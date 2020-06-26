«Зенит» едва не проиграл аутсайдеру. Спасли два пенальти

У Дзюбы дубль, но его затмил арбитр. Он поставил два пенальти и отменил два гола.

До начала домашней игры «Зенита» с «Крыльями» об интриге в матче можно было только мечтать – встречалась первая команда России с последней. Тем не менее самарцы, вопреки ожиданиям, сделали практически всё возможное, чтобы осложнить питерскому клубу дорогу к чемпионству.

«Зенит» и «Крылья» отказались от ротации. Изменений в составах команд не было

После разгромной победы над ЦСКА у Сергея Семака не было весомых причин делать какие-либо изменения в стартовом составе команды. Поэтому в Санкт-Петербурге с первой минуты вышли на поле те же 11 игроков, которые начинали игру в Москве.



Коллега Семака Миодраг Божович тоже отказался от ротации. Хотя, судя по результату предыдущей игры «Крыльев», она могла бы и не помешать самарской команде.

Болельщики «Зенита» выдали крутой перфоманс. Коронавирус они заменили мячом

Первые пять минут матча прошли чрезвычайно спокойно, а потому самым ярким событием начала встречи оказался перфоманс болельщиков «Зенита». На вираже они развернули огромный баннер с изображением врача, который держал коронавирус. Из вируса валил зелёный дым, а когда он немного развеялся, в руках врача появился мяч.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в «твиттере» «Зенита».

Первый тайм остался за «Крыльями». Настырный Глушенков забил с третьей попытки

Как ни странно, первый опасный момент в игре организовали «Крылья». Воспользовавшись замешательством питерцев, Глушенков получил передачу на ход, оторвался от Ракицкого и низом пробил с линии штрафной – мяч пролетел рядом со штангой.



Спустя 20 минут Максим получил ещё один шанс забить. После подачи Комбарова он попытался головой переправить мяч в дальний угол ворот, но снова промахнулся.



Зато с третьей попытки форвард уже был точен. Открывшись в чужой штрафной в концовке первого тайма, нападающий откликнулся на подачу Зиньковского и головой пробил в противоход Лунёву. Голкипер хозяев сложиться не успел, и мяч оказался в сетке.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в «твиттере» «Матч ТВ».

В первом тайме самарцы действовали очень здорово. Они не замыкались в защите и регулярно пытались уколоть «Зенит» с помощью контрвыпадов. Когда же хозяева придавливали гостей к их штрафной, они здорово оборонялись – сохраняли компактность и лишали питерцев свободного пространства.



Имея существенное преимущество во владении мячом, хозяева толком не могли понять, как им лучше распоряжаться. Атаки «Зенита» частенько скатывались к бессмысленным навесам и дальним ударам. За первый тайм питерцы аж шесть раз из десяти пробили из-за пределов штрафной площади.

Конечно, даже с такой манерой игры у «Зенита» получалось создавать опасные моменты. Однако, когда не справлялась оборона гостей, выручал голкипер Евгений Фролов. Так, он сначала отразил пару опаснейших выстрелов Малкома, а затем справился с дальним ударом Оздоева.

Сумасшедший второй тайм. Два пенальти, два отменённых гола и камбэк «Зенита»

В перерыве Сергей Семак заменил Кузяева Суторминым и, похоже, серьёзно поговорил со своей командой в раздевалке. Так что «Зенит» вышел на второй тайм невероятно заряженным.



Уже на 46-й минуте питерцы отправили мяч в сетку ворот Фролова. После скидки Артёма Дзюбы Азмун покатил мяч на набегающего Малкома. Тот в касание аккуратно закрутил мяч в дальний угол и побежал праздновать гол.



Впрочем, радость бразильца оказалась преждевременной. Видеоассистенты главного арбитра встречи Павла Кукуяна усмотрели офсайд у Дзюбы, и в результате гол Малкома был отменён. С таким решением рефери не хотел мириться Иванович. Серб так сильно возмущался, что схлопотал «горчичник».



Тем не менее нервничать защитнику пришлось ещё недолго. «Зенит» прижал «Крылья» и после череды загубленных моментов всё-таки смог сравнять счёт. На 62-й минуте Тимофеев в собственной штрафной рукой прервал передачу Малкома. Посовещавшись с коллегами, Кукуян указал на точку. Пенальти уверенно реализовал Дзюба. Артём пробил по центру, а Фролов завалился на бок.

«Зенит» на 12 очков оторвался от «Локо», а Дзюба — на 4 гола от Соболева и Шомуродова Все матчи 24-го тура РПЛ — в одной трансляции.

Спустя несколько минут голкипер и форвард вновь сошлись в дуэли. На этот раз пенальти привёз недавно вышедший на поле Терехов – в своей штрафной он завалил Сутормина. К мячу снова подошёл Дзюба и опять переиграл голкипера самарцев.

Как только стало казаться, что вскоре «Зенит» окончательно додавит гостей, «Крылья», наконец, проснулись. На 78-й минуте они провели едва ли не первую удачную атаку после перерыва и забили. После заброса неутомимый Глушенков скинул мяч на свежего Радоньича, заменившего Поповича. Хорват удачно приложился по мячу и направил его точно в сетку.



Однако, к сожалению, для «Крыльев» арбитр вновь обратился к видеопомощникам и отменил гол из-за игры рукой Глушенкова.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в «твиттере» «Матч ТВ».

От такого удара самарцы оправиться уже не смогли. Финального навала на ворота питерцев, как и сенсации мы так и не увидели.



Заработав три очка, «Зенит» стал ещё ближе к чемпионству.