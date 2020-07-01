Тест. Что вы знаете о трансферах «Зенита»?

Продолжаем публиковать тесты о трансферах больших клубов РПЛ. Ранее мы проверяли ваши знания о переходах «Спартака», а теперь выясним, как хорошо вы разбираетесь в сделках «Зенита».
Как правило, трансферы питерцев становятся одной из главных тем для обсуждения в межсезонье. Так что мы без проблем нашли, о чём вас спросить.
В этом тесте вам встретятся вопросы о трансферах питерского клуба, совершённых только после распада СССР. Вам нужно будет вспомнить о самых громких, скандальных, интересных и дорогих сделках «Зенита». Пригодятся и знания о сумме компенсаций, обстоятельствах переходов и даже словах главных участников трансферов.
Думаете, вы легко справитесь с тестом? Тогда докажите!
Традиционно желаем всем удачи. Поехали!
Если у вас не отображается тест, пройдите по этой ссылке.
- 1 июля 2020
-
14:15
-
14:14
-
13:55
-
13:44
-
13:43
-
13:36
-
13:33
-
13:22
-
13:19
-
13:12
-
12:59
-
12:34
-
12:27
-
12:20
-
12:05
-
12:00
-
12:00
-
11:41
-
11:35
-
11:03
-
11:02
-
10:46
-
10:43
-
10:31
-
10:27
-
10:20
-
10:07
-
10:05
-
09:48
-
09:36
-
09:31
-
09:00
-
08:58
-
08:44
-
08:30