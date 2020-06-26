Ливерпуль сегодня не заснёт! Как игроки и болельщики клуба празднуют победу

«Ливерпуль» спустя 30 лет стал чемпионом Англии! В городе начинается праздник! Плевать всем на социальную дистанцию и карантин! Собрали в одном материале самую первую реакцию на победу команды Клоппа.
Чтобы подарить «Ливерпулю» чемпионство, «Челси» нужно было не проиграть «Сити». Фанаты «Ливерпуля» смотрели матч примерно так.
В первом тайме Пулишич открыл счёт.
Именно Клопп дал дорогу в футбол американцу.
Напрашивающаяся игра слов от Линекера.
Примерно так игроки «Ливерпуля» наблюдали этот гол.
«Мастеркласс от Клоппа. Вырастить Пулишича, отказаться подписывать его в «Ливерпуль», чтобы он перешёл в «Челси» и принёс команде чемпионство».
В перерыве самый невезучий игрок «Ливерпуля» — Деян Ловрен сделал твит, которым заставил волноваться фанатов. И ведь Де Брюйне сравнял счёт во втором тайме.
А потом Фернандиньо сыграл рукой в штрафной, удалился и вручил титул «Ливерпулю».
Можно не сомневаться, Клопп поблагодарит Лэмпарда.
«Челси» не первый раз коронует другую команду. В 2016 году такой командой был «Лестер».
«Ливерпуль» — чемпион! На улицах города уже начали праздновать.
«Лэмпард выиграл титулов для «Ливерпуля» больше, чем Джеррард».
30 лет ожидания подошли к концу.
Аккаунт «Скучный Джеймс Милнер» в очередной раз выдал гениальное.
«Сити» поздравил своего конкурента.
Эмоции всех сейчас.
А вот так футболисты «Ливерпуля» смотрели матч и праздновали второй гол «Челси».
Видео можно посмотреть в официальном аккаунте «Ливерпуля» в Твиттере.
Ну и в конце ролик, от которого нельзя не пустить слезу.
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