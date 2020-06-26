Почему плачет Клопп? Потому что «You’ll Never Walk Alone»!

Поздравляю. Дожили. Клопп все-таки сделал это.
Надо ли напоминать, какой он крутой тренер? Мотиватор, тактик, новатор (это при нем в «Ливерпуле» заработали супермодные диетологи, а на тренировку в бассейн приходил известный серфер – команда прокачивалась со всех сторон). Но главное — как при нем выросли игроки! Трент, Робертсон, Мане, Ван Дейк… Кем они были до него? Или никем или добротными исполнителями. Сейчас – суперзвезды, лучшие в мире на своих позициях.
И как он лепил эту чемпионскую команду. Как Микеланджело свои шедевры.
Если надо было — резал мясо. Шкртел уходил – обижался. Ставил в «Инстаграме» хэштег #KloppJeKKT («Клопп – придурок» — на словацком). Альберто Морено ныл: «Клопп ставит только Робертсона». Сако, Аллен, Маркович… Бентеке, купленный за рекордные деньги, оказался не нужен.
Но он всегда знал, чего хочет – свой рок-н-ролл. И в итоге сбацал его! И эти слезы сейчас – слезы человека, который понимает, сколько вложено в исторический успех.
30 лет. Мать честная. Тут подойдет реакция-мем из голливудских фильмов (тем более, случившееся с «Ливерпулем», это и есть – настоящее кино): «О, май гад!». Когда «Ливер» последний раз был чемпионом, я еще сопливым советским октябренком в школу ходил – третий класс заканчивал…
И за эти годы, конечно, насмотрелся на разные «Ливерпули».
В 1992 году против «Спартака» в Москве. С чудо-вратарем Брюсом Гроббеларом – из… Зимбабве. Настоящий спецназовец, участвовавший в военных действиях и убивавший людей. Но в футболе примеривший на себя клоунский колпак (серию пенальти в финале Кубка чемпионов-1984 против «Ромы» он выиграет благодаря… «ногам-спагетти»). Его тогда в Москве удалили. В ворота встал полевой игрок. 4:2 у нас и 2:0 на «Энфилде» – просто «Спартак» тогда был сильнее (перечитайте – «СПАРТАК» БЫЛ СИЛЬНЕЕ «ЛИВЕРПУЛЯ» — фантастика!).
Кстати, тот «Ливер» мне очень нравился. Борзые, дерзкие, молодые. Джеррард, Фаулер, Реднапп, Макка — Макманаман… Казались обычными парнями с Мерсисайда – что и в пивнухе посидеть, и с девчонками затусить, и подраться, и песни погорланить. Да они и были такими. Фаулер, когда его с трибун «наркоманом» обзывали, подыгрывал и разметку на поле нюхал, Джеррард в баре дрался…
Стиви Джи, конечно, как никто заслужил это «золото». Как он тогда упал с «Челси»… В автобиографии признался – когда в машине со стадиона ехал, ревел как ребенок. Сделает ли ему сейчас «Ливерпуль» какую-то отдельную медаль за выслугу лет?
Много воспоминаний – очень много. Сумасшедший финал Кубка УЕФА с «Алавесом» в 2001 году – 5:4! Тогда другой Мак зажигал. Лысый шотландский дед Гари Маккалистер – горец, который, казалось, вообще никогда не бегал. Но поляну сек! Таких плеймейкеров сейчас нет.
Зарубы с «Челси» – это уже при Рафе. Гол-призрак Луиса Гарсии.
Суперночь в Стамбуле.
Матч за Суперкубок УЕФА с ЦСКА, рука Сиссе и Газзаев, который хотел застрелить судью.
В Европе у них, кстати, всегда лучше получалось.
В Англии-то все больше – glory, glory…
Тема взаимоотношений «МЮ» и «Ливерпуля» – это, конечно, про «любовь» Монтекки и Капулетти. И сейчас взаимного троллинга будет – пинтами не измерить.
Советую, почитайте автобиографию Гари Невилла – там много интересного именно о противостоянии двух великих английских клубов. О том, как желание быть выше принципиального соперника едва ли не с молоком матери передается.
И знаменитая фраза Фергюсона про гребаный шесток, с которого он хочет снять «Ливерпуль» – это, конечно, классика. Но теперь-то «Ливерпуль» по количеству трофеев (43) снова обошел «МЮ».
И уже другая песня звучит над Англией. Всем известный и легендарный рефрен: «You’ll Never Walk Alone». «Ты никогда не будешь один».
Самые главные слова. Без которых ничего бы этого сейчас не было.
Потому и плачет Клопп.
- 26 июня 2020
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