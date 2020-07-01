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Трансферы «Зенита»: Дзюба, Халк, Данни, Быстров, тест «Чемпионата»

Тест. Что вы знаете о трансферах «Зенита»?
Богдан Горбунов
Тест. Что вы знаете о трансферах «Зенита»?
За сколько продали Халка? Почему «Спартак» вернул клубу Быстрова? Докажите, что вы знаете всё о трансферах «Зенита».
Футбол / РПЛ 0

Продолжаем публиковать тесты о трансферах больших клубов РПЛ. Ранее мы проверяли ваши знания о переходах «Спартака», а теперь выясним, как хорошо вы разбираетесь в сделках «Зенита».

Тест. Что вы знаете о трансферах «Спартака»?
За сколько купили Тиля? О каком новичке ничего не знал Федун? Докажите, что вы знаете всё о сделках «Спартака».

Как правило, трансферы питерцев становятся одной из главных тем для обсуждения в межсезонье. Так что мы без проблем нашли, о чём вас спросить.

В этом тесте вам встретятся вопросы о трансферах питерского клуба, совершённых только после распада СССР. Вам нужно будет вспомнить о самых громких, скандальных, интересных и дорогих сделках «Зенита». Пригодятся и знания о сумме компенсаций, обстоятельствах переходов и даже словах главных участников трансферов.

«Зенит» едва не проиграл аутсайдеру. Спасли два пенальти
У Дзюбы дубль, но его затмил арбитр. Он поставил два пенальти и отменил два гола.

Думаете, вы легко справитесь с тестом? Тогда докажите!

Традиционно желаем всем удачи. Поехали!

Если у вас не отображается тест, пройдите по этой ссылке.

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