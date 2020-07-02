Мане работал на рисовых полях и не успевал мыться. Ради футбола он сбежал из дома

Сегодня «Ливерпуль» проводит важный матч чемпионата против «Манчестер Сити». Да, «Ливерпуль» уже чемпион, но команда Клоппа ещё может обновить несколько серьёзных рекордов. Да и в матче против главного соперника последних лет Клопп наверняка захочет победить.

А «Чемпионат» продолжает цикл материалов, посвящённых главным героям чемпионского «Ливерпуля». Мы уже рассказали про Юргена Клоппа и нескольких игроков, на очереди – удивительная история Садио Мане.

«На сборах я запретил игрокам тренироваться. Мой помощник считал, что я идиот» Юрген Клопп учил своих игроков выживать. А научил чему-то большему.

«Я подготовил побег до мелочей. Но у меня вообще не было денег. На закате я спрятал спортивную сумку с вещами в высокой траве перед домом. Рано утром почистил зубы и ушел, не сказав об этом никому, кроме моего лучшего друга. Я долго шел к его дому, чтобы он одолжил мне немного денег. Я прошел много километров, а потом сел в автобус до Дакара».



Спустя два месяца поисков семья нашла Садио и забрала домой, в деревушку Бамбали. Главная фраза, которую он слышал в дороге: «Как кто-то из Бамбали может стать футболистом?»



В семье Мане никто не любил футбол. Мама гонялась за Садио каждый раз, когда видела, что он играет. Она хотела, чтобы сын получил образование и стал учителем. Но тот из-за футбола прогуливал школу – и получал пощечины от мамы и дяди. Сейчас Садио не жалеет, что все было именно так: «Это часть моего воспитания. Благодаря этому я никогда не тушевался. Каждый день благодарю маму за это».



Мане так любил футбол, что ему не хватало времени, чтобы мыться: «Вот будут деньги, тогда и начну мыться», – говорил он себе тогда. Параллельно Садио работал в полях, где росли рис и арахис – представьте, каким грязным он ложился спать.



Вернувшись после побега, Садио продолжал внушать семье, что сможет стать звездой футбола. Спустя полгода дома сдались, но у них было условие: мальчик должен закончить школу. После выпускного вся деревня помогала Садио собирать деньги на дорогу. Собрали. И дядя отвез его в академию в Дакар:



«Там было 200 или 300 парней, которые ждали своей очереди и шанса. Для меня все началось плохо: когда я представился, меня засмеяли. Я не был похож на футболиста. На мне были штаны, которые мало напоминали футбольные шорты. А мои бутсы были полностью порезаны по бокам, я ремонтировал их с помощью проволоки.



На просмотре все смотрели на меня со странным выражением лица, типа: «Ты действительно хочешь стать футболистом?» Я понимал их, но у меня не было выбора. Поскольку я был не так уж и плох, они взяли меня. Это было начало моего приключения».



Первый тренер в академии Мади Туре вспоминает: «Садио был внимательным и очень мудрым мальчиком. Он учился быстрее, чем все остальные».



Академия сотрудничала с французским «Метцом», куда Садио позже и попал. Первые матчи за клуб Мане играл через боль – а после игр ложился под капельницу; так он хотел сразу закрепиться в основе. Это было лето 2011-го.



Спустя год он стрельнул на Олимпиаде-2012. Тогда на него вышли «Марсель», «Бордо» и клубы АПЛ. Но агент Садио увез его в Австрию – в «Ред Булл». Изначально Мане не хотел уезжать: «Я был в ужасе. «Метц» был моим новым домом, и я не хотел уходить. Но президент сказал мне: «Послушай, они предложили 4 миллиона евро, поэтому у меня нет выбора». В тот день я плакал как ребенок».

В «Ред Булле» Садио встретился с тренером, который и настоял на его переходе – Роджером Шмидтом. Именно он оказал сильнейшее тактическое влияние на Садио: «Шмидт верил в меня и научил многому. При нем я узнал многое о тактике и своих игровых возможностях».



Сам Шмидт был в восторге от Садио: «С первой тренировки сразу стало ясно, что у него есть все качества, чтобы стать лучшим игроком. Он должен был разобраться с некоторыми аспектами коллективной тактики, но ему совсем не понадобилось времени, чтобы войти в новый темп футбола. Я редко встречаю игроков, желающих работать так же самоотверженно ради своей команды. Для тренера он был мечтой».



Потом – победа в чемпионате Австрии, перфомансы в Лиге Европы; «Саутгемптон» (21+11 голов и голевых в двух сезонах); и «Ливерпуль»: 10+ голов пять сезонов подряд (без учета пенальти), звание лучшего бомбардира АПЛ, победа в Лиге чемпионов, четвертая строчка в списке лучших игроков мира.

Мане + Клопп = судьба

Первый тактический учитель Садио Роджер Шмидт как раз вдохновлялся «Боруссией» Клоппа и его прессингом. Тогда же Садио прилетал в Дортмунд на переговоры с Клоппом. Но не срослось:



«Я сделал несколько ошибок в своей жизни, но одна из самых больших: я не подписал Мане, когда работал в «Боруссии». Он был в моем кабинете, мы общались, но в последний момент я засомневался. Это была моя вина. Садио – потрясающий парень. К счастью, судьба дала мне второй шанс».



Мане, улыбаясь, рассказывал, почему в итоге оказался в «Ливерпуле»: «Клопп уже был в «Ливерпуле», и я всегда забивал, играя против них. Я полагаю, он подумал: «Каждый раз он просто убивает нас, так что давайте купим его!» Да даже ради того, чтобы я больше не забивал «Ливерпулю».

И еще шесть причин уважать и обожать Мане

• «Я, наверное, единственный профессиональный футболист в мире, который не знает, как играть в PlayStation. Я никогда не пробовал, меня это совсем не интересует. Хотя в клубе и сборной меня окружают игроки, которые тратят на компьютерные игры много времени. Но меня это не увлекает. Я даже не знаю, как обращаться с джойстиком».



• У Мане есть забавная фотография в экипировке «Метца». Журналист, сделавший ее, рассказывал: «Мане увидел, что у меня есть камера, и попросил сфотографировать его. Он хотел отправить фото маме. Я попросил у него адрес электронной почты, на что он просто покачал головой и дал почту клуба. А потом на всякий случай уточнил, бесплатно ли это.

Я приметил этого забавного парня, потому что он кланялся всем – почти как японец. Мне он сказал, что скаут «Метца» только-только нашел его в Сенегале и привез в клуб. Он очень дорожил шансом».



• В начале года Мане получил приз лучшего игрока Африки. Но не смог прилететь на вечеринку в Дакаре, которую устроил президента Сенегала в его честь. Причина – тренировка перед матчем с «Тоттенхэмом», которую Садио не захотел пропускать. А ведь в аэропорту его ждали болельщики с оркестром!



• «Я мусульманин, молюсь пять раз в день и по возможности делаю это в мечети. Как-то я повстречал там своего хорошего друга из Ганы. Я пригласил его домой выпить чаю, но он ответил: «Нет, я должен поработать, нужно помыть туалеты в мечети». Я сказал ему, что мы сделаем это вместе.



Тогда нас кто-то снял на видео. Я попросил этого человека не выкладывать видео. Он поклялся мне, что не будет, а на следующий день видео появилось в интернете. Но это не страшно».

• В 2016 году Мане восстановил мечеть, где работал его отец: «Еще с юности меня мотивировало желание как-то отблагодарить свой регион, дать ему что-то взамен. Я сейчас обсуждаю некоторые вещи с коллегами из Сенегала. Да, я еще молод, но уже совсем скоро начну что-то делать на родине».



• И, конечно, слова Клоппа: «Мане сильно начал после прихода в клуб, но с тех пор лишь становится лучше и лучше с каждым сезоном. Траектория его развития всегда направлена вверх – как в плане индивидуального уровня, так и в плане вклада в командную игру.



Он всегда был важен для нас. Всегда играл на фантастическом уровне, даже когда для всех у него был не лучший отрезок. В этом истинный уровень игрока. Оставаться важным для команды, даже когда не все получается».



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