Почему плачет Клопп? Потому что «You’ll Never Walk Alone»!

Поздравляю. Дожили. Клопп все-таки сделал это.



Надо ли напоминать, какой он крутой тренер? Мотиватор, тактик, новатор (это при нем в «Ливерпуле» заработали супермодные диетологи, а на тренировку в бассейн приходил известный серфер – команда прокачивалась со всех сторон). Но главное — как при нем выросли игроки! Трент, Робертсон, Мане, Ван Дейк… Кем они были до него? Или никем или добротными исполнителями. Сейчас – суперзвезды, лучшие в мире на своих позициях.



И как он лепил эту чемпионскую команду. Как Микеланджело свои шедевры.

Если надо было — резал мясо. Шкртел уходил – обижался. Ставил в «Инстаграме» хэштег #KloppJeKKT («Клопп – придурок» — на словацком). Альберто Морено ныл: «Клопп ставит только Робертсона». Сако, Аллен, Маркович… Бентеке, купленный за рекордные деньги, оказался не нужен.



Но он всегда знал, чего хочет – свой рок-н-ролл. И в итоге сбацал его! И эти слезы сейчас – слезы человека, который понимает, сколько вложено в исторический успех.

«На сборах я запретил игрокам тренироваться. Мой помощник считал, что я идиот» Юрген Клопп учил своих игроков выживать. А научил чему-то большему.

30 лет. Мать честная. Тут подойдет реакция-мем из голливудских фильмов (тем более, случившееся с «Ливерпулем», это и есть – настоящее кино): «О, май гад!». Когда «Ливер» последний раз был чемпионом, я еще сопливым советским октябренком в школу ходил – третий класс заканчивал…



И за эти годы, конечно, насмотрелся на разные «Ливерпули».



В 1992 году против «Спартака» в Москве. С чудо-вратарем Брюсом Гроббеларом – из… Зимбабве. Настоящий спецназовец, участвовавший в военных действиях и убивавший людей. Но в футболе примеривший на себя клоунский колпак (серию пенальти в финале Кубка чемпионов-1984 против «Ромы» он выиграет благодаря… «ногам-спагетти»). Его тогда в Москве удалили. В ворота встал полевой игрок. 4:2 у нас и 2:0 на «Энфилде» – просто «Спартак» тогда был сильнее (перечитайте – «СПАРТАК» БЫЛ СИЛЬНЕЕ «ЛИВЕРПУЛЯ» — фантастика!).



Кстати, тот «Ливер» мне очень нравился. Борзые, дерзкие, молодые. Джеррард, Фаулер, Реднапп, Макка — Макманаман… Казались обычными парнями с Мерсисайда – что и в пивнухе посидеть, и с девчонками затусить, и подраться, и песни погорланить. Да они и были такими. Фаулер, когда его с трибун «наркоманом» обзывали, подыгрывал и разметку на поле нюхал, Джеррард в баре дрался…



Стиви Джи, конечно, как никто заслужил это «золото». Как он тогда упал с «Челси»… В автобиографии признался – когда в машине со стадиона ехал, ревел как ребенок. Сделает ли ему сейчас «Ливерпуль» какую-то отдельную медаль за выслугу лет?



Много воспоминаний – очень много. Сумасшедший финал Кубка УЕФА с «Алавесом» в 2001 году – 5:4! Тогда другой Мак зажигал. Лысый шотландский дед Гари Маккалистер – горец, который, казалось, вообще никогда не бегал. Но поляну сек! Таких плеймейкеров сейчас нет.



Зарубы с «Челси» – это уже при Рафе. Гол-призрак Луиса Гарсии.



Суперночь в Стамбуле.



Матч за Суперкубок УЕФА с ЦСКА, рука Сиссе и Газзаев, который хотел застрелить судью.

«Будь у меня пистолет – застрелил бы судью!» Как ЦСКА лишили второго еврокубка в 2005-м Если бы тогда действовал VAR, переломный гол Сиссе сто процентов не засчитали бы.

В Европе у них, кстати, всегда лучше получалось.



В Англии-то все больше – glory, glory…

Тема взаимоотношений «МЮ» и «Ливерпуля» – это, конечно, про «любовь» Монтекки и Капулетти. И сейчас взаимного троллинга будет – пинтами не измерить.



Советую, почитайте автобиографию Гари Невилла – там много интересного именно о противостоянии двух великих английских клубов. О том, как желание быть выше принципиального соперника едва ли не с молоком матери передается.



И знаменитая фраза Фергюсона про гребаный шесток, с которого он хочет снять «Ливерпуль» – это, конечно, классика. Но теперь-то «Ливерпуль» по количеству трофеев (43) снова обошел «МЮ».



И уже другая песня звучит над Англией. Всем известный и легендарный рефрен: «You’ll Never Walk Alone». «Ты никогда не будешь один».



Самые главные слова. Без которых ничего бы этого сейчас не было.



Потому и плачет Клопп.