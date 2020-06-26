«10 шагов к величию «Ливерпуля». Что СМИ пишут о чуде Юргена Клоппа

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии в 19-й раз и первый – за последние 30 лет. Это могло произойти и раньше, если бы три месяца назад весь футбольный мир не приостановила пандемия, но, как шутят некоторые британских СМИ, подождать пару месяцев не всё равно, что ждать три десятка лет.

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После победы «Челси» над «Манчестер Сити» Юрген Клопп вышел в прямой эфир на SKySport: он был в футболке «Ливерпуля» и с невероятно счастливой улыбкой на лице.



— У меня нет слов, это невероятно, — сказал он, еле сдерживая слезы. – Стать чемпионом в этом клубе – это абсолютно невероятно. Я не ждал 30 лет, я был здесь четыре с половиной года, но это довольно большое достижение. Особенно учитывая трехмесячный перерыв, потому что никто не знал, сможем ли мы продолжать.

Команда Клоппа провела одну из самых запоминающихся кампаний в истории АПЛ, набрав 86 очков за 31 игру: 28 побед, две ничьи и всего одно поражение за сезон.



«С конца лета по весну они, казалось, действовали по другому набору физических законов, маршируя вокруг Премьер-лиги в головном уборе, расчесывая волосы и щелкая ушами. …> Время от времени возникало впечатление, что победы «Ливерпуля» граничат с каким-то спортивным магическим реализмом. Это нестандартная версия уничтожающего успеха. Как это объяснить? Конечно, было ощущение, что «Ливерпуль» каким-то образом обманывает, парит над волнами, разыгрывает систему.



Но это не так. Это кульминация ясного и обдуманного процесса, видение отрасли, в которой устранены исторические границы иррациональности и некомпетентности», — пишет о чемпионах The Guardian.



«Спортивная машина на пике своей мощности».

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Два года назад «Ливерпуль» отстал от «Манчестер Сити» на 25 очков, а сегодня они досрочно взяли чемпионство – за семь игр до конца. Это лучший результат в истории лиги: до Клоппа и его команды никто не заканчивал раньше, чем за пять туров до окончания сезона.

«Когда 8 октября 2015 года Юрген Клопп вошел в «Энфилд» в свой первый день в качестве менеджера «Ливерпуля», в его публичном обращении прозвучало одно ключевое сообщение. «Мы должны превратиться из сомневающихся в верующих», — сказал харизматичный немец, сидя перед камерами и светом мировых СМИ.



Менее чем через пять лет никто не сомневается в Клоппе или его игроках. После значительного подъема с 10-го места, Лиги чемпионов и других титулов, они команда вернулась на свой уровень – уровень чемпионов Премьер-лиги», — пишет BBC.

«День, когда Клопп пришел в «Ливерпуль». Магия, — продолжает волну восхищения немцем Daily Mail. – Клопп считает, что для того, чтобы реально изменить футбольный клуб, нужны три года; но с самого начала он и «Ливерпуль» чувствовали, что созданы друг для друга. Он получил клуб, он получил город, он получил его людей».



«Волшебник».

О Клоппе говорит каждое СМИ, в котором есть раздел спорта, потому что, безусловно, он – творец этого успеха, этой исторической победы, которой болельщики ждали много лет. Independent вспомнили слова немца год назад, после последнего матча в сезоне, когда «Ливерпуль» набрал 97 очков, но не сумел взять чемпионство, потому что у «Сити» было на одно больше: «”Я не могу гордиться вами”, — сказал он команде, его голос скрипел. — То, что вы сделали в этом сезоне, невероятно. Я так рад быть вашим тренером, я бы ни на кого вас не променял. Вы будете победителями, потому что это то, кто вы есть».



Спустя год и чуть больше месяца его пророчество сбылось. «Клопп был той фигурой, которую они ждали после стольких лжепророков и ложных рассветов, — пишет уже другой автор Independent. — Если и дальше продолжать говорить на религиозном языке, который кажется тут уместным, то он действительно является Мессией, доставляющим Святой Грааль».



«Болельщики «Ливерпуля» раскрасили город в красный».

Издание Daily Mirror тоже вспомнило старые слова Клоппа – те, что он сказал на первой пресс-конференции в качестве главного тренера «Ливерпуля»: «Не так важно, что люди думают, когда ты только пришел. Куда важнее, что они думают, когда ты уходишь. Пожалуйста, дайте нам время. Мы можем быть успешными. Я не говорю, что нам нужно ждать этого 20 лет. Если я буду сидеть здесь спустя четыре года, думаю, мы выиграем один трофей. Я уверен в этом. Если нет, то, может, увидимся в Швейцарии».

SkySports сделал целый лонгрид про Клоппа: «10 шагов к величию».

Первый, по мнению издания, это празднование ничьи с «Вест Бромом» 13 декабря 2015 года: Ориги тогда забил год на 95-й минуте и спас команду от поражения. «С первого дня я действительно хотел, чтобы люди знали об их важности», — сказал Клопп о том, почему радовался ничейному результату. — В футболе люди всегда говорят, что болельщики важны, но тогда вы не относитесь к ним плохо». Да, победы помогают, но Клопп уверен, что большая часть приходит с трибун».



Второй – это покупка Вирджила ван Дейка за 75 млн евро.

Третий – покупка Алиссона.

Четвертый – продажа Коутиньо. «Это было решение Клоппа, и оно не только принесло деньги, но и изменило образ игры «Ливерпуля». Так как команда часто играла через Коутиньо, если он был не в форме, то и «Ливерпуль» тоже. Клопп перешел на 4-3-3. Джоржан Хендерсон изменил свою игру и предоставил команде новую жизнь. Кто бы мог подумать? Клопп, вероятно», — пишет SkySports.



Пятый – слухи, к которым никто не прислушивался, когда у Клоппа не все получалось.



Шестой – это спортивный директор «Ливерпуля» Майкл Эдвардс. Благодаря нему в клубе оказались игроки, которые в этом сезоне стали чемпионами. «Пока «Ливерпуль» выполняет свои дела на поле, Эдвардс занимается бизнесом вне его», — пишет SkySports.



Седьмой – правая рука Клоппа. «Немец – лидер и мотиватор. Питер Кравец анализирует. Пеп Линдерс – тренер. Перед финалов в Киеве «Ливерпуль» потерял Желько Бувача, «мозг» команды. Но Линдерс не только быстро вступил на должность – он улучшил команду», — объясняет SkySports.



Восьмой – «хэви-метал» стал организованным хаосом. Клопп постоянно менял подход к игре: «Вы не можете все время играть только в атакующий футбол. Нужно быть организованными, а, с другой стороны, — еще и создавать», — сказал он в конце 2018 года.



Девятый – «мастер-менеджмер». Клопп – друг своих футболистов, в его режиме нет ничего строгого. «У меня распростертые объятия», — сказал как-то он.



Десятый – искусство учиться на поражениях. Для него проигрыш – это причина для роста, а не для самобичевания. «Это все равно, что финишировать вторым с одним поражением, набрав 97 очков, а потом взять себя в руки, чтобы стать еще лучше в следующем сезоне».

«На сборах я запретил игрокам тренироваться. Мой помощник считал, что я идиот» Юрген Клопп учил своих игроков выживать. А научил чему-то большему.

Да. Клопп невероятен.