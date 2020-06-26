«Динамо» приняло одно из самых неудачных решений лета 2019-го. Отказ от Луценко – ошибка

Прошлым летом «Динамо», получив нового-старого богатенького владельца, взяло курс на обновление состава. Едва ли не первым решением клуба стал отказ от двух нападающих, Евгения Луценко и Евгения Маркова. Главный тренер Дмитрий Хохлов убедительно рассказывал, что главной болезнью неудачного сезона-2018/2019 были проблемы с реализацией (отчасти это правда – создавала команда больше, чем забивала), отчаялся улучшить её путём тренировочных занятий и попросил купить нового мастеровитого форварда.

С Луценко, у которого закончился контракт, он без какой-либо жалости попрощался. Марков ушёл чуть позже – и в аренду, но по нему вопросов не было, он вообще слишком мало в своей карьере играл в классный футбол, всплеск в «Тосно» в сезоне-2017/2018 был слишком коротким, плюс у Маркова, нападающего штрафной, не было красивых вторичных характеристик (ведения борьбы, игры на «втором этаже» и так далее). Тогда как Луценко, напротив, смотрелся полезным даже в матчах, когда не забивал.



При разборе игры нападающего использована статистика Wyscout.

Причины разлуки: «Динамо» хотело более сильного и забивного форварда. Но клуб так и не нашёл такого

— На каждую позицию мы ищем футболистов сильнее, — объяснил летом 2019-го Хохлов в интервью «Чемпионату». – Хотим повысить общий уровень команды и конкуренцию.



— Луценко же был у вас основным нападающим. Не хотели удержать его? – переспросил я тогда тренера.

— Евгений очень хорошо проявлял себя, играл важную роль. Если бы у него оставался ещё год контракта – продолжил бы играть за «Динамо». Но так как соглашение закончилось, а у нас есть возможность купить форварда посильнее – не в обиду Жене будет сказано, – было принято решение не продлевать контракт.

«В атаке хочу играть, как Клопп и Гвардиола. В обороне – как Симеоне и Конте» Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов – о строительстве новой команды, критике Широкова и невозможности трансфера Глушакова.

Так «Динамо» осталось без центрального нападающего, долго и мучительно искало его, взяло катастрофически слабо отыгравшего стартовые туры Шейдаева (кстати, где он сейчас?), затем попробовало крепкого Игбуна – но всё это было неэффективно. До зимней паузы бело-голубые забили всего 16 голов в 19 турах, меньше оказалось лишь у «Ахмата» (13) и «Рубина» (11), столько же – у «Сочи» и «Уфы». Дело было не только в отсутствии стабильного нападающего, но и в этом – тоже. Лишь зимой, кажется, «Динамо» сделало правильный выбор, пригласив Комличенко. Две трети чемпионата уже были позади.



Зато у самого Луценко всё, напротив, шло очень неплохо. Отверженный нападающий получил солидный для своего возраста двухлетний контракт в Туле, начал в запасе два стартовых тура, а потом, адаптировавшись, ворвался в основной состав и принялся приносить пользу.

Как Луценко сам стал классным забивным нападающим

На сегодня у 33-летнего нападающего «Арсенала» 10 голов в 21 матче. Он идёт вровень с Азмуном на 4-м месте, отставая на один мяч от Шомуродова и Соболева и на три – от Дзюбы. Луценко записал на свой счёт 37 процентов от всех мячей команды (всего у «Арсенала» 27), классно проводил в том числе игры против статусных соперников: два гола в матчах со «Спартаком», «гол+пас» в играх с ЦСКА, дубль в ворота «Локомотива», гол «Краснодару».



Почему вдруг случилось такое мощное преображение? Самое интересное, что Луценко нисколько не изменился как футболист, нельзя утверждать, что он вдруг резко вырос. Его статистические показатели примерно те же, что и год назад: Евгений столько же бьёт по воротам, так же качественно борется и цепляется за мяч вверху, так же полезен в подыгрыше в оттяжке, с прежней частотой касается мяча в чужой штрафной.

Но при этом его реализация вдруг стала на порядок лучше. Если за «Динамо» он не забивал более четырёх мячей за сезон, то в Туле он уже повторил личный рекорд, а в ближайшем будущем скорее всего его улучшит. Объяснения прежде всего нужно искать в двух показателях. Во-первых, в ожидаемых голах xG за 90 минут – они пусть и незначительно, но выросли с 0,27 до 0,35. Также вырос средний вес удара – если в «Динамо» он составлял 0,12, то в «Арсенале» — 0,16.



Хотя главная причина преображения, на мой взгляд, скрыта даже не в цифрах из модели xG, а в нижеприведённых таблицах. Луценко занимает 3-е место в чемпионате по количеству ударов головой, у него их набралось аж 20.

При этом с громадным отрывом Луценко – лидер РПЛ по количеству голов, забитых головой.

Нацеленный и чёткий удар со «второго этажа» – сильнейшее, наиболее мощно развитое качество Луценко. Он классно выбирает позицию, агрессивно набегает и выпрыгивает, умеет ловить мяч в высшей точке полёта и не просто подставляет голову, а акцентированно и нацеленно бьёт. Эти навыки максимально используются в «Арсенале»: 20 ударов из 42 (то есть почти половину – 47,6 процентов!) Луценко нанёс именно головой. В «Динамо» в прошлом сезоне, например, было 17 из 56 (30 процентов), а в сезоне-2017/2018 – 10 из 36 (28 процентов). При ударах головой Луценко запросто может забивать больше ожидаемого.

В других аспектах завершения Евгений тоже развит прилично, но всё же по меркам чемпионата – обычно. Он может исполнить гол-шедевр ногой (вспомним гол «Локомотиву» обводящим ударом левой), а потом в нескольких хороших ситуациях медлить, упираться в соперников – и позволять им блокировать попытки. Луценко часто делает лишние касания и затягивает, пробует улучшать позиции, отсюда проблемы в реализации хороших возможностей внутри штрафной. Когда бьёшь головой, несколько касаний сделать сложно при большом желании. Форвард быстро подстраивается – и молниеносно поражает цель.

«Арсенал» отчасти построил игру вокруг сильнейшего качества Луценко. Евгений при нахождении мяча на фланге или в полуфланге в большинстве случаев играет по створу, а не бегает где попало.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Что ещё потеряло «Динамо»

Альтернативные опции в игре Луценко, которыми он всегда выделялся, в «Арсенале» также используются – даже при отсутствии голов габаритный форвард очень полезен для командной структуры:



— Евгений – боец, который всегда пашет на поле и таскает рояль, он стабильно становится ценным оружием при упрощении выхода из обороны, неплохо цепляется за мяч, выдаёт солидное количество единоборств (29,1 за 90 минут) с хорошим для форварда показателем успешности (30,2%);

— Для своего роста Луценко техничен и имеет адекватные скоростные данные, поэтому способен качественно развивать и быстрые атаки. Как пример – голевой контрвыпад в победном осеннем матче с ЦСКА на выезде;



— Луценко полезен в подыгрыше, причём в «Динамо» совершал даже больше передач под удар (1,31 против 0,65), поскольку чаще оказывался во фланговых и альтернативных зонах, имел чуть больше свободы;



— в прессинге за счёт подвижности и напористости Луценко тоже в порядке;



Всё это он демонстрировал в «Динамо» всегда – просто бело-голубые недополучили голов от нападающего и поэтому не стали продлевать с ним соглашение. Понять московский клуб можно и нужно, всё-таки нападающему прошлым летом исполнилось уже 32, его дальнейший трансферный потенциал нулевой, мало кто рискнул бы предлагать ему двухлетний контракт. Напрашивался в лучшем случае однолетний – но даже от такого срока «Динамо» отказалось. Хотя Луценко наверняка бы согласился.



«Динамо» имело на то полное право и действовало точно не по законам логики. Просто недооценило два фактора. Во-первых, не стоит говорить «гоп» раньше времени: сначала найдите и купите нападающего, который точно будет лучше, а потом уже рассказывайте сказки и отказывайтесь от имеющегося бойца. Во-вторых, необходимо всегда помнить, что РПЛ – чемпионат с закрытым оборонительным футболом, и такие как Луценко в нём будут востребованы всегда. Даже если они мало забивают.



Так что не будем ругать «Динамо», а лучше похвалим «Арсенал». Ставка тульского клуба полностью сыграла. Он, в отличие от бело-голубых, понял, как выжимать из форварда максимум.