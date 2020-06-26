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«Зенит» — «Крылья Советов», «Ахмат» — «Сочи», онлайн-трансляция 26 июня 2020, 24 тур РПЛ

«Зенит» — «Крылья Советов», «Ахмат» — «Сочи»
«Чемпионат»
Сегодня 10:1 не будет! 24-й тур РПЛ. LIVE
Все матчи тура — в одной трансляции.
Футбол / РПЛ 0

14:30. Приветствуем вас, друзья! Сегодня в чемпионате России стартует — очень хочется верить, что без приключений и катаклизмов — 24-й тур. В пятничной программе РПЛ — два матча, и каждый по-своему любопытен. Откроют игровой день «Ахмат» и «Сочи». Обе команды победно возобновили сезон, прерванный свирепым коронавирусом, но по-прежнему чувствуют себя неуютно в таблице. Про такие встречи говорят: за шесть очков. Так что в Грозном во всех отношениях будет жарко.

Во второй паре дня всё вроде бы предельно предсказуемо: чемпион и единоличный лидер сезона против аутсайдера — где уж тут быть интриге? Но такие игры подчас для фаворитов даже опаснее стычек с прямыми конкурентами — поскольку прижатому к стенке, озлобленному противнику нечего терять, кроме своих оков. Вопрос в том, взыграет ли спортивная гордость у «Крыльев» после бездарно проигранного матча недельной давности, или продолжат безвольно плыть по течению — в направлении ФНЛ.

Россия - Премьер-Лига. 24-й тур
26 июня 2020, пятница. 18:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Сочи
Сочи
Россия - Премьер-Лига. 24-й тур
26 июня 2020, пятница. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Крылья Советов
Самара
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