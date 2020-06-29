4 рекорда, которые ещё может побить «Ливерпуль». Есть стимул напрячься на финише!

Несколько дней назад «Ливерпуль» оформил первое за 30 лет чемпионство Англии. Однако у команды Юргена Клоппа есть возможность сделать этот сезон АПЛ вообще идеальным. Для этого мерсисайдцам в ближайшее время нужно побить несколько впечатляющих рекордов, многие из которых принадлежат «Манчестер Сити».

Самое большое количество побед в сезоне – 32

Как вы уже догадались, этот рекорд принадлежит команде Пепа Гвардиолы. «Манчестер Сити» одержал по 32 победы в двух последних чемпионских сезонах (2017/2018, 2018/2019). У «Ливерпуля» есть шанс не только сравняться по количеству побед с «горожанами», но и даже превзойти их результат.

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На данный момент, после 31 тура АПЛ, красные одержали 28 побед. Если мерсисайдцы выиграют пять матчей из семи оставшихся, то они побьют рекорд «Манчестер Сити». Что касается команды Пепа Гвардиолы, то она и близко не сможет подобраться к своему результату, так как одержала в этом сезоне всего 20 побед.

Самое большое количество очков в сезоне – 100

В сезоне АПЛ — 2017/2018 «Манчестер Сити» установил уникальный рекорд по количеству очков. Благодаря победе в последнем туре над «Саутгемптоном» на выезде (1:0) «горожане» набрали 100 очков.

Уже в следующем розыгрыше АПЛ «Ливерпуль» установил свой собственный рекорд, набрав 97 очков. Однако «Сити» в том же сезоне набрал на одно очко больше и стал чемпионом АПЛ.

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В нынешнем сезоне мерсисайдцы могут набрать аж 106 очков. Для этого красным надо выиграть все оставшиеся матчи. Хотя, даже если это не удастся сделать, «Ливерпуль» всё равно имеет прекрасные шансы побить рекорд горожан.

Самое большое количество домашних побед в сезоне – 18

Рекордные 18 домашних побед в сезоне одерживали несколько команд АПЛ. В сезоне-2005/2006 это сделал «Челси» Жозе Моуринью, в 2011 году результат повторил «Манчестер Юнайтед», и ещё дважды при разных тренерах (в сезоне 2011/2012 – при Роберто Манчини, в сезоне 2018/2019 – при Гвардиоле) c 18 домашними победами чемпионат заканчивал «Манчестер Сити».

До конца чемпионата «Ливерпулю» осталось провести три домашние игры — с «Астон Виллой», «Бёрнли» и «Челси». На данный момент команда Юргена Клоппа одержала 16 домашних побед в чемпионате, а последнее поражение на «Энфилде» в АПЛ датируется апрелем 2017 года, когда красные проиграли «Кристал Пэлас» со счётом 1:2. С тех пор мерсисайдцы дома выиграли 46 матчей и ещё 10 свели вничью. С большей долей вероятности этот рекорд «Ливерпулю» всё же удастся побить.

Самый большой отрыв от преследователя – 19 очков

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Именно с отрывом в 19 очков от «Манчестер Юнайтед» команда Пепа Гвардиолы взяла чемпионство в сезоне-2017/2018. Сейчас отрыв «Ливерпуля» от “горожан” составляет 23 очка, и уже в четверг мерсисайдцы могут увеличить эту разницу, если обыграют «Манчестер Сити» на «Этихаде».