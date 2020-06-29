Был ли пенальти для «Зенита»? Почему отменили гол «Спартака»? Разбор судейства 24-го тура

Судьями могут быть недовольны и в «Рубине». Обсуждаем спорные моменты с арбитром Игорем Федотовым

В 24-й туре РПЛ некоторые решения судей обсуждались даже больше, чем результаты игр. Больше всего споров вызвала работа арбитров на матче «Зенита» с «Крыльями Советов» в Санкт-Петербурге и встреча «Спартака» и «Уфы» в Москве. Специально для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой Yotube-канал, разобрал работу арбитров в прошедшем туре.

Символическая сборная 24-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева Больше половины игроков – из «Зенита».

Слово Федотову:

«Ахмат» – «Сочи» 1:1. Мяч «Сочи» засчитан верно, Карасёв – молодец

– Карасёв провёл нормальную игру. Когда надо он давал жёлтые, когда не надо – разговаривал. Отметить могу один момент – гол Бурмистрова. Могло показаться, что он находился за линией оффсайда, но на повторе прекрасно видно, что за линию оффсайда крайний защитник «Ахмата» выйти не успел. Судьи посмотрели эпизод и правильно засчитали гол.

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«Зенит» — «Крылья Советов» 2:1. Судьи неправильно назначили пенальти в ворота «Крыльев»

– Кукуян отсудил хорошо, давал игрокам бороться. Но несколько моментов стоит разобрать отдельно. На 33-й минуте в штрафной гостей столкнулся игрок «Крыльев» и Ракицкий. Ракицкий не симулировал – он почувствовал контакт, упал, подогнув ноги. Но игрок «Крыльев» от этого столкновения пытался уйти, так что решение продолжить игру было правильным – судьи разобрались грамотно.



На 48-й минуте гол Малкома отменён верно. Мне вообще непонятно, почему оффсайд не увидел помощник арбитра. А вот с решением назначить пенальти в ворота «Крыльев» на 62-й минуте я не поддерживаю. Мяч сначала попал в грудь Тимофееву, а потом уже прокатился между рукой и телом. Тимофеев убирал руку назад, не пытался ей играть. Тут нужно было продолжить игру. А если вы назначаете пенальти, то почему не показываете красную карточку за лишение явной возможности забить гол? За срыв перспективной атаки арбитры показали жёлтую. Но, по мнению судей и VAR, мяч изменил траекторию – значит, это лишение явной возможности забить гол, что должно наказываться удалением. По-моему мнению – это не 11-метровый удар.

«Зенит» едва не проиграл аутсайдеру. Спасли два пенальти У Дзюбы дубль, но его затмил арбитр. Он поставил два пенальти и отменил два гола.

К пенальти на 69-й минуте вопросов у меня нет – это хороший момент, и правильно, что тут защитника не стали наказывать даже жёлтой карточкой. Игрок «Зенита» уже уходил к угловому флажку, я вообще не понял, зачем нужно было фолить в этом эпизоде. Точно также правильно отменён и гол на 73-й минуте – там ошибся Стипиди (помощник главного арбитра). Он должен был зафиксировать оффсайд, но в итоге пришлось смотреть VAR.

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Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Гол после скидки Глушенкова на 80-й минуте отменён верно – он играл рукой в нападении. Многие просят объяснить момент по новым правилам, но они ещё не работают. Если бы судили уже по ним, то гол должен был быть засчитан.

«Спартак» — «Уфа» 0:0. К Безбородову нет вопросов по обоим отменённым голам «Спартака»

Безбородов отработал хорошо, но не могу не отметить главный недочёт – на 55-й минуте Владислав дал возможность «Уфе» пробить опаснейший штрафной за игру рукой Жиго. Но никакой руки там не было. В остальном могу Безбородова только похвалить – он здорово разобрался на 76-й минуте, когда игрок «Спартака» в атаке выставлял руку в борьбе с защитниками «Уфы». Да, мяч попал в руку игрокам гостей, но нарушал правила именно Соболев – это штрафной в пользу «Уфы».



Отдельно нужно разобрать моменты с двумя незасчитанными голами «Спартака». Резонанс от болельщиков «Спартака» я понимаю, но оба решения Безбородова верные. На 87-й минуте Жиго, находясь на линии оффсайда, перекрывал обзор Беленову. Не надо выискивать какие-то сантиметры, повтор из противоположенных ворот чётко даёт понять – Жиго перекрывает обзор Беленову. Находись Жиго левее или правее, то гол можно было бы засчитать, но игроки сейчас не понимают, что в таких моментах им надо убегать влево или вправо.

«Спартак» пострадал из-за судейства? Это полная ерунда Ошибался ли арбитр? Почему красно-белые играли слегка трусливо? Ответы на главные вопросы после резонансного матча.

А в моменте на 93-й минуте можно глотку сорвать, пытаясь кому-то что-то доказать. Но не видно на повторе, чтобы мяч линию ворот пересёк, это не гол. А дальше спорить можно до умопомрачения, но судья в этом матче никого не прибивал. Вопросов по карточке Кралу тоже быть не может, пусть она у него и четвёртая. Судьи не считают карточки, это не их проблема. Я бы понял надуманные разговоры, если бы «Спартак» с ЦСКА боролись за первое место, шли вровень, но этого нет. Можно ещё придумать, что Безбородов, раз он из Санкт-Петербурга, сделал что-то для «Зенита» в этой игре. Но это полный бред!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Рубин» — «Локомотив» 0:2. Пенальти в ворота «Рубина» не было

– На 27-й минуте назначается пенальти в ворота «Рубина». Старфельту была показана жёлтая карточка. Много смотрел этот момент, но по телевизионной картинке ничего не понял. Для меня это неправильно назначенный пенальти. От руки мяч попал в тело, а потом было касание. За что судья показал жёлтую карточку? Просто подтвердил назначение одиннадцатиметрового удара?



Ещё один момент для разбора случился на 68-й минуте. Игрок «Локомотива» убегал один на один, и защитник «Рубина» подбил ему ногу. Следовало показать красную карточку за лишение явной возможности забить гол. Не знаю, почему не вмешался VAR.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».

Фото: Джалиль Губайдуллин, «Рубин»

«Динамо» — ЦСКА 0:0. Удаление Бийола правильное

– Кирилл Левников отработал матч хорошо. Он старался быть объективным к обеим командам в плане показа жёлтых карточек. На 93-й принял верное решение, показав вторую жёлтую Бийолу за применение рук в борьбе за верховой мяч. Хорошо, что Левников не выключился до конца матча.

ЦСКА очень скучен — что с Гончаренко, что без. Кажется, кто-то обещал тут суперклуб? ЦСКА не справился с находившимся неделю на карантине «Динамо».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Ростов» — «Арсенал» 2:1. Засчитать гол Ионова и удалить Прошлякова – верные решения.

– К Москалёву по этому матчу вопросов нет. На 95-й минуте он показал Прошлякову вторую жёлтую карточку за применение локтей в верховой борьбе – тут всё верное. Как и верно был засчитан мяч Ионова – там здорово разобрался помощник, хотя момент с оффсайдом был на тоненького.

«Урал» — «Тамбов» 2:1. Матюнин здорово разобрался в моменте с удалением Бикфалви

– На 17-й минуте Алексей Матюнин назначил пенальти в ворота «Тамбова» после просмотра VAR. Момент получился курьёзный: защитник ничего плохого не сделал, но это пенальти. Он всё-таки выставил руки, боясь врезаться в своего же игрока. Нельзя было не поставить одиннадцатиметровый удар.

Фото: Никита Медведевских, «Урал»

«Пусть это будет на их совести». Ещенко раскритиковал арбитров после матча «Спартака» Намекнул, что «другой» команде мяч могли бы и засчитать

На 82-й минуте арбитр тоже принял верное решение – показал первую жёлтую карточку Бикфалви. На этой же минуте игрок получил и второе предупреждение за наступание на ногу. Было сложно это увидеть, так как уже мяч чуть ушёл, но судья в моменте разобрался хорошо.