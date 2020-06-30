Ни футбола, ни антуража. Сегодня – худшее дерби между ЦСКА и «Спартаком» в истории РПЛ

Последний матч «Спартак» заканчивал с красноречивой линией обороны. Пять человек в линию – справа налево: Голосов (18 лет), Гапонов (22 года), Жиго (26 лет), Маслов (20 лет), Рассказов (22 года). Чуть выше играл Маркитесов (19 лет).



Это дома. Против «Уфы». При счёте 0:0.

Да-да, я знаю и про травму Кутепова, и про дисквалификации Джикии и Айртона. Тем не менее выглядело непривычно. Если бы ещё без Жиго, то можно было бы сравнивать со знаменитой молодёжкой «Ростова». К Урганту пришёл бы Гапонов, волна народной любви…



Впрочем, «Спартак» и без этого остаётся самой популярной командой России. Даже при всех нынешних результатах. Новый сезон не сильно лучше остальных. «Спартак» принято мерить не столько сезонами, сколько тренерами. И не сказать, что эпоха Тедеско как-то принципиально отличается от эпохи Кононова. «Спартак» – шестой в таблице. И это ещё игра в запасе у «Динамо», которое может обойти.

«Спартак» пострадал из-за судейства? Это полная ерунда Ошибался ли арбитр? Почему красно-белые играли слегка трусливо? Ответы на главные вопросы после резонансного матча.

Матч «Спартак» – «Уфа» получился настолько увлекательным, что, побывав на стадионе, я писал статью не об этой игре, а о Фёдоре Смолове. Как ни крути, его гол «Барселоне» видится более ярким событием. В РПЛ же главная интрига вообще умерла. Впереди ещё шесть туров, но мы уже знаем имя чемпиона.



Лично моё главное впечатление от матча на «Открытие Арене» – защитник «Спартака» Маслов, который уезжал со стадиона на самокате! Я не назову больше ни одного футболиста «Спартака», который вот так покидал стадион.



– Да, я поеду домой на самокате. Я живу тут недалеко, – ответил Маслов на мой вопрос. Разительный контраст на фоне спартаковских легионеров, которые выходят из той же двери, но не с самокатом, а с охранником. Вроде мелочь, а тоже показывает дисбаланс в статусе.

Теперь пару слов о ЦСКА. Там свой дисбаланс в составе. Есть Акинфеев, Фернандес, Влашич и есть все остальные. До конца лета 2019-го ещё выделялся Чалов, но когда трансферное окно закрылось и сорвался трансфер в АПЛ, то словно опустили рубильник. Эпизод в матче с «Зенитом» на 39-й минуте (Чалов трижды бил с метра, но так и не забил) – это краткий пересказ всего сезона для лучшего бомбардира прошлого чемпионата.



Если ещё помнить о провале в Лиге Европы, то становится понятно, почему сорвался Гончаренко. С другой стороны, глядя на состав, возникает ощущение, что ЦСКА идёт именно на том месте, где и должен. Есть большие сомнения, что новый тренер добьётся принципиально другого результата с этим составом.

Гончаренко тоже виноват в неудачах ЦСКА. Не нужно делать из него мученика Состав у команды слабый, но не делает ли главный тренер его ещё слабее? Тактические итоги работы белорусского специалиста.

Считается, что у ЦСКА лучший менеджмент в РПЛ. Да, есть основания так говорить. Судя по всему, у «армейцев» наименьший бюджет среди российских топ-клубов, но по титулам ЦСКА остаётся самой успешной командой России в XXI веке. С другой стороны, последний титул (Суперкубок России) был добыт три года назад. И то ЦСКА повезло – соперником «Локо» (чемпион на тот момент) должен был стать «Тосно» (обладатель Кубка России), который обанкротился.



В общем и ЦСКА, и «Спартак» сегодня выглядят хуже самих себя в среднем. Всё-таки ЦСКА мы привыкли видеть в зоне ЛЧ. А что касается «Спартака»… Даже если не брать золотой период, то за 17 последних сезонов было не только чемпионство, но и пять вторых мест. А теперь встречаются пятая и шестая команды РПЛ.

Когда я на планёрке заикнулся, что это будет самое хилое дерби между ЦСКА и «Спартаком», то коллега Полина Куимова ответила, что это лишь моё субъективное восприятие. И тут она права. Может быть, я действительно вижу мрак и тлен, когда всё не так уж плохо? Я и сам рад, что у нас появляется больше молодых на поле. Но если говорить о великом дерби, то лично я сейчас не вижу прежнего накала. Эти унылые 0:0 от «Спартака» и ЦСКА в последних матчах как бы намекают, что лучше избавиться от завышенных ожиданий.



Ну и плюс ко всему эта карантинная атмосфера. Помню, как в «Лужниках» каждый раз собиралось по 60 тысяч. А сколько зрителей придёт теперь? Кажется, это будет наименее посещаемое дерби между «Спартаком» и ЦСКА в истории России. Пока худший показатель был в 1993 году. Тогда «Лужники» люто замело снегом, а до стадиона добрались около 4000 человек. Сегодня будет ещё меньше.