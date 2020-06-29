У Гончаренко и Овчинникова явный конфликт взглядов. Интересно, каким ЦСКА будет в дерби

Дерби друзей из «Динамо» и ЦСКА, состоявшееся в Петровском парке в минувшую субботу, справедливо получило негативные оценки от эстетов. Команды показали скучный футбол, наскребли крохи не то что опасных, а хотя бы просто интересных моментов (0,79 ожидаемого гола xG у бело-голубых, 0,51 – у красно-синих) и закономерно закончили двумя нулями на табло.

ЦСКА очень скучен — что с Гончаренко, что без. Кажется, кто-то обещал тут суперклуб? ЦСКА не справился с находившимся неделю на карантине «Динамо».

Зато для экспертов и аналитиков матч, наоборот, получился интригующим. Это была первая игра, к которой ЦСКА готовил не Виктор Гончаренко, а Сергей Овчинников. Всех изначально сильно интересовало, как легендарный Босс изменит футбол, ожиданий было предостаточно – и ожидания полностью оправдались.



Овчинников сохранил внешние очертания (тот же модуль с тремя центральными защитниками), но в большинстве нюансов устроил мини-революцию. И сразу стало понятно, что его взгляды с Гончаренко действительно во многом расходятся.



При подготовке материала использованы данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.

Метод обороны: от проактивного прессинга к пассивному компактному блоку

Весь текст будет построен на сравнении двух последних матчей ЦСКА. Катастрофическая игра с «Зенитом» (0:4) символизирует весь сезон и взгляды Гончаренко. Серенькая ничья с «Динамо» соответственно рассказывает об идеях Овчинникова. Само собой, Сергей Иванович мог бы скорректировать и разнообразить их на дистанции, но пока у нас лишь одна исходная встреча.



Итак, в матче с «Зенитом» ЦСКА в очередной раз применил метод высокого прессинга. Команда выстраивалась на чужой половине для коллективного отбора по структуре 3-4-3 как в игровых эпизодах, так и при чужих свободных ударах. Особое внимание – на расположение крайних защитников, Марио Фернандеса и Набабкина. Они, пусть и занимали промежуточное положение, но были ориентированы именно на прессинг.

Закончилось всё тогда плохо в том числе из-за того, что три центральных защитника оставались при длинных выносах против трёх форвардов «Зенита». Причины я объяснял.

3 решения Семака, благодаря которым «Зенит» смял ЦСКА. Гончаренко никак не реагировал Лунёв, Дзюба и Малком – короли. А «армейцы» проиграли не только из-за ляпов защитников.

Против «Динамо» Овчинников напрочь отказался от высокого прессинга. Команда, поначалу выстраиваясь в обороне в 5-3-2 (во втором тайме – 5-4-1), откатывалась назад в средний блок. Коллективного агрессивного отбора не было ни в игровых эпизодах, ни при чужих «от ворот». Крайние защитники ориентировались по центральным. Ставка была сделана на компактность на своей половине

В матче с «Зенитом» ЦСКА традиционно высоко поднимал защитников. Команда пыталась забрать у соперников прежде всего пространство между линиями, Карпов, Васин и Дивеев поджимали и делали шаги в сторону высоко ориентированных Чалова, Влашича и Сигурдссона, из-за чего появлялись зоны за их спинами. Туда периодически пробовали нырять Азмун, Малком и Дзюба. Один раз почти получилось: «Зенит» забил гол, отменённый из-за крохотного офсайда.

Против «Динамо» ЦСКА старался оставлять меньше зон за спинами, ни одного рывка туда соперники не сделали.

Цифровое подтверждение пассивного стиля ЦСКА можно увидеть в показателях интенсивности прессинга PPDA. Если в среднем по сезону у «армейцев» он составляет 8 (то есть соперники делают по 8 передач на одно оборонительное действие ЦСКА в финальной и центральной третях поля), то в матче с «Динамо» — внимание! – PPDA составил 21. А в первом тайме приближался к 30. Это колоссальная разница, так пассивно не обороняется даже «Уфа».

А теперь вспомним слова, сказанные Овчинниковым на пресс-конференции после кошмара с «Зенитом»: «На мой взгляд, оборону можно было выстроить иначе». Как именно, Сергей Иванович показал. В этом пункте мы расписали систему, далее перейдём к персоналиям.

Гончаренко после такого матча стало плохо. Он не смог поучаствовать в пресс-конференции Действующий чемпион разгромил «армейцев», а Семак недоволен регламентом РПЛ.

Кадровые перестановки: доверие Щенникову, внедрение Марадишвили и перемещение Набабкина в центр обороны

Васин и Карпов – два самых ненадёжных центральных защитника ЦСКА. Первого подводит психологическая неустойчивость, второго – субтильность, средние скоростные данные и некачественное для РПЛ ведение единоборств. Карпов в матче с «Динамо» в любом случае бы не сыграл из-за удаления, а Васина Овчинников убрал из состава уже искусственно. Напомню, что после матча с «Зенитом» ассистент не захотел объяснять прессе появление Васина, ограничившись пространной фразой: «Это выбор главного тренера. Наверное, Васин дал основания, чтобы его выпустили».



В субботу трио в обороне образовали Набабкин (справа), Дивеев (в центре) и Магнуссон (слева). Особенно интересно появление Набабкина, который очень редко выходил на этой позиции при Гончаренко в последнее время. Скорее всего, он был выбран как раз из расчёта на низкую оборону: Кирилл лучше ведёт единоборства, опытнее Карпова и не такой косячный как Васин. В балансе он тоже средний защитник, но в конкретном матче в грубых ошибках замечен не был.

Второе ключевое решение Овчинникова – выход в роли левофлангового игрока Щенникова. У Георгия это всего третий матч в сезоне, прежде Гончаренко выпускал на фланге обороны Кучаева или Облякова – номинальных полузащитников. Причём первый ещё и правоногий. Оба лучше в коротком комбинировании и насыщении зон, но Щенников с профильной ногой всё же лучше поддерживает атаки из высоких и широких позиций. С «Динамо» он сыграл без блеска, зато надёжно. И даже отметился пятью подачами с бровки, одна из которых во втором тайме была по-настоящему опасной.



Третье решение – появление мобильного Марадишвили вместо Бистровича. Здесь категорично утверждать о правильности выбора нельзя, это была не лучшая игра для молодого полузащитника: в единоборствах он проиграл многовато, зато зоны успевал перекрывать быстро и компактность соблюдал. А ещё на его счету два удара из зоны подбора.



Четвёртое решение – перевод Влашича из передней линии в центральную зону для дополнительного насыщения при обороне. Это часто делал и Гончаренко, схема варьировалась от 3-4-3 до 3-5-2.

Предохранение везде, где только можно (например, при угловых у чужих ворот)

ЦСКА в среднем по сезону владел мячом 55,9% времени, в матче с «Динамо» показатель упал до 44%. Во втором тайме составил 40%. Хуже было лишь в трёх играх: с «Ростовом» в марте (почти вся игра в меньшинстве, а концовка – вдевятером), «Зенитом» в первом круге (гибкость от Гончаренко, который вдруг отказался от инициативы и выбрал ситуативный прессинг, а не постоянный) и «Краснодаром» в первом круге (следствие крупного счёта 3:0 в пользу «армейцев» по итогам первого тайма). То есть красно-синие лишь во второй раз в чемпионате осознанно отдали инициативу сопернику. Похоже, «Динамо» планировало сделать то же самое.



ЦСКА в субботу вообще не рисковал и даже при развитии атаки стремился обезопасить свои ворота. Сзади стабильно оставалось минимум четыре игрока. В прочих играх их могло быть трое, а то и двое.



Показательна ситуация с угловыми в атаке. Так выглядела расстановка в игре с «Зенитом»: двое игроков располагались на подборе, ещё двое – оборонялись.

Против «Динамо» Овчинников перестраховался и убрал одного человека из штрафной. Набегали всего четверо (что маловато для взлома «зоны»), зато вне штрафной располагались пятеро – три в подборе и двое сзади. Марио Фернандес, опасный в верховой борьбе, был выдернут из атаки и отправлен в оборону.

ЦСКА стремился не столько забить, сколько сыграть на ноль. Наверное, это логичное решение, учитывая катастрофическую игру защитников в предыдущей игре и общую разболтанность команды. Если бы «Динамо» не оказалось бы столь закрыто, то и «армейцы» имели бы больше возможностей для быстрых атак малочисленными группами.

Замены – закрывающие игру, а не раскрывающие её

Гончаренко при не устраивающем его счёте (ничейный – скорее всего именно такой) в большинстве случаев проводил замены, раскрывающие футбол. В качестве примера возьмём осеннюю игру с «Ростовом» (1:3). При 0:2 главный тренер убрал центрального защитника Гогуа и выпустил атакующего Лукаса Сантоса, перешёл на 4-2-3-1 с Кучаевым и Ахметовым в опорной зоне. Переход спровоцировал массу быстрых атак соперника и закончился его закономерным третьим голом.



В весенних матчах Гончаренко часто выпускал третьего игрока в переднюю линию вместо полузащитника из центральной зоны. Эти перестановки тоже смещали баланс в сторону атаки – но Виктор Михайлович любит рисковать.



Овчинников в субботу, наоборот, максимально закрылся. Начиная с 70-й минуты он провёл две замены, убрав Сигурдссона и Чалова и выпустив Кучаева и Бийола. Влашич перешёл в центр нападения и стал единственным выдвинутым форвардом (давненько такой структуры не было у Гончаренко), а команда выстроилась по оборонительной схеме 5-4-1, где 9 человек из 10 бегали ниже линии мяча.

Что это – трусость или прагматизм? Нужно ли было оберегать счёт 0:0 или стоило, наоборот, поднажать в атаке? Овчинников свой выбор сделал. После матча он выглядел довольным – значит, так и хотел.

Что теперь?

Ещё раз перечитав слова, а также проанализировав кадровые и тактические решения Овчинникова, несложно понять, что между ним и Гончаренко на самом деле ощутимые разногласия во взглядах на командную структуру и игру. Интересно, как два эти тренера будут работать вместе теперь, когда информация всплыла наружу, не возникнут ли сложности в их отношениях и какую команду они будут строить сообща.



А ещё интересно, каким ЦСКА предстанет во вторник против «Спартака». Гончаренко вернулся – и он может снова выпустить смелую и дерзкую команду, которая любит веселиться сама и дарить веселье сопернику (чаще получается второе). А, может, Виктор Михайлович пойдёт по пути Овчинникова – и выступит с более прагматичным футболом.



Гарантий нет и не может быть ни при первом, ни при втором сценарии. Например, я не уверен, что радикальный переход к глубокой обороне и аномальной осторожности сыграет на дистанции. А уязвимость авантюрной системы Гончаренко не раз доказывалась на протяжении сезона.



Но «Спартаку» теперь не позавидуешь: попробуй догадайся, к чему готовиться. Кажется, даже сам ЦСКА теперь не знает, как ему лучше играть.