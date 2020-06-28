Как сейчас выглядят звёзды «Реала» 1990-х. Фото с разницей в 25-30 лет

Роберто Карлос, Фернандо Йерро, Уго Санчес, Рауль, Мануэль Санчис – эти люди приносили «Реалу» победы и трофеи на испанских и европейских полях в конце 20 века. С тех пор прошло три десятилетия. Рассказываем, чем легенды «Сантьяго Бернабеу» занимаются сейчас, а заодно показываем, как выглядят. Многие до сих пор в отличной форме!

Эмилио Бутрагеньо, 56 лет

Эмилио Бутрагеньо Фото: Getty Images

Бутрагеньо выступал за мадридский «Реал» на протяжении 12 сезонов, удостоившись от «инчады» прозвища Стервятник. Эмилио выиграл все возможные титулы в Испании, но лучшим бомбардиром Примеры стал только раз — в 1991 году (19 мячей). На данный момент знаменитый бомбардир занимает пост председателя правления «королевского клуба».

Уго Санчес, 61 год

Уго Санчес Фото: Getty Images/instagram.com/hugosanchez_9

Санчес перебрался в «королевский клуб» в 27 лет из «Атлетико», за что был проклят на «Висенте Кальдероне». Впрочем, у него повода пожалеть о своём дерзком трансфере ни разу не возникло. За семь лет в «Реале» мексиканский нападающий сыграл более 250 встреч, забил 190 голов, пять раз становился лучшим бомбардиром чемпионата Испании и один раз – обладателем европейской «Золотой бутсы». Неудивительно, что Санчес входит в четвёрку лучших снайперов в истории Примеры (после Месси, Роналду и Тельмо Сарры). Сейчас Санчес живёт на две страны — в Мексике и Испании — и большую часть времени посвящает семье.

Мануэль Санчис, 55 лет

Мануэль Санчис Фото: Getty Images/twitter.com/msanchisoficial

Санчис — воспитанник мадридского клуба и олицетворение преданности в футболе. Всю свою карьеру защитник провёл в одной команде. За 18 лет Мануэль принял участие в 655 матчах, в которых забил 37 голов. На протяжении 13 сезонов легендарный Маноло носил капитанскую повязку «бланкос» и выиграл все возможные трофеи. После завершения карьеры Санчис отошёл от футбола и редко появляется на публике.

Фернандо Йерро, 52 года

Фернандо Йерро Фото: Getty Images

Будущий капитан сборной Испании перебрался в Мадрид в 1989 году из «Вальядолида». В «Реале» Фернандо снискал славу одного из самых результативных защитников в истории Примеры. За 15 сезонов и 587 матчей Йерро забил 124 гола. Пушечный удар и отличная игра на втором этаже способствовали регулярным подключениям Фернандо в атаку. В сезоне-1991/92 «Железный» (именно так переводится с испанского его фамилия) наколотил 21 мяч, а в матче с «Эспаньолом» вовсе отметился «покером». В 2018 году на чемпионате мира в России Йерро внезапно (в том числе, наверное, и для себя) возглавил сборную Испании вместо спешно отправленного в отставку Лопетеги, но проработал в этом качестве всего ничего. После поражения от сборной России Йерро покинул свой пост, а нового применения своим знаниям и опыту до сих пор не нашёл. В прошлом году Фернандо не исключил возможность работы в российской команде.

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Иван Саморано, 53 года

Иван Саморано Фото: Getty Images/instagram.com/bambam9oficial

Иван «Грозный» поиграл за карьеру в пяти странах, но наибольших успехов добился в Испании. Вместе с «Реалом» Саморано выиграл Кубок и Суперкубок Испании в 1993 году, а в сезоне-1994/95 добился победы в чемпионате. Всего трёх голов чилийцу не хватило, чтобы достигнуть отметки в 100 голов за Мадрид. Сейчас Саморано наслаждается заслуженным отдыхом, изредка появляясь на каких-то торжественных мероприятиях.

Фернандо Редондо, 51 год

Фернандо Редондо Фото: Getty Images/youtube.com

Карьера Редондо в Мадриде началась в 1994 году. С «Реалом» полузащитник выиграл две Лиги чемпионов, а его финт 20-летней давности в матче с «МЮ» считается классикой мирового футбола. По завершения карьеры аргентинец ушёл в тень и ведёт уединённый образ жизни.

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Роберто Карлос, 47 лет

Роберто Карлос Фото: Getty Images/instagram.com/oficialrc3

За 11 сезонов в Мадриде бразилец провёл 527 матчей, забил 69 голов, раздал 89 голевых передач и выиграл 13 трофеев. Обладатель одной из самых страшных «пушек» в мире дважды признавался лучшим защитником Европы по версии УЕФА. По окончании карьеры Роберто Карлос пробовал свои силы на тренерском поприще, но пока признания не снискал. Зато двери «Реала» для Роберто всегда открыты. Сейчас он тоже числится на одной из административных должностей в структуре клуба.

Предраг Миятович, 51 год

Предраг Миятович Фото: Getty Images

За «Реал» Миятович отыграл всего три сезона, но для того чтобы вписать своё имя в историю клуба, ему этого с головой хватило. Для этого достаточно было нанести всего один точный удар – в финале Лиги чемпионов-1997/98 против «Ювентуса». Гол Предрага принёс Мадриду «ушастую» чашу. Сейчас бывший игрок сборной Югославии занимается агентской деятельностью.

Вспомним самый великий «Реал» эпохи Санса. Там играли Шукер, Миятович и Рауль От коронавируса умер экс-президент «Реала» Лоренсо Санс. При нём Мадрид выиграл Лигу чемпионов спустя 32 года.

Давор Шукер, 52 года

Давор Шукер Фото: Getty Images

В «Реал» Шукер пришёл уже зрелым, сформировавшимся мастером. За три сезона в «королевском клубе» Давор сыграл 111 матчей и забил 49 голов. Выиграл чемпионат, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов УЕФА. С июня 2012 года Шукер возглавляет Хорватский футбольный союз.

Арривидерчи, Зеедорф! Голландец Кларенс Зеедорф уволен с поста главного тренера «Милана». На его место назначен Филиппо Индзаги, работавший с молодёжным составом.

Кларенс Зеедорф, 44 года

Кларенс Зеедорф Фото: Getty Images/instagram.com/clarenceseedorf

В мадридский клуб Зеедорф перешёл 20-летним парнем, а покидал его матёрым игроком, одним из лучших на своей позиции в мире. С 1996-го по 2000 год включительно голландец завоевал с «Реалом» четыре трофея – по два национальных и международных. Особняком среди них, конечно, стоит Лига чемпионов. С августа 2018-го по июль 2019 года Зеедорф наставлял сборную Камеруна и вот уже год находится в творческом отпуске.

Рауль, 43 года

Рауль Фото: Getty Images/instagram.com/raulgonzalez

Профессиональный контракт с «Реалом» Рауль подписал в 17 лет и впоследствии сделал великолепную карьеру на «Бернабеу». Прозвище Король Мадрида говорит само за себя! Уроженец испанской столицы провёл больше всех игр за «королевский клуб» (741) и является вторым бомбардиром в его истории (325 голов). За 16 лет Рауль взял со «сливочными» 16 трофеев. Сейчас легендарный форвард возглавляет резервную команду «Реала». Планомерно приближается к основе…