Сегодня 10:1 не будет! 24-й тур РПЛ. LIVE

14:30. Приветствуем вас, друзья! Сегодня в чемпионате России стартует — очень хочется верить, что без приключений и катаклизмов — 24-й тур. В пятничной программе РПЛ — два матча, и каждый по-своему любопытен. Откроют игровой день «Ахмат» и «Сочи». Обе команды победно возобновили сезон, прерванный свирепым коронавирусом, но по-прежнему чувствуют себя неуютно в таблице. Про такие встречи говорят: за шесть очков. Так что в Грозном во всех отношениях будет жарко.

Во второй паре дня всё вроде бы предельно предсказуемо: чемпион и единоличный лидер сезона против аутсайдера — где уж тут быть интриге? Но такие игры подчас для фаворитов даже опаснее стычек с прямыми конкурентами — поскольку прижатому к стенке, озлобленному противнику нечего терять, кроме своих оков. Вопрос в том, взыграет ли спортивная гордость у «Крыльев» после бездарно проигранного матча недельной давности, или продолжат безвольно плыть по течению — в направлении ФНЛ.