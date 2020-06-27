«Вот он – великий русский бомбардир». Что говорят про гол Смолова «Барселоне»

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов забил в ворота «Барселоны» в матче 32-го тура Примеры. Благодаря голу россиянина клуб из Виго дома сыграл с каталонцами вничью – 2:2.
На 50-й минуте Фёдор замкнул передачу турецкого полузащитника Йокая Йокушлу, сделав счёт 1:1. Спустя десять минут Смолов покинул поле, уступив место Нолито. Забив гол в ворота каталонского клуба, он прервал сухую серию вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена, которая длилась пять матчей. 30-летний футболист стал восьмым россиянином, забившим гол «Барселоне» в Ла Лиге.
Ранее, в выездном матче 24-го тура форвард поразил ворота мадридского «Реала», принеся «Сельте» ничью – 1:1.
Реакция соцсетей
Официальный твиттер Ла Лиги отметил тот факт, что Смолов пока забивал только «Реалу» и «Барселоне».
А комментатор «Матч ТВ» Константин Генич задался риторическим вопросом.
Болельщики «Сельты» в клубном твиттере ответили на запись гифкой с клубного телеканала «Loko TV».
Голы Смолова в ворота испанских грандов стали также поводом для шуток и мемов.
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