«Спартак» пострадал из-за судейства? Это полная ерунда

Игра «Спартака» и «Уфы» стала самой горячей и обсуждаемой в РПЛ за субботу – несмотря на отсутствие голов, она вместила в себя множество событий, а особенно жаркой и скандальной вышла концовка.
На первый план вышла работа арбитра, который отменил один гол после видеопросмотра, не засчитал второй после спорных действий голкиперы «Уфы» Беленова на линии – и сторонников теории заговора (особенно на контрасте пятничного матча «Зенита» и «Крыльев») резко прибавилось.
В стороне не остался и сам «Спартак». После матча защитник Андрей Ещенко заявил, что «другой команде такие голы могли засчитать, владелец красно-белых Леонид Федун также не жалел язвительных обвинительных слов. «Первоначально, казалось, что ВАР решит проблемы судейства, — заявил Федун в комментарии «СЭ». – А ВАР, наоборот, усугубил их… Хочет судья не засчитать гол – он его не засчитывает. На наш взгляд, и первый гол был забит чисто, и во втором случае мяч полностью пересёк линию».
Давайте разбираться в случившемся и выявлять главную причину, по которой «Спартак» потерял ценнейшие очки в битве за еврокубки.
При разборе игры использованы статистические данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.
Справедлив ли гнев Федуна?
На мой взгляд, нет. Понимаю эмоции футболистов и владельца клуба, но согласиться с их обвинениями не могу. Касаемо первого гола: да, Жиго находился в офсайде. И да, этот офсайд трактуется сейчас арбитрами как активный. Можно было бы возмутиться, если бы, например, «Спартак» оказался первым, кому отменил гол в подобной ситуации. Но ведь ровно неделю назад очень схожий эпизод случился в игре «Урал» — «Рубин».
Причём там после удара Егорычева Бикфалви, находящийся в офсайде, вообще не перекрывал обзор Дюпину. Голкипер никак не реагировал и в любом случае пропускал. Однако действия Бикфалви, шагнувшего навстречу мячу, были расценены как попытка вмешаться в эпизод – и гол был отменён.
Если судьи отменили тот гол, то и гол Соболева тоже были обязаны отменять, чтобы быть последовательными. Офсайд у Жиго даже «активнее», чем у Бикфалви.
Второй момент: спасение Беленова то ли на ленточке, то ли за ней. Я пересмотрел всевозможные повторы, но так и не нашёл ни одного, где можно было бы на 100 процентов разглядеть, что мяч ПОЛНОСТЬЮ пересёк линию ворот. Наоборот, везде кажется, что один жалкий сантиметр мяча находится чётко над линией – а, значит, никакого взятия ворот нет.
Мы же помним знаменитые эпизоды из Англии?
Очень жаль, что в этой игре не было системы автоматического определения взятия ворот, но визуально арбитры приняли верное решение.
«Спартак» закончил матч вничью не из-за судей, а из-за того, что сам сыграл в этот вечер средне (но ни в коем случае не провально!), создал маловато возможностей, а те, которые всё-таки наскрёб, не реализовал.
Почему Тедеско выбрал настолько осторожную тактику?
В первом тайме показатели владения мячом составили 50 на 50 – это смотрелось просто дико, учитывая, что «Спартак» встречался с самой закрытой командой чемпионата, занимающей 15-е место в чемпионате по владению (41,1%, ниже только «Тамбов») и 14-е по интенсивности прессинга PPDA (ниже только «Сочи» и «Тамбов»).
Почему Тедеско решил играть так осторожно? Всё очень просто: во-первых, он вообще сейчас делает ставку на безопасное развитие атак (поэтому передачи от центральных защитников в центр на «восьмёрок» почти исключены), во-вторых, потому что быстрые атаки получаются у «Спартака» многократно лучше, и красно-белые пытались отдать сопернику инициативу, выманить на свою половину поля, а затем, отняв мяч, усилиями быстрых Ларссона и Понсе, проводить контрвыпады.
Работало это примерно так: если Понсе при позиционных атаках соперника опускался в глубину поля, то быстроногий Ларссон располагался как можно выше, на одной линии с центральными защитниками. В случае отборов и перехватов швед должен был сразу же предлагать себя рывком за спину. Идеально получилось в супермоменте в конце первого тайма, когда после передачи Гапонова Ларссон убежал один на один.
Все свои самые интересные подходы (а их было не более трёх) до перерыва «Спартак» создал именно в контратакующей среде. Во втором тайме «Уфа», видимо, получив нагоняй от Евсеева, ещё сильнее закрылась. Игра в поддавки стала неактуальной, Тедеско пустил в бой тяжёлую артиллерию в виде Соболева.
Какие вообще идеи были у «Спартака» в этом матче?
Первая идея – это как раз ситуативный отказ от мяча в расчёте на то, что «Уфа» увлечётся владением и окажется уязвимой на своей половине поля после потери. Ставка могла сработать, если бы Ларссон оказался эффективнее в реализации.
Дальнейшие идеи так или иначе были связаны с принципами позиционного футбола. Было понятно, что «Спартаку» придётся в этой игре много владеть мячом и атаковать без пространства – и было очень интересно, придумает ли Тедеско что-либо новое. Пока, если улучшения и есть, то совсем незначительные. Большинство идей использовались ещё осенью, соперники к ним давно привыкли.
Принцип первый: «Спартак» делает ставку на безопасное начало атаки. Команда сильнее всего боится сейчас потерь в центральной зоне, поэтому вообще не строит здесь треугольники и даже не пытается задействовать её при выходе в атаку. Предпочтительные варианты: либо сильные/длинные передачи от центральных защитников прямиком в переднюю линию, либо начало атаки через фланговую зону. Две «восьмёрки», Зобнин и Бакаев, не должны получать мяч спиной к чужим воротам от центральных защитников – так им придётся разворачиваться под давлением, возрастает риск потерь и контратак на чужие ворота. Они, как правило, поднимаются высоко или сдвигаются в сторону флангов.
Такое начало атаки, с одной стороны, снимает нагрузку с собственных ворот, с другой – из-за отсутствия работы между линиями и приёма мяча между ними упрощается жизнь для соперника.
Принцип второй: фланговые рокировки между «восьмёркой» и крайним защитником. На картинке снизу Зобнин резко смещается в сторону фланга и занимает позицию Рассказова, а Рассказов делает рывок за спину соперникам. Если соперники неправильно перераспределят роли, то освобождается пространство для передачи.
В конечной фазе Рассказов оказывается на одной линии с нападающими, но идея применялась ещё осенью и на сегодня слишком изучена соперниками. Коридоры образовываются редко. «Уфа» в субботу быстро перекрывала зоны.
Принцип третий: освобождение зоны за спиной у защитников для нападающего за счёт ложного рывка в недодачу другого форварда. Условно, Ларссон делает несколько шагов к центру поля и пытается выманить за собой соперников, а Понсе синхронно с ним ныряет в штрафную.
Опять же: «Уфа» все эти эпизоды легко читала, они встречались в игре «Спартака» ранее.
Принцип четвёртый: сильная передача от внешнего центрального защитника из полуфланговой зоны прямиком в коридор в штрафную. Желательно – диагональная. Таким образом «Спартак» забил в кубковом матче «Ростову» (Джикия отдал, Ларссон в одно касание завершил), в субботу активности от Гапонова и Маслова было маловато.
Принцип пятый: упрощение. Выход на поле Соболева, сдваивание центра нападения, игра в силовом стиле. Вариант действенный, но читаемый. В субботу мог дать результат, но Соболеву не повезло.
Итого — скромное количество идей, которое закономерно привело к скромному давлению.
Наиграли ли красно-белые на победу?
В моём понимании – нет, матч был скорее ничейным. «Уфа» благодаря двум грубым ошибкам Маслова и Рассказова тоже создала два отличных шанса во втором тайме, плюс в первом был опасный удар головой из вратарской.
Сложности «Спартака» прогнозировались – и эти же сложности будут возникать в любом из последующих матчей, когда красно-белым придётся атаковать позиционно против организованной обороны. Ведь насколько команда Тедеско красива в переходах и быстрых наступлениях, настолько же осторожна и скучна без пространства.
Поэтому у сегодняшнего «Спартака» и есть очевидный потолок. Пробить этот потолок можно только работой на следующих сборах, вряд ли что-то новое возможно внедрить по ходу сезона, ведь сейчас команды толком не тренируются, а играют и восстанавливаются. Остаётся верить в реализацию редких шансов в играх с похожим сценарием и надеяться, что таких матчей будет поменьше. А главный вопрос: способен ли вообще Тедеско настраивать позиционную атаку и сможет ли он это сделать в будущем.
- 28 июня 2020
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