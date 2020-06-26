8 героев, благодаря которым «Ливерпуль» стал чемпионом

«Ливерпуль», наконец, официально стал чемпионом Англии. Пусть победу в АПЛ мерсисайдцы одержали, «сидя на диване». Это не важно. Спорить всё равно никто не будет: команда Клоппа порвала всех в Англии и заслужила трофей.



Вспоминаем главных героев великого для мерсисайдцев сезона.

Мохамед Салах

27 матчей, 17 голов, 7 результативных передач

Фото: Michael Regan/Getty Images

Мо Салах выдаёт уже третий блестящий сезон подряд. Он до сих пор остаётся лидером нападения мерсисайдцев и самым забивным игроком в команде Клоппа. От лидера гонки бомбардиров Джейми Варди египтянин отстаёт всего на 2 мяча, а потому имеет реальный шанс в третий раз подряд стать лучшим голеадором АПЛ. Интересно, кто-нибудь сможет остановить эту машину?

Садио Мане

28 матчей, 15 голов, 9 результативных передач

Фото: Jörg Schüler/Getty Images

Садио – именно тот, кто не даёт Салаху солировать в нападении «Ливерпуля». Мане добавляет атакам мерсисайдцев скорости и вариативности. При этом Мане вовсе не уступает по количеству результативных действий египтянину. А в борьбе за «Золотой мяч» по результатам голосования сенегалец даже обогнал Салаха почти на 200 очков.

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Роберто Фирмино

31 матч, 8 голов, 7 результативных передач

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В отличие от своих партнёров по нападению, Бобби забивает не так часто. Зато в самый нужный момент. 6 из 8 голов Фирмино оказались победными. Это третий показатель в АПЛ. Впрочем, сверхрезультативности от форварда Юрген Клопп и не требует. Тренер мерсисайдцев называет бразильца связующим звеном команды и регулярно напоминает, насколько он важен. Фирмино действительно выполняет огромный объём полезной работы для команды – как в нападении, так и при обороне.

Джордан Хендерсон

27 матчей, 3 гола, 5 результативных передач

Фото: Michael Regan/Getty Images

Трудяга Хендерсон провёл самый яркий сезон в жизни и даже был признан лучшим игроком сезона в АПЛ по мнению читателей Daily Mail и BBC. Многие посчитали, что англичанин не заслужил этот титул. Но посудите сами: он беспрекословный лидер раздевалки «Ливерпуля», англичанин создаёт необходимый баланс в центре поля, без него команда потерпела единственное поражение в АПЛ и вылетела из Кубка Англии, а Клопп вообще заявлял, что Хендерсону удаётся подменять Джеррарда в клубе. Даже если Джордан и не заслужил звание лучшего игрока сезона, то в числе главных творцов успеха «Ливерпуля» он быть обязан.

Трент Александер-Арнольд

31 матч, 3 гола, 12 результативных передач

Фото: Clive Rose/Getty Images

Трент продолжает менять всеобщее представление о современных крайних защитниках. Могли ли вы когда-нибудь предположить, что латераль за сезон отдаст 12 голевых передач и установит рекорд АПЛ, а в следующей кампании повторит своё достижение? В 21 год! При этом у Александера-Арнольда впереди ещё 7 туров для того, чтобы побить свой рекорд. Фантастика!

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Вирджил ван Дейк

31 матч, 4 гола, 1 результативная передача

Фото: Visionhaus/Getty Images

Вирджил – настоящая стена и лидер «Ливерпуля» в обороне. В этом сезоне он провёл на поле 2790 минут. Это лучший показатель в команде. Голландца почти невозможно обыграть один в один, а добротные, но невыдающиеся защитники Жоэль Матип и Деян Ловрен благодаря нему смотрятся на поле на порядок лучше. В конце концов, Вирджил едва не обскакал Месси в борьбе за «Золотой мяч». Вклад голландца в чемпионство «Ливерпуля» переоценить просто невозможно.

Алисон Бекер

22 матча, 11 пропущенных голов, 14 «сухих» встреч, 1 результативная передача

Фото: Soccrates Images/Getty Images

Если вы хотите понять, насколько важен Алисон для нынешнего «Ливерпуля», посмотрите, как его пытался заменить Адриан в игре с «Челси» в Кубке Англии и с «Атлетико» в Лиге чемпионов. В обеих встречах мерсисайдцы уступили, а вратарь совершил чудовищные ошибки. Алисон же стабильно фантастически действует в рамке. В нынешнем сезоне он пропустил 9 матчей, но всё равно продолжает быть первым в АПЛ по количеству «сухарей». Кроме того, он даже отдал голевую передачу, чего не случалось с голкиперами «Ливерпуля» аж 10 лет. Браво!

Юрген Клопп

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Клопп воспитал невероятную банду и вновь сделал «Ливерпуль» грозной силой в Европе. При нём многие игроки превратились в топ-звёзд, семеро его футболистов попали в сборную сезона-2019/2020 АПЛ по версии BBC, а «Ливерпуль» впервые за 30 лет стал чемпионом Англии. Что ещё тут сказать? Клопп – гений!