10 тактических нововведений, сделавших «Ливерпуль» чемпионом

На момент прихода Юргена Клоппа в клуб (октябрь 2015 года), «Ливерпуль» был далёк от чемпионства. «Мерсисайдцы» по итогам сезона-2015/2016 заняли 8-е место в АПЛ, но немецкий специалист тогда только начинал перестройку команды. Изменилось многое: состав, тактика, схема, роли для отдельно взятых игроков. «Ливерпуль» Клоппа – не совсем копия «Боруссии», где ранее работал Юрген. Это более сложный механизм, на создание которого ушло пять лет.

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Ниже приведены 10 решений и тактических «фишек», благодаря которым «Ливерпуль» стал чемпионом Англии, а также одной из лучших команд во всей Европе. Данный материал является переводом статьи The Athletic.

Шаг 1: прессинг

По сравнению с первым матчем Клоппа в «Ливерпуле» (ничья 0:0 с «Тоттенхэмом»), в команде остались лишь три игрока: Милнер, Лаллана и Ориги. Остальные давно покинули клуб, либо почти не выходят на поле при Клоппе, как, например, Натаниэл Клайн. Тем не менее, именно в первом матче команда Юргена показала «гегенпрессинг» – контр-прессинг на чужой половине после потери мяча, которым славилась «Боруссия».

Отличный пример – момент, случившийся на второй минуте матча. Клайн сделал неточную передачу, после чего Милнер, Ориги, Лаллана, Коутиньо и Лейва сразу же вступили в отбор. Разница между 1 и 3 фото – всего 4 секунды.

Мяч всё-таки дошёл до Деле Алли, но продвижение «Тоттенхэма» вперёд было остановлено. С тех пор «Ливерпуль» старался незамедлительно вступать в отбор после потери мяча. Это не только мешало сопернику начать атаку, но и давало шанс на собственную контратаку (в случае удачного отбора на чужой половине поля).

Шаг 2: Фирмино в центре атаки

Роберто приходил в «Ливерпуль» из «Хоффейнхайма», где играл на позиции атакующего полузащитника. Долгое время Клопп искал оптимальное место для Фирмино. В третьем матче под руководством Юргена бразилец вышел в центре атаки (победа над «Челси» 3:1). До этого немецкий специалист пробовал наигрывать в нападении Бентеке, Старриджа и Ориги.

Как оказалось, Фирмино лучше всех подходил для прессинга. В 2017 году Клопп уже восхищался бразильцем: «Что я могу сказать? Если он теряет мяч, то сразу вступает в отбор. Роберто – настоящий мотор для команды». Фирмино также был полезен в подыгрыше – 11 голевых передач в сезоне-2015/2016 (второй показатель в команде). Постепенно бразилец «прокачался» как центральный нападающий: забивал головой, цеплялся за мячи. И всё же Фирмино – не классическая «девятка», а скорее ложная, но пользы от него меньше не стало.

Шаг 3: переход на схему 4-3-3

В первом сезоне Клопп чаще всего использовал схему 4-2-3-1. Летом 2016 года в «Ливерпуль» пришли Мане и Вейналдум, что позволило Юргену перейти на схему 4-3-3. С первых же матчей сезона-2016/2017 «мерсисайдцы» играли по-новому. Победа над «Челси» в гостях (2:1) стала прообразом того «Ливерпуля», который выиграет позже Лигу чемпионов и АПЛ:

1) без мяча команда перестраивалась на 4-1-4-1;

2) при отборе мяча «Ливерпулем», Мане первым убегал в контратаку, открываясь за спину защитникам;

3) Вейналдум отлично исполнял роль «бокс-ту-бокс»;

4) Хендерсон, ранее игравший ранее и справа, и в центре полузащиты, обосновался в опорной зоне.

Шаг 4: Мане и Салах в быстрых атаках

Одним из футболистов, не подходящих под схему 4-3-3 и требования Клоппа, был Фелиппе Коутиньо. По сути, бразилец занимал промежуточную позицию на поле – он играл то слева в атаке, то в середине. Уход Коутиньо в «Барселону» вряд ли расстроил Клоппа, ведь на деньги, полученные с продажи Фелиппе, «мерсисайдцы» купили ван Дейка и Алисона. К тому же, в игру обновлённого «Ливерпуля» отлично вписался Мохамед Салах.

С приходом египтянина, Мане перешёл на левый фланг атаки, а сам Мохамед расположился справа. Два вингера стали грозным оружием в руках Клоппа. Показательный момент случился в матче с «Вест Хэмом» в ноябре 2017 года. «Молотобойцы» неудачно подали угловой, мяч вынес Фирмино, а Салах и Мане, оставшись впереди, разыграли быструю комбинацию.

Мохамед первым касанием сделал передачу на Садио, после чего устремился вперёд.

Против них оставался только Крессвел.

Всего за 11 секунд «Ливерпуль» превратил чужой угловой в голевую контратаку – Салах без проблем переиграл Адриана.

Шаг 5: покупка Вирджила ван Дейка

Разговоры о том, что голландец перейдёт в «Ливерпуль», шли долго. В январе 2018 года трансфер всё-таки состоялся: «Саутгемптон» получил 75 млн фунтов (около 85 млн евро), что являлось тогда трансферным рекордом среди защитников.

Ван Дейк ездил в соседний город, чтобы подработать. Это длилось почти год Что прошёл самый дорогой защитник мира: был не нужен ни одному клубу, потерял 12 кг из-за болезни, прекратил общение с отцом.

Ван Дейк действовал надёжно, вместе с ним прогрессировали и другие игроки обороны. Гомес и Матип нуждались в «ведущем защитнике», которым и стал Вирджил. Кроме того, Робертсон получил возможность смелее подключаться в атаку. Линия обороны «Ливерпуля» передвинулась выше, встречая соперника чуть ближе к центру поля.

Первый пас Вирджила и его игра на стандартах сделали «Ливерпуль» более совершенной командой, чем это было раньше. Уровень ван Дейка подтверждает второе место в голосовании за «Золотой мяч» в 2019 году. Совсем немного не хватило голландцу для победы – всего 7 голосов он уступил Лионелю Месси.

Шаг 6: покупка Алисона

Команде Клоппа не хватало только одного – высококлассного вратаря. Миньоле играл неплохо, но не чудес при этом не творил, а ошибки Кариуса в финале ЛЧ-2018, наверное, до сих пор снятся в кошмарах болельщикам «Ливерпуля». Голкипером топ-уровня был Алисон, за которого «мерсисайдцы» заплатили «Роме» 62 млн евро.

Спасение Алисона в матче с «Наполи» – образец того, как должен играть голкипер в важнейший момент. «Ливерпулю» для выхода из группы Лиги чемпионов требовалась победа. На последней минуте Алисон выручил свою команду после удара Милика. Благодаря этому спасению «Ливерпуль» удержал победу (1:0) и вышел в плей-офф, выиграв впоследствии и весь турнир. Статистика Алисона в «Ливерпуле»: 81 матч, 51 пропущенный мяч (0,6 гола за матч), 43 встречи «на ноль». Отличный показатель для вратаря!

Права на видео принадлежат УЕФА. Посмотреть видео можно на канале «Ливерпуля» в YouTube.

Шаг 7: подключения защитников

Эндрю Робертсон и Трент Александр-Арнольд являются одними из лучших игроков мира на своих позициях. При этом «Ливерпуль» потратил на них всего 9 млн евро: Робертсон перешёл из «Халла» в 2017 году, а Трент вообще воспитанник клуба. «Манчестер Сити», к примеру, выкинул больше 200 млн евро на усиление флангов защиты: Менди (57), Уокер (52), Данило (30), Канселу (70).

Постепенно Клопп стал наигрывать Робертсона и Трента, хотя за место в основе им пришлось побороться (с Морено и Клайном соответственно). Робертсон хорошо играл в отборе, ещё лучше подключался к атакам. Александр-Арнольд вообще напоминал Бекхэма – плеймейкера, случайно оказавшегося на фланге. В феврале 2019 года «Ливерпуль» разгромил «Уотфорд» (5:0), и все голы организовали именно крайние защитники «мерсисайдцев».

Сначала Александр-Арнольд дважды ассистировал Мане:

Затем Робертсон отдал передачу на Ориги, который сместился в центр и точно пробил в ближний угол:

В концовке встречи Трент и Робертсон по очереди выполнили навес на ван Дейка. Голландец оба раза был точен после удара головой.

Статистика Робертсона и Александра-Арнольда в сезонах-2018/2019 и 2019/2020*:

Игрок Сезон-2018/2019 Сезон-2019/2020 Эндрю Робертсон 48 матчей (0 голов, 13 голевых передач) 42 матча (2 гола, 8 голевых передач) Трент Александр-Арнольд 40 матчей (1 гол, 16 голевых передач) 42 матча (3 гола, 14 голевых передач)

* Данные сайта Transfermarkt. Сезон-2019/2020 ещё не закончен, статистика может измениться.

Шаг 8: длинные передачи

В атаках «Ливерпуля» участвуют не только крайние защитники. Как уже отмечалось ранее, отличным первым пасом владеет ван Дейк. Быстрые атаки начинает Алисон, будь то длинные передачи или бросок мяча рукой на ход партнёру. Лучший пример – выездной матч «Ливерпуля» против «Баварии» (3:1), где ван Дейк выполнил отличный заброс на Мане.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на канале «Матч ТВ» в YouTube.

Подобные передачи можно часто видеть в матчах «Ливерпуля». Голевой передачей в этом сезоне отметился даже Алисон: в концовке встречи с «МЮ» он быстро ввёл мяч в игру, а Салах без проблем убежал от защитника и пробил Де Хеа.

Посмотреть видео можно на канале PRO Английский футбол в YouTube.

Шаг 9: перемещения Хендерсона к правому флангу

Хендерсон – любимчик Клоппа. Даже играя в опорной зоне, Джордан активно участвует в прессинге, не говоря уже о прямых обязанностях (отборе мяча и начале атак). Когда «Ливерпуль» подолгу владеет мячом, Хендерсон поднимается ближе к атаке. Особенно часто это происходит, когда вместе с ним в центре поля выходит Фабиньо. В таких случаях бразилец остаётся чуть глубже и страхует Хендо.

При этом Джордан любит смещаться ближе к правому флангу. Оттуда Хендерсон ищет возможность выполнить разрезающую передачу, как это было в матче с «Порту» в апреле 2019 года. Капитан «Ливерпуля» дождался подключения Александра-Арнольда и вырезал отличный пас, после которого Трент покатил мяч на Фирмино. Так «Ливерпуль» забил второй мяч в игре.

После матча Клопп заявил: «Видимо, Хендерсону нравится играть чуть выше. В этом есть моя вина, что я не пробовал его там раньше, но мы нуждались в нём как опорнике».

Шаг 10: доминирование Фабиньо

Бразильскому опорнику понадобилось некоторое время, чтобы влиться в игру «Ливерпуля». В этом сезоне Фабиньо окончательно убедил Клоппа в своей необходимости. После матча с «Челси» это стало очевидно: бразилец страховал Вейналдума и Хендерсона, контролировал игру команды и «съел» своего оппонента – Жоржиньо. Треугольник Фабиньо-Вейнадлум-Хендерсон переворачивался несколько раз.

Неоднократно Фабиньо поднимался за Жоржиньо, чтобы накрывать его в начале атаки:

Кроме того, Фабиньо несколько раз смело шёл в дриблинг:

Сейчас «Ливерпуль» – идеальная команда. Лишний раз это подтверждает тот факт, что летом 2019 года «мерсисайдцы» никого не купили на трансферном рынке. Единственным усилением можно считать приход Адриана из «Вест Хэма», который иногда подменяет Алисона. Покупка Такуми Минамино из «Зальцбурга» – скорее работа на перспективу, либо укрепление ближайшего резерва.

Пять лет строился нынешний «Ливерпуль». Здесь и решения руководства клуба, и тренерская рука Юргена Клоппа, и прогресс отдельно взятых игроков. Кому-то даже нашли новое место на поле, как, например, Фирмино. «Ливерпуль» стал чемпионом Англии впервые за 30 лет, и вряд ли поклонникам «мерсисайдцев» придётся ждать столько же до следующего титула.

В статье использованы материалы сайта The Athletic.