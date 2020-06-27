«Спартак» выдал шикарную концовку, но победить «Уфу» не смог. Судья не засчитал два гола

На «Открытие Арене» «Спартак» отчаянно пытался взломать оборону «Уфы». В концовке хозяева были даже очень близки к голу. Но команда Евсеева всё-таки выстояла — не обошлось без удачи.

Полиция не отстаёт от фанатов «Спартака». Перед матчем с «Уфой» прошли очередные задержания

К сожалению, уже второй подряд отчёт о матче с участием «Спартака» приходится начинать с неприятных новостей. Полиция с завидным упорством продолжает преследовать болельщиков московского клуба, которые, по мнению, властей слишком бурно провожали команду на игру с «Арсеналом». Перед домашней игрой красно-белых с «Уфой» прошли очередные задержания. По информации Fanat1k, арестованы известные фанаты «Спартака» Михаил (Департант) и Амир Хустлютдинов (Профессор).

Ранее Леонид Федун направлял письмо заместителю министра внутренних дел Российской Федерации Александру Горовому, в котором заступался за фанатов и просил прекратить «гонения». Но, похоже, слова президента «Спартака» на правоохранительные органы не подействовали.

«Спартак» играл без Джикии и Айртона. У «Уфы» отсутствовал Кротов

К игре с «Уфой» на бровку возле скамейки запасных «Спартака» вернулся после дисквалификации Доменико Тедеско.

Перед началом встречи ему пришлось перекраивать оборону команды – из-за перебора «горчичников» отсутствовали Джикия и Айртон. В итоге в центр защиты тренер московского клуба поставил Гапонова, а на левый фланг Ещенко.

По сравнению с предыдущим матчем в составе «Спартака» было ещё одно изменение. В нападении с первой минуты появился Понсе вместо Соболева.

«Уфа» тоже пострадала от перебора жёлтых карточек – дисквалификацию отбывал Кротов. Вячеслава Вадим Евсеев заменил Андреем Козловым. Кроме того, тренер уфимцев сделал ещё две перестановки в составе. Место Никитина в центре обороны занял Пуцко, а Бизяка в нападении заменил Агаларов.

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Ларссон провёл отличный первый тайм. Он был самым активным в «Спартаке»

До начала встречи было не ясно, кто возьмёт инициативу под свой контроль – ведь обе команды любят и умеют играть вторым номером. Тем не менее уже первая половина игры развеяла эту неясность – на владении никто настаивать и не собирался. Чаще мяч держался у «Спартака», однако минимальное преимущество во владении мячом вовсе не влияло на ход игры.

Команды осторожничали и вынуждали друг друга действовать в позиционном нападении. «Уфа» испытывала проблемы с переходом на чужую половину поля, а «Спартак» с лёгкостью преодолевал центральную линию, однако затем сталкивался с плотной и очень надёжной обороной гостей. Вскрыть уфимский «автобус» спартаковцы пытались с помощью забросов в полуфланги, навесов и реже – короткого паса и «стеночек». Однако порой хозяевам не хватало скорости и движения, а иногда — техники. Так что результата позиционные атаки москвичам не приносили.

Гораздо лучше у команды Тедеско получались излюбленные контратаки. Именно в результате контрвыпадов «Спартак» создал два самых опасных момента до перерыва. Сначала после заброса Зобнин головой переправил мяч на ход Ларссону. Тот набрал скорость и ворвался в штрафную, но из-под защитника сильно пробить не смог – Беленов спокойно поймал мяч в руки. Затем, уже концовке встречи, швед, будучи самым активным игроком хозяев, опять получил хороший шанс забить. Откликнувшись на шикарный заброс Гапонова из глубины, Ларссон оказался один на один с Беленовым. Форвард перебросил мяч через голкипера гостей, но угодил выше ворот.

«Уфа» же за тайм смогла организовать только одну хорошую атаку. Получив мяч на фланге, Сухов навесил в штрафную, где на его передачу откликнулся Урунов. Остон пробил головой примерно с линии вратарской, но промахнулся. Этот удар так и остался единственным в исполнении «Уфы» в первом тайме.

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Соболев забил в концовке. Но Безбородов «лишил» «Спартак» победы

Недовольный игрой своей команды в атаке Евсеев в перерыве сделал аж две замены, убрав с поля обоих нападающих. Вместо Козлова и Агаларова на газон «Открытие Арены» вышли Голубев и Бизяк.

В результате футболисты «Уфы» стали активнее действовать впереди и за первые 15 минут второго тайма трижды пробили по воротам. Особенно опасными оказались дальний удар Голубева и выстрел Фомина со штрафного. Тем не менее в обоих случаях Максименко уверенно отразил угрозу.

«Спартак» тоже активизировался после перерыва. Придавив гостей к их воротам, футболисты московского клуба вновь вывели Ларссона на ударную позицию. Зобнин сделал прострел, а швед, пытаясь достать до мяча в падении, пробил рядом с дальней штангой.

Когда темп игры значительно спал, Тедеско воспользовался двумя заменами. Ларссона он заменил Соболевым, а уставшего Бакаева Умяровым.

В итоге одна из перестановок немецкого тренера едва не сработала. В концовке встречи хозяева организовали финальный штурм на ворота и всё-таки забили – отличился Соболев. После подачи Зобнина в штрафную Александр обработал мяч и вколотил его в ближний угол. Тем не менее после просмотра видеоповтора главный арбитр Владислав Безбородов встречи усмотрел в эпизоде с голом офсайд у Жиго, который располагался прямо перед вратарём во время удара и закрывал ему обзор.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в «твиттере» «Матч-Премьер».

Дальше на «Открытие Арене» стало ещё горячее. Уже в дополнительное время Соболев из пределов штрафной нанёс мощнейший удар. Беленов мяч поймал, но завалился с ним на газон. Да так, что мяч едва не пересёк линию ворот — от пропущенного гола «Уфу» спасли какие-то миллиметры. Безбородов вновь был уверен, что гола – не было.

После «Спартак» предпринял ещё одну отчаянную попытку взломать оборону гостей, но Александра Соболева в штрафной остановили защитники. «Уфа» выстояла и всё-таки смогла увезти из Москвы одно очко.