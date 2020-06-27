Смолов забивает только топам. Сначала «Реалу», теперь «Барселоне»

Первый тайм закончился со счётом 1:0 в пользу «Барселоны», и это было настоящее чудо. Чудо, потому обе команды должны были забивать, и не раз. Счёт 3:3 был бы абсолютно по делу.



«Сельта» специально под «Барселону» перешла на схему 3-5-2. Каталонцы атакуют широко, с активными подключениями Семеду и Альбы, поэтому лишний защитник был логичным решением: команду стало труднее растянуть. Хозяева не пытались играть в привычный футбол с контролем мяча, а сосредоточились строго на контратаках. Возможно, из-за этого в старте снова появился Смолов, который в последнем матче остался в запасе: ему удобно играть перед воротами и открываться под пасы на ход.

Смолов не только забил, он отлично играл на команду. Но есть и одна проблема Разбор игры с «Реалом».

«Барселона» вышла с экспериментальной полузащитой. Де Йонг травмирован, а Артур, кажется, ждёт трансфера в «Ювентус», поэтому у Сетьена не оказалось игроков. Он выпустил в старте Рики Пуча, который в нынешнем сезоне с первых минут играл только в кубке. Ещё одна перестановка – Фати вместо Гризманна. Суарес и Месси играют всегда, а третьего форварда Сетьен регулярно ротирует.



«Барселона» сразу прижала «Сельту» к штрафной, но моменты в начале матча создавала не с игры, а со стандартов. Подачу Месси на ближнюю штангу с углового Пике замкнул в перекладину. Следующая подача в центр вратарской вызвала панику защитников. Гол «Барса» забила со стандарта: штрафной в 25 метрах, все ждали удар, поэтому вратарь Бланко выставил не только мощную стенку, но и по игроку на каждую штангу. А Месси мягко навесил прямо на голову Суаресу, которого вообще никто не держал на линии вратарской. Идеальное взаимопонимание и идеальное исполнение остроумного решения.



То, что Месси не стал бить, важно ещё и в контексте его предыдущего матча. Он постоянно бил «Атлетику» из неудобных позиций и даже испортил несколько атак эгоистичными решениями. Это совершенно не в его стиле, поэтому было интересно, как он поведёт себя с «Сельтой» после уже двух игр без голов. Повёл как обычно – гениально раздавал передачи.

У Месси с «Атлетиком» голевой пас и 10 обводок. Но он не в порядке И дело даже не в том, что аргентинец два матча не забивает.

Хотя «Барселона» большую часть тайма имела огромное территориальное преимущество, гости не контролировали игру. Несмотря на 22% владения «Сельта» создала несколько явных моментов. В основном, на контратаках, но и после ошибок соперника тоже.



Главная ошибка случилась в середине тайма, когда Тер Штеген ошибся с пасом и подарил мяч Смолову. Перед ним был Пике, а в пяти метрах ближе к центру ворот просил мяч одинокий Аспас. Но Смолов пробил сам, а не отдал пас. Мяч попал в Пике, Аспас потом не мог выговориться почти минуту. Но в концовке тайма случился удивительный обратный момент. Аспас и Смолов снова выскочили вдвоём на одного защитника. Аспас должен был отдавать пас, но затянул и дал себя нагнать.



Ещё один момент у ворот тер Штегена случился на 25-й минуте: атака с участием Смолова и Суареса закончилась пасом на ход Мендесу: тот выскочил под углом один на один и неплохо пробил, но тер Штеген перевёл мяч в штангу.



Три явных голевых момента – многовато для одного тайма против 16-й команды Примеры. Да и острота у ворот «Сельты» случалась в основном после стандартов (хотя был классный пас Месси на Семеду, когда португалец просто не решил, что делать перед воротами). Поэтому ответный гол в начале второго тайма выглядел логичным. И он родился в типичной для матча ситуации.

Ракитич отдал неточный пас в центральном круге, и «Сельта» получила возможность для быстрой атаки. Усугубил ситуацию Умтити, который зачем-то выбросился из линии в тот самый момент, когда в его зону рванул Йокай. Гениальный пас Аспаса – и Смолов с ещё одним игроком «Сельты» выскочили вдвоём на Пике. Дежавю с первым таймом, но на этот раз никто не пожадничал. Как ни пытался Жерар перекрыть линию паса, Йокай нашёл коридор и сделал нацеленный прострел вдоль ворот. Его с нескольких метров замкнул Смолов, добавив к голу в ворота «Реала» гол в ворота «Барселоны».

Лионель Месси (с мячом) Фото: David S. Bustamante/Getty Images

Противоречивый матч для Смолова. Он попал в хайлайты несколько раз: когда не отдал мяч Аспасу, когда сам Аспас не поделился мячом с ним, и когда замкнул прострел Йокая. Но цельного впечатления по ходу матча он не оставил. Были частые эпизоды недопонимания с партнёрами. Как в начале первого тайма, когда Суарес тащил мяч по левому краю: могла получиться интересная контратака, но Дамиан и Фёдор не поняли друг друга. Форвард стал притормаживать, чтобы получить в недодачу, а полузащитник, наоборот, отдал на ход.



Противоречиво матч складывался и для Суареса. За исключением голевых ситуаций он не был заметен, но второй гол – мини-шедевр. После потери защитника защитника Суарес получил пас от Месси перед воротами в сложной позиции: прямо перед ним находился защитник, а плотность игроков не позволяла обрабатывать мяч. Суарес пропустил его и развернулся, тут же ударив в крошечный коридор между соперников и штангой.

Второй гол «Барселоны», как и первый, родился не из доминирования команды Сетьена, а из великолепного индивидуального мастерства в случайном эпизоде. Кажется, быстрый комбинационный футбол, который «Барселона» показала в матче с «Мальоркой», был случайностью, а не частью системы.



Когда «Сельте» снова понадобилось отыгрываться, тренер Оскар Гарсия мощно перестроил команду. На поле, вдобавок к уже появившимся Нолито и Рафинье, вышел Санти Мина. Теперь у «Сельты» был очень атакующий состав, и хозяева сумели завладеть мячом и устроить несколько позиционных атак. С момента, когда Суарес вывел «Барсу» вперёд, до гола Аспаса хозяева владели мячом 64% времени. Несолидная игра от гостей, которые попытались сыграть на удержание, хотя не умеют этого делать, и пропустили.



Гол Аспаса – ещё один шедевр (в матче вообще не было рядовых голов). Тер Штеген даже не ошибся со стенкой: она надёжно перекрывала дальний угол, и обвести её можно было только по какой-то сверхъестественной траектории. Именно по такой траектории Аспас и пустил мяч. У него гол и голевой пас, у Месси два голевых паса. Тот случай, когда очень трудно выбрать лучшего.

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