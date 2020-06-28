«Спартак» пострадал из-за судейства? Это полная ерунда

Игра «Спартака» и «Уфы» стала самой горячей и обсуждаемой в РПЛ за субботу – несмотря на отсутствие голов, она вместила в себя множество событий, а особенно жаркой и скандальной вышла концовка.

«Спартак» выдал шикарную концовку, но победить «Уфу» не смог. Судья не засчитал два гола Оба раза не повезло Соболеву.

На первый план вышла работа арбитра, который отменил один гол после видеопросмотра, не засчитал второй после спорных действий голкиперы «Уфы» Беленова на линии – и сторонников теории заговора (особенно на контрасте пятничного матча «Зенита» и «Крыльев») резко прибавилось.



В стороне не остался и сам «Спартак». После матча защитник Андрей Ещенко заявил, что «другой команде такие голы могли засчитать, владелец красно-белых Леонид Федун также не жалел язвительных обвинительных слов. «Первоначально, казалось, что ВАР решит проблемы судейства, — заявил Федун в комментарии «СЭ». – А ВАР, наоборот, усугубил их… Хочет судья не засчитать гол – он его не засчитывает. На наш взгляд, и первый гол был забит чисто, и во втором случае мяч полностью пересёк линию».

«Пусть это будет на их совести». Ещенко раскритиковал арбитров после матча «Спартака» Намекнул, что «другой» команде мяч могли бы и засчитать

Давайте разбираться в случившемся и выявлять главную причину, по которой «Спартак» потерял ценнейшие очки в битве за еврокубки.



При разборе игры использованы статистические данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.

Справедлив ли гнев Федуна?

На мой взгляд, нет. Понимаю эмоции футболистов и владельца клуба, но согласиться с их обвинениями не могу. Касаемо первого гола: да, Жиго находился в офсайде. И да, этот офсайд трактуется сейчас арбитрами как активный. Можно было бы возмутиться, если бы, например, «Спартак» оказался первым, кому отменил гол в подобной ситуации. Но ведь ровно неделю назад очень схожий эпизод случился в игре «Урал» — «Рубин».

Причём там после удара Егорычева Бикфалви, находящийся в офсайде, вообще не перекрывал обзор Дюпину. Голкипер никак не реагировал и в любом случае пропускал. Однако действия Бикфалви, шагнувшего навстречу мячу, были расценены как попытка вмешаться в эпизод – и гол был отменён.



Если судьи отменили тот гол, то и гол Соболева тоже были обязаны отменять, чтобы быть последовательными. Офсайд у Жиго даже «активнее», чем у Бикфалви.

Второй момент: спасение Беленова то ли на ленточке, то ли за ней. Я пересмотрел всевозможные повторы, но так и не нашёл ни одного, где можно было бы на 100 процентов разглядеть, что мяч ПОЛНОСТЬЮ пересёк линию ворот. Наоборот, везде кажется, что один жалкий сантиметр мяча находится чётко над линией – а, значит, никакого взятия ворот нет.

Мы же помним знаменитые эпизоды из Англии?

Очень жаль, что в этой игре не было системы автоматического определения взятия ворот, но визуально арбитры приняли верное решение.



«Спартак» закончил матч вничью не из-за судей, а из-за того, что сам сыграл в этот вечер средне (но ни в коем случае не провально!), создал маловато возможностей, а те, которые всё-таки наскрёб, не реализовал.

Почему Тедеско выбрал настолько осторожную тактику?

В первом тайме показатели владения мячом составили 50 на 50 – это смотрелось просто дико, учитывая, что «Спартак» встречался с самой закрытой командой чемпионата, занимающей 15-е место в чемпионате по владению (41,1%, ниже только «Тамбов») и 14-е по интенсивности прессинга PPDA (ниже только «Сочи» и «Тамбов»).



Почему Тедеско решил играть так осторожно? Всё очень просто: во-первых, он вообще сейчас делает ставку на безопасное развитие атак (поэтому передачи от центральных защитников в центр на «восьмёрок» почти исключены), во-вторых, потому что быстрые атаки получаются у «Спартака» многократно лучше, и красно-белые пытались отдать сопернику инициативу, выманить на свою половину поля, а затем, отняв мяч, усилиями быстрых Ларссона и Понсе, проводить контрвыпады.



Работало это примерно так: если Понсе при позиционных атаках соперника опускался в глубину поля, то быстроногий Ларссон располагался как можно выше, на одной линии с центральными защитниками. В случае отборов и перехватов швед должен был сразу же предлагать себя рывком за спину. Идеально получилось в супермоменте в конце первого тайма, когда после передачи Гапонова Ларссон убежал один на один.

Все свои самые интересные подходы (а их было не более трёх) до перерыва «Спартак» создал именно в контратакующей среде. Во втором тайме «Уфа», видимо, получив нагоняй от Евсеева, ещё сильнее закрылась. Игра в поддавки стала неактуальной, Тедеско пустил в бой тяжёлую артиллерию в виде Соболева.

Какие вообще идеи были у «Спартака» в этом матче?

Первая идея – это как раз ситуативный отказ от мяча в расчёте на то, что «Уфа» увлечётся владением и окажется уязвимой на своей половине поля после потери. Ставка могла сработать, если бы Ларссон оказался эффективнее в реализации.



Дальнейшие идеи так или иначе были связаны с принципами позиционного футбола. Было понятно, что «Спартаку» придётся в этой игре много владеть мячом и атаковать без пространства – и было очень интересно, придумает ли Тедеско что-либо новое. Пока, если улучшения и есть, то совсем незначительные. Большинство идей использовались ещё осенью, соперники к ним давно привыкли.



Принцип первый: «Спартак» делает ставку на безопасное начало атаки. Команда сильнее всего боится сейчас потерь в центральной зоне, поэтому вообще не строит здесь треугольники и даже не пытается задействовать её при выходе в атаку. Предпочтительные варианты: либо сильные/длинные передачи от центральных защитников прямиком в переднюю линию, либо начало атаки через фланговую зону. Две «восьмёрки», Зобнин и Бакаев, не должны получать мяч спиной к чужим воротам от центральных защитников – так им придётся разворачиваться под давлением, возрастает риск потерь и контратак на чужие ворота. Они, как правило, поднимаются высоко или сдвигаются в сторону флангов.

Такое начало атаки, с одной стороны, снимает нагрузку с собственных ворот, с другой – из-за отсутствия работы между линиями и приёма мяча между ними упрощается жизнь для соперника.



Принцип второй: фланговые рокировки между «восьмёркой» и крайним защитником. На картинке снизу Зобнин резко смещается в сторону фланга и занимает позицию Рассказова, а Рассказов делает рывок за спину соперникам. Если соперники неправильно перераспределят роли, то освобождается пространство для передачи.

В конечной фазе Рассказов оказывается на одной линии с нападающими, но идея применялась ещё осенью и на сегодня слишком изучена соперниками. Коридоры образовываются редко. «Уфа» в субботу быстро перекрывала зоны.

Принцип третий: освобождение зоны за спиной у защитников для нападающего за счёт ложного рывка в недодачу другого форварда. Условно, Ларссон делает несколько шагов к центру поля и пытается выманить за собой соперников, а Понсе синхронно с ним ныряет в штрафную.

Опять же: «Уфа» все эти эпизоды легко читала, они встречались в игре «Спартака» ранее.



Принцип четвёртый: сильная передача от внешнего центрального защитника из полуфланговой зоны прямиком в коридор в штрафную. Желательно – диагональная. Таким образом «Спартак» забил в кубковом матче «Ростову» (Джикия отдал, Ларссон в одно касание завершил), в субботу активности от Гапонова и Маслова было маловато.

Принцип пятый: упрощение. Выход на поле Соболева, сдваивание центра нападения, игра в силовом стиле. Вариант действенный, но читаемый. В субботу мог дать результат, но Соболеву не повезло.

Итого — скромное количество идей, которое закономерно привело к скромному давлению.

Наиграли ли красно-белые на победу?

В моём понимании – нет, матч был скорее ничейным. «Уфа» благодаря двум грубым ошибкам Маслова и Рассказова тоже создала два отличных шанса во втором тайме, плюс в первом был опасный удар головой из вратарской.



Сложности «Спартака» прогнозировались – и эти же сложности будут возникать в любом из последующих матчей, когда красно-белым придётся атаковать позиционно против организованной обороны. Ведь насколько команда Тедеско красива в переходах и быстрых наступлениях, настолько же осторожна и скучна без пространства.



Поэтому у сегодняшнего «Спартака» и есть очевидный потолок. Пробить этот потолок можно только работой на следующих сборах, вряд ли что-то новое возможно внедрить по ходу сезона, ведь сейчас команды толком не тренируются, а играют и восстанавливаются. Остаётся верить в реализацию редких шансов в играх с похожим сценарием и надеяться, что таких матчей будет поменьше. А главный вопрос: способен ли вообще Тедеско настраивать позиционную атаку и сможет ли он это сделать в будущем.