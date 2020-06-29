В чём Клопп превосходит Гвардиолу

На замечание журналиста немецкого Sport Bild о том, что Клоппа называют лучшим тренером в мире, только что выигравший АПЛ Юрген ответил так: «Я считаю лучшим Гвардиолу». Очень красиво: делать комплименты сопернику, сидя в футболке с надписью «чемпионы!» и принимая поздравления со всего мира. «Ливерпуль» выиграл чемпионат Англии впервые за 30 лет, а тренер отказывается считать себя лучшим в лиге. Но, возможно, Клопп даже сказал правду. За последние 10 лет Гвардиола повлиял на развитие футбола сильнее, чем любой другой тренер, и восхищаться этим было бы вполне в стиле Клоппа, который в целом является образцом адекватности. Но его ответ случайно зацепил важную тему. Как вообще сравнивать тренеров?

Самым привычным критерием являются трофеи, но за трофеи борется небольшое число команд. Даже лучшие тренеры не выигрывают трофеи, если не возглавляют одну из них. К тому же цена трофея в разных лигах может отличаться. Симеоне выиграл семь трофеев с «Атлетико» в Испании. Остаётся догадываться, сколько он выиграл бы с «ПСЖ» во Франции – но его уровень от этого не изменился бы. Ещё труднее сравнивать тренеров из разных эпох. Поэтому обычно все сравнения заканчиваются в лучшем случае списком трофеев и клубов. В худшем – чистыми эмоциями и вкусовщиной. Самый простой способ не скатиться в них – сравнивать только конкретные аспекты работы.



У Клоппа и Гвардиолы множество общих достоинств и множество уникальных качеств, которые делают каждого из них особенным. Но есть один конкретный аспект — только один, никаких обобщений — в котором Пеп мог бы научиться чему-то у тренера «Ливерпуля».

«На сборах я запретил игрокам тренироваться. Мой помощник считал, что я идиот» Юрген Клопп учил своих игроков выживать. А научил чему-то большему.

Как Пеп влияет на трансферную политику «Сити»

Можно спорить, как сильно Гвардиола влиял на трансферы «Барселоны» — он был своим, был легендой, пользовался доверием президента Лапорты, но всё-таки был начинающим тренером с радикальными идеями. Но нельзя спорить о его влиянии на «Сити». Пеп пришёл в команду, которую готовили к его футболу. Перед ним тренером «Ман Сити» был Мануэль Пеллегрини, который тоже ставил владение мячом и требовал играть в короткий пас – пусть и на другом уровне.



Гвардиола отлично знаком с топ-менеджерами «Сити». С Ферраном Сориано, генеральным директором холдинга City Football Group, он пересекался в «Барселоне», а с Чики Бегиристайном, спортивным директором «Сити», он вообще знаком с юности. Пеп был капитаном «Барселоны», когда Чики играл за клуб. И выиграл всё как тренер, когда Чики был спортивным директором.

Как родилась главная команда последних 10 лет — «Барселона» Гвардиолы Почему Гвардиола избавился от Роналдиньо, что изменил в тактике и почему так долго выигрывал.

Всё это значит, что Пеп в «Сити» влияет далеко не только на стартовый состав и тренировочный процесс. Он не просто тренер, которому приводят игроков и он с ними работает. Напротив, Гвардиола сам во многом определяет стиль, в котором команда работает на трансферном рынке. А у трансферов «Сити» есть стиль.



Клуб не покупает суперзвёзд. Избегает покупать игроков под 30 лет. За четыре года было всего два трансфера возрастных игроков в основу – и оба случились летом 2016-го, в первое лето Пепа. Покупки Нолито и Браво не оправдали себя, и больше таких не было.



В трансферах «Сити» прослеживается явная закономерность. Большинство новичков под основу – игроки чуть за 20, которые в предыдущих командах явно выделялись техникой, скоростью или интеллектом (в идеале – всеми качествами). Список игроков, которые сейчас составляют основу, очень хорошо передаёт эти принципы, особенно по возрасту.

Жезус перешёл в 20 лет, Бернарду в 22 года, Лапорт в 23, Стоунс в 22, Родри в 23, Менди в 22, Эдерсон в 23. Ждущий трансфера в «Баварию» Зане – в 21 год. Исключения: Марез и Уокер, обоим было по 27 лет. И Зинченко, который перешёл из «Уфы» в 19, но он всё-таки изначально не рассматривался как игрок основы (тем более на левый фланг защиты). Все эти футболисты не суперзвёзды, самый дорогой (Родри) обошёлся в 70 млн евро, но все считались большими талантами и стоили дорого – опять же за исключением Зинченко. Жезус обошёлся в 32 млн евро, это самый бюджетный трансфер из перечисленных. Большинство – в пределах 40-50 млн евро.



Система чётко прослеживается. Клуб покупает игроков, которые ярко проявили себя, несмотря на молодость, и которых можно будет дорого продать, если у них не сложится карьера в Манчестере – либо они станут лидерами на долгие годы. Трансферную работу можно оценить положительно: за четыре года команда обновилась, стала моложе, но квалификация игроков позволяет постоянно выигрывать трофеи. Конечно, есть и неудачи (Данило? Канселу?), но удач больше. То, как клуб отслеживает рынок, напоминает конвейер: иногда трудно понять, зачем «Сити» покупает ещё одного талантливого футболиста (Дуглас Луис, 12 млн евро – зачем?), с другой стороны, это явно делается не на последние деньги.



В общем, у «Сити» далеко не худшая трансферная политика, но прямо сейчас мы видим, как она начинает устаревать. Видим на примере «Ливерпуля».

Как Клопп влияет на трансферную политику «Ливерпуля»

Подход Клоппа к работе уникален. У всех в штабе есть помощники, которые работают с вратарями, у всех есть физиотерапевты, а у некоторых тренеров-перфекционистов и помощники, которые отвечают за стандарты. Но только Клопп позвал в команду тренера специально ради аутов. Специалиста, который учил работать с дыханием. Коуча, который работал над психологической устойчивостью игроков. Клопп делегирует полномочия, он хочет, чтобы команда была идеально готова к любой штатной ситуации во время матча – и максимально готова к неожиданностям. Это почти маниакальная детализация рабочего проекта, и подход к трансферному рынку у «Ливерпуля» строится на тех же принципах.

Ван Дейк ездил в соседний город, чтобы подработать. Это длилось почти год Что прошёл самый дорогой защитник мира: был не нужен ни одному клубу, потерял 12 кг из-за болезни, прекратил общение с отцом.

Ответственность за стиль трансферов «Ливерпуля» лежит не только на спортивном директоре Майкле Эдвардсе. Это ведь тот же Эдвардс, с которым конфликтовал Брендан Роджерс и который входил в ненавистный болельщиками трансферный комитет. С подачи Клоппа комитет был реформирован, а сам Клопп работает в постоянном контакте с Эдвардсом, который при нём получил должность спортивного директора.

Клопп не имеет такого влияния на боссов, как Гвардиола в «Сити», но всё-таки влияет на то, в каком стиле клуб работает на рынке. С согласия Клоппа клуб отказывается от запасных вариантов усиления. В первые годы было ещё по-другому: Салах был только одной из альтернатив. Но сейчас «Ливерпуль» либо покупает тех, кто в шорт-листе под первым номером, либо никого.



Когда не удалось купить ван Дейка у «Саутгемптона», не было никакого запасного варианта: клуб просто отказался от трансфера и подождал следующего трансферного окна, чтобы сделать новое предложение. Не купив Тимо Вернера, «Ливерпуль» не стал делать предложение по Лаутаро Мартинесу. Нужен был именно Вернер – или никто. Кстати, именно поэтому я считаю отказ от трансфера мощной ошибкой руководства. У «Ливерпуля» мало трансферных целей, тем больше причин не упускать тех игроков, которые нужны.

«Ливерпуль» подставил Клоппа, когда отказался выкупать Вернера. Это ошибка Клопп отлично разрулил ситуацию, но он вряд ли доволен своими боссами.

Если Клоппу нужен какой-то игрок, то неважно, сколько ему лет и сколько он стоит. «Ливерпуль» побил трансферные рекорды по стоимости вратаря и центрального защитника – но собрал пазл. Робертсона нашли в «Халле» за девять млн евро – и он закрыл левую бровку лучше, чем все фулбеки «Сити». Мане стоил 41 млн евро, Салах — 42: оба этих трансфера объединяло то, что в момент совершения сделки они считались слишком дорогими. А сейчас ясно, что даже если бы «Ливерпуль» заплатил за них в два раза больше, то и это не было бы чересчур. Это заслуга Клоппа.



С таким подходом команда строится довольно долго. Но когда она наконец готова, в ней нет слабых мест.

Почему подход Клоппа лучше, чем Гвардиолы

Проще всего критиковать Пепа за большие траты. Он действительно тратит больше, чем Клопп. Но дело даже не в деньгах (если клуб может себе позволить – какие вопросы к тренеру? Он пользуется возможностями, и любой вёл бы себя так же).



Проблема Пепа не в том, что он тратит больше, чем «Ливерпуль», и не в том, что он тратит менее эффективно, а в том, что даже со всеми деньгами он не может решить хронические проблемы с составом.

Гвардиоле снова нужен крайний защитник. В «Сити» он уже потратил на них 200 млн Что-то не так.

Гвардиола отпустил из команды Сабалету, Коларова и Клиши летом 2017-го. Сейчас лето 2020-го. Кто ему нужен сейчас? Крайние защитники. За три года эту позицию закрывали Зинченко, Делф, Данило, Уокер, Менди, Анхелиньо, Канселу. И всё равно, даже когда все здоровы, в суперсильном составе «Сити» есть слабое место, и Пепу нужен фулбек на левый фланг. За это же время Клопп купил Робертсона и поднял Трента из молодёжки.



Если у Пепа есть миллиард на крайних защитников – пусть потратит миллиард, но найдёт идеальных. А пока он тратит и не находит, Клопп – находит. У него другой подход к комплектованию команды. Более детальный и точечный. И он работает лучше, чем подход Гвардиолы.



Это не значит, что «Сити» проиграл чемпионат из-за левого защитника (хотя Менди, конечно, внёс вклад). Нет. Речь о другом: «Ливерпуль» выиграл чемпионат, имея стартовый состав вообще без слабых мест. И этот состав был выбран не на конвейере. А по принципу «или этот игрок, или никто». Похоже, что именно за такими трансферами будущее.

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