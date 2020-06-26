«Чем хуже у ЦСКА дела, тем злее команда будет на поле». Прогнозы на 24-й тур РПЛ

23-й тур РПЛ получился очень занимательным и даже странно, что кто-то из трёх участников нашего конкурса прогнозов показал неплохой результат. Но напоминаем, что окончательные итоги этого тура будут подведены позднее, когда сыграют свой матч «Краснодар» и «Динамо».

Максим Деменко угадал разницу в игре «Арсенал» — «Спартак» и исход матча «Сочи» — «Ростов». Это 4 очка и место в таблице худших результатов, но у уважаемого эксперта есть ещё один матч, чтобы поправить ситуацию.

Обозреватель «Чемпионата» Михаил Гончаров предсказал разницу в игре «Уфа» — «Тамбов», а также исход матчей «Сочи» — «Ростов», ЦСКА – «Зенит» и «Локомотив» — «Оренбург». Это 6 баллов.

Наш читатель из Ростов-на-Дону Константин Назаров угадал счёт матча «Локомотив» — «Оренбург», разницу в игре «Арсенал» — «Спартак» и исход встреч «Сочи» — «Ростов», ЦСКА — «Зенит» и «Уфа» — «Тамбов». Итог — 11 очков.

Таблица после 23-го тура

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Прогноз специалистов

Сергей Кирьяков, бывший нападающий сборной России:

«Ахмат» — «Сочи» — 2:1

Хозяева в прошлом туре обыграли своего прямого конкурента, поэтому настроение должно быть хорошее. «Сочи», несмотря на победу, подверглись резкой критике. Практически у всех будет присутствовать какая-то нервозность. В этом плане преимущество у «Ахмата». Грозненцы на своём поле постараются выиграть вторую игру подряд.



«Зенит» — «Крылья Советов» — 3:0

Лидер встречается с командой, которая находится на последнем месте. У «Зенита» всё идёт по плану, он приближается к титулу. Думаю, что хозяева сделают всё, чтобы этой победой практически закрыть вопрос о чемпионстве. Не думаю, что «Крылья Советов» смогут что-то предложить или противопоставить. Прошлую игру гости проиграли, поэтому настроение у них не из лучших.



«Оренбург» — «Краснодар» — 0:3

Непонятно, будет играть основа у хозяев или нет. Это многое решит. Скорее всего, выйдет второй состав. Не знаю, как поступит «Краснодар» в этой ситуации. Ведь прошлый матч они перенесли с доброй волей. Этот — вряд ли, поскольку команда хочет играть и набирать очки.

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«Спартак» — «Уфа» — 1:0

Красно-белые в прошлом туре победили в непростом матче. «Уфа» — крепкий соперник. Обе команды находятся недалеко друг от друга в таблице. «Спартак» ещё может включиться в борьбу за первую пятёрку.



«Рубин» — «Локомотив» — 2:2

Второй матч у «железнодорожников» с новым тренером. Первая игра была неоднозначная. Были как положительные моменты, так и ситуации, которые вызывают вопросы. «Рубин» выиграл на выезде в прошлом туре, ему нужны три очка и в этой встрече. Будет серьёзная игра, которая, скорее всего, закончится ничейным результатом.



«Динамо» — ЦСКА — 2:0

Важно, в каком составе будут играть бело-голубые. Надеюсь, что ЦСКА выйдет в соответствующем составе. В этой игре отдам победу «Динамо».

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«Ростов» — «Арсенал» — 2:2

«Ростов» планирует выставить основной состав. Этим всё сказано. После скандального матча ребята будут полны желания отыграться, а моей бывшей команде в этом плане будет тяжелее. Буду болеть за неё!



«Урал» — «Тамбов» — 2:1

«Урал» находится в непростой ситуации. Они должны добиться победы. Хотя «Тамбов» всегда отличается непредсказуемостью. Команда может выдать хороший матч.

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Прогноз читателей

Иван Свистунов (Санкт-Петербург):

«Ахмат» — «Сочи» — 1:0

Не думаю, что «Ахмат» два раза подряд проиграет дома, тем более «Сочи». Настрой на эту команду сейчас у многих будет особенным.

«Зенит» — «Крылья Советов» — 2:0

Ставлю на спокойную и уверенную победу «Зенита». Дома в матче с аутсайдерами питерский клуб допустил в этом чемпионате только две осечки.

«Оренбург» — «Краснодар» — 0:3

Здесь пока полный туман, то ли полуоснова будет у «Оренбурга», то ли совсем молодёжь, то ли вообще технарь присудят. Пусть будет 0:3.

«Спартак» — «Уфа» — 1:1

«Уфа» очень злой и неуступчивый соперник именно в гостевых матчах. Чтобы вы понимали, команда Евсеева сыграла вничью на выезде с «Динамо», «Локомотивом», «Зенитом» и ЦСКА.

«Рубин» — «Локомотив» — 0:1

Слуцкий, кажется, начинает потихоньку выправлять ситуацию в «Рубине», но «Локомотив» сильнее по составу и сыграннее.

«Динамо» — ЦСКА — 1:2

Кажется, у «Динамо» будет играть почти основа, а у вот у ЦСКА проблем хватает. Тут и травмы, и удаление, и непонятная ситуация с тренером. Но именно совокупность этих факторов по максимуму мобилизует команду и позволит ей добиться ничьей. Часто такое бывает, что чем у команды дела хуже, тем злее она на поле.

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«Ростов» — «Арсенал» — 1:2

И здесь мы не понимаем, что будет у «Ростова» с составом. Вероятнее всего, команда будет играть без лидеров, плюс не было игровой практики и тренировок.

«Урал» — «Тамбов» — 1:1

В этом невероятно важном матче для обеих команд ставлю на боевую ничью.

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Прогноз журналистов

Богдан Горбунов, корреспондент «Чемпионата»:

«Ахмат» — «Сочи» — 2:1

Для «Сочи» прошедшая неделя оказалась психологически непростой – команду критиковала вся страна. Да и выезды в Грозный не бывают лёгкими. Так что «Ахмат» может в тяжёлой борьбе вырвать три очка.

«Зенит» — «Крылья Советов» — 3:0

Победителя в матче первой и последней команд РПЛ предсказать очень легко. Если не случится ничего сверхъестественного, то самарцев ждёт разгром. Вопрос лишь в том, сколько голов удастся забить «Зениту».

«Оренбург» — «Краснодар» — 0:3

До сих пор не ясно, каким составом будет играть «Оренбург». Но в любом случае вряд ли хозяева без шестерых футболистов смогут оказать достойное сопротивление. Главная интрига этого матча: будет ли кровожаден «Краснодар»?

РПЛ – это шутка, которая вышла из-под контроля. Танцуют все! История о том, как хорошее оттеняется абсурдом.

«Спартак» — «Уфа» — 1:1

Не стоит ждать, что «Спартак» после голевой феерии в Туле повторит свой успех. «Уфа» Евсеева по обыкновению закроется и больше двух голов на поле «Открытие Арены» мы вряд ли увидим.

«Рубин» — «Локомотив» — 1:2

У обеих команд достаточно проблем, так что не без оснований можем ждать развесёлый футбол в Казани с обилием ошибок. Но класс игроков «Локомотива» всё-таки скажется. В Москву гости увезут три очка.

«Динамо» — ЦСКА – 1:3

Ничего не ясно и с составом «Динамо». Поставлю на ЦСКА только потому, что «армейцы» хотя бы один матч после перерыва уже сыграли, да и тренировочный процесс не прерывали. Конечно, у них тоже проблем хватает. Но, как мне кажется, побег тренера всё-таки меньше скажется на игре ЦСКА, чем чехарда, вызванная коронавирусом, на выступлении «Динамо».

«Ростов» — «Арсенал» — 1:1

Говорят, «Ростов» может выставить основной состав на матч с «Арсеналом». Если ростовчане так и поступят, то смогут зацепить ничью. В победу растренированной команды без четырёх лидеров совсем не верится.

«Урал» — «Тамбов» — 1:0

В этом году «Урал» ещё ни разу не побеждал в РПЛ. Домашняя встреча с «Тамбовом» — отличный повод для того, чтобы прервать эту неудачную серию. Ставлю на минимальную победу клуба из Екатеринбурга.