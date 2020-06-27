ЦСКА сейчас тренирует Овчинников. Вспоминаем, как Босс работал главным в «Кубани»

В ЦСКА перемены. Главный тренер команды Виктор Гончаренко написал заявление об уходе и уехал в Белоруссию. Его отставка пока не принята руководством клуба, но почти наверняка это скоро произойдёт. К матчу с «Динамо» команду готовил Сергей Овчинников. Существует большая вероятность, что заканчивать этот сезон боссы «армейцев» тоже доверят Боссу. В таком случае это не станет первым опытом для Овчинникова в роли главного тренера. Мы решили вспомнить, как он работал в «Кубани».

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До «Кубани» Овчинников был помощником Сёмина в киевском «Динамо». Говорят, что в «Кубань» его порекомендовал Юрий Палыч

Киевский клуб стал для Овчинникова первым клубом в тренерской карьере. Да, в 2007 году Босс работал в «Локомотиве», но не в тренерском штабе. Он получил, по сути, формальную должность – клубный тренер вратарей. Но потом получил приглашение от Сёмина и уехал в Киев.



— Сергей был одним из моих помощников. Одной из главных его задач была работа с линией обороны и её взаимодействие с вратарём, — вспоминает Сёмин. — Овчинников давал много данных перед каждым матчем. Также он готовил для меня информацию о сопернике. Сергей делал это очень квалифицированно и хорошо. Я его сразу отпустил в «Кубань», так как ему обязательно надо было идти работать самостоятельно.

Фото: РИА новости

Вместе с Овчинниковым в штаб «Кубани» вошёл сын Юрия Сёмина – Андрей. Говорили, что именно Палыч порекомендовал Босса. Владельцем клуба тогда стал украинский бизнесмен Олег Мкртчян, он и остановил свой выбор на Овчинникове.

На первой же тренировке Овчинников оштрафовал игрока на 100 долларов. А ещё дополнительно занимался с вратарями

4 декабря 2008 года было объявлено о том, что Овчинников подписал контракт с «Кубанью» по схеме 1+2. У Овчинникова не было лицензии PRO, поэтому официально за главного был португалец Мариану Баррету.



На первой же предсезонной тренировке Сергей Иванович показал, что пришёл в клуб не шутки шутить.



— Овчинников был жёстким и требовательным тренером. Много спрашивал с ребят, — рассказывает нападающий «Кубани» Овчинникова – Тихоновецкий. — В футболе он многое взял от Сёмина, поэтому мы играли чуть от обороны. Защитным действиям уделяли чуть больше внимания.



На первой тренировке на сборах он сказал, что будет штрафовать на 100 долларов за удары по воротам перед тренировкой во время разминки. Один парень решил ударить, сразу сдал 100 долларов. Больше никто не бил по воротам. Помню, что на каждой тренировке он дополнительно оставался после ее завершения и работал с вратарями. Несмотря на то, что у нас был тренер вратарей, Овчинников с ними работал дополнительно.

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На сборах всегда играли в футбол на маленькие ворота с руководством, — рассказывает помощник Овчинникова – Погос Галстян. — Овчинников очень азартный, зарубы были жёсткие. Он играл с Сёминым младшим и другими членами штаба, а у меня была кавказская команда, как нас все называли. При этом Сергей Иванович играл в поле, а не на воротах. Он умел создавать нужное настроение, команда при нём никогда не унывала.

За 17 туров «Кубань» одержала всего три победы. Овчинников грохнул ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив»

Дебютировал Овчинников с «Кубанью» в чемпионате России матчем против «Рубина». «Кубань» проиграла 0:3. Босс в интервью «Чемпионату» вспоминал: «Когда я тренировал «Кубань», мы первую игру проводили в Казани, с действующим чемпионом страны «Рубином». Уступили 0:3. Меня чуть не уволили в перерыве! «Как так, мы — и проигрываем, да ты что вообще!» — говорили определенные товарищи в раздевалке».



Правда уже в следующем туре Овчинников в Краснодаре неожиданно для всех прихлопнул «Спартак» Лаудрупа — 1:0.



— Что мне всегда нравилось, он никогда не падал духом, — говорит Галстян. – Когда мы играли со «Спартаком», любой тренер был бы рад ничейке. А Овчинников гнал команду вперёд, хотел победить, и мы победили.



Помимо «Спартака» Овчинников в Краснодаре обыграл ЦСКА с Карвальо, Вагнером и компанией, а также «Локомотив», чему был особенно рад.



— Игра с «Локомотивом» для него была очень принципиальной. Меня тогда удалили, а мы в итоге ещё и выиграли, — рассказывает Тихоновецкий. — В раздевалке он так кричал от радости. Я больше не слышал от него такого крика. Ещё и меня подбодрил. Это было очень эмоционально.



К сожалению, для фанатов «Кубани» и самого Овчинникова эти три победы оказались единственными в его карьере в клубе. У команд ниже классом «Кубань» выиграть не могла.



Помимо побед над грандами, Овчинников запомнился яркими пресс-конференциями. Особенно всем врезалась в память перепалка с журналистом Александром Бедаревым. Всё началось с матча против «Москвы», где «Кубань проиграла 1:4, по ходу матча Овчинников заменил вратаря. Бедарев после матча поинтересовался, почему тренер решил так сделать, на что получил такой ответ: «Почему я заменил вратаря? Вы думали и не догадались? А я вот не думал и принял решение».



Через две недели «Кубань» в Москве снова пропустила четыре мяча, на этот раз от «Спартака». Бедарев спросил, почему на этот раз замена вратаря не была произведена, на что получил резкий ответ от Босса: ««Про вратаря будете спрашивать? Может быть, мне не 58 лет, не 62, но ерничать над собой я никому не позволяю. Это во-первых. Послушайте меня! Во-вторых, что вам про вратаря интересно? Что, это фигура, которая определяющая, или что? Мне виднее? Вот я и определю».

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Тем поражением от «Спартака» «Кубань» начала второй круг, а в 17 туре проиграла «Сатурну» 0:2 и всё было кончено. Сурен Мкртчян через час после окончания матча сказал тренеру, что он уволен. Овчинников тогда с решением не согласился: «По-моему, решение принято на эмоциях. Впрочем, «Кубань» – такая команда, где в любой момент можно ждать увольнения».



Позже Овчинников в своей книге мощно обвинил спортивного директора «Кубани» Олега Доронченко: «Нам рассказывали, например, о широких знакомствах Доронченко в среде судейского корпуса, и мы, честно говоря, надеялись, что при таких связях одного из руководителей клуба арбитры будут полояльнее относиться к «Кубани» хотя бы в домашних матчах: не надо помогать, лишь бы объективно судили. Но однажды мы услышали от одного из чиновников Коллегии футбольных арбитров: «Вы же ничего не знаете, Доронченко, наоборот, настраивает судей против «Кубани». Он хочет убрать вас из команды».

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Всего Овчинников проработал в «Кубани» 7 месяцев. Его сменил Погос Галстян, но спасти команду от вылета не сумел.

— В Краснодаре он получил опыт. Попал в сложную ситуацию, теперь знает, как выбираться из такого, — говорит Сёмин. — Я следил за его «Кубанью», но там были сложные организационные моменты, с которыми никто бы не справился. Дай бог ему удачи с ЦСКА.



Александр Тихоновецкий тоже считает, что Босса уволили рано.



— Мне кажется, ему не дали времени. Если бы его не уволили, «Кубань» бы сохранила прописку. Как тренер — он был хорош, квалифицированный специалист, ребятам нравилось с ним работать. Овчинников — хороший мужик и тренер. Надеюсь, в ЦСКА у него всё получится.