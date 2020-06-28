Гончаренко написал заявление об уходе, а потом передумал. Что происходит в ЦСКА?

Что произошло?

После поражения от «Зенита» со счётом 0:4 главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко написал заявление об отставке. Он попрощался с футболистами и твёрдо решил для себя, что не хочет продолжать работу с командой. Специалист уехал к себе домой, в Беларусь, и отдыхал от стрессовой работы в кругу семьи.

Гончаренко тоже виноват в неудачах ЦСКА. Не нужно делать из него мученика Состав у команды слабый, но не делает ли главный тренер его ещё слабее? Тактические итоги работы белорусского специалиста.

Что предпринимало руководство?

Для руководства решение Гончаренко стало полной неожиданностью, даже несмотря на то, что тренер уже несколько раз просил его отпустить. Виктор Михайлович совсем недавно продлил контракт на год, поэтому в клубе таких резких шагов не ожидали. Клуб пытался поговорить с Гончаренко, хотел уговорить его остаться до конца сезона, но до поры до времени он не отвечал на звонки, не желая обсуждать дела. В ЦСКА прорабатывали варианты, кто будет дальше руководить командой. Самым очевидным выглядел вариант с назначением Сергея Овчинникова в качестве и. о. до конца сезона. Именно Овчинников руководил командой в матче с «Динамо», который закончился 0:0. После игры Овчинников рассказал, что штаб готовил игроков без консультаций с Гончаренко.

ЦСКА очень скучен — что с Гончаренко, что без. Кажется, кто-то обещал тут суперклуб? ЦСКА не справился с находившимся неделю на карантине «Динамо».

Гончаренко передумал

Но на этом матче присутствовал и Гончаренко, который сидел в одной ложе с Василием Березуцким и Романом Бабаевым. Поостыв, специалист вернулся из Беларуси, чтобы поговорить с руководством о своём будущим. Говорят, переговоры были очень долгими. Видимо, аргументы руководителей ЦСКА оказались весомыми, раз Виктор Михайлович принял решение отозвать своё заявление и продолжить работу с командой. Клуб уже объявил, что Гончаренко будет готовить команду к игре со «Спартаком». Но большой вопрос – как отнесутся ко всему к этому игроки, которые уже были уверены, что их главный тренер не вернётся. Так или иначе, таких ситуаций в ЦСКА не было давно. И это очень непривычно.