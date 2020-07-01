За сколько продали Халка? Почему «Спартак» вернул клубу Быстрова? Докажите, что вы знаете всё о трансферах «Зенита».

Тест. Что вы знаете о трансферах «Зенита»?

Продолжаем публиковать тесты о трансферах больших клубов РПЛ. Ранее мы проверяли ваши знания о переходах «Спартака», а теперь выясним, как хорошо вы разбираетесь в сделках «Зенита».

Тест. Что вы знаете о трансферах «Спартака»? За сколько купили Тиля? О каком новичке ничего не знал Федун? Докажите, что вы знаете всё о сделках «Спартака».

Как правило, трансферы питерцев становятся одной из главных тем для обсуждения в межсезонье. Так что мы без проблем нашли, о чём вас спросить.

В этом тесте вам встретятся вопросы о трансферах питерского клуба, совершённых только после распада СССР. Вам нужно будет вспомнить о самых громких, скандальных, интересных и дорогих сделках «Зенита». Пригодятся и знания о сумме компенсаций, обстоятельствах переходов и даже словах главных участников трансферов.

«Зенит» едва не проиграл аутсайдеру. Спасли два пенальти У Дзюбы дубль, но его затмил арбитр. Он поставил два пенальти и отменил два гола.

Думаете, вы легко справитесь с тестом? Тогда докажите!

Традиционно желаем всем удачи. Поехали!

Если у вас не отображается тест, пройдите по этой ссылке.