» — Деян Ловрен сделал твит, которым заставил волноваться фанатов. И ведь Де Брюйне сравнял счёт во втором тайме.

А потом Фернандиньо сыграл рукой в штрафной, удалился и вручил титул «Ливерпулю».

Можно не сомневаться, Клопп поблагодарит Лэмпарда.

«Челси» не первый раз коронует другую команду. В 2016 году такой командой был «Лестер».

«Ливерпуль» — чемпион! На улицах города уже начали праздновать.

«Лэмпард выиграл титулов для «Ливерпуля» больше, чем Джеррард».

30 лет ожидания подошли к концу.

Аккаунт «Скучный Джеймс Милнер» в очередной раз выдал гениальное.

«Сити» поздравил своего конкурента.

Эмоции всех сейчас.

А вот так футболисты «Ливерпуля» смотрели матч и праздновали второй гол «Челси».

Видео можно посмотреть в официальном аккаунте «Ливерпуля» в Твиттере.

Ну и в конце ролик, от которого нельзя не пустить слезу.