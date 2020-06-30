Матч, после которого «Спартак» не мог обыграть ЦСКА 7 лет. Гинер только набирал силу

В начале 90-х не было ни «дерби всея Руси», ни просто дерби. Тогда в наших СМИ использовалась, как правило, выдержанная формулировка-штамп – «матч принципиальных соперников». Что, к счастью, никак не сказывалось на градусе борьбы. Полыхало – будь здоров!



Валерий Карпин в голубых рейтузах в «Олимпийском» весной 90-го и феерические 5:4 в пользу «Спартака».



Рекордный разгром ЦСКА 6:0 и гала-концерт от Игоря Ледяхова летом 93-го – уже в рамках чемпионата России.

«Нас просто порвали, как тузик шапку». Как «Спартак» разгромил ЦСКА — 6:0 Романцев улыбался, Маслаченко путал игроков, а тренер «армейцев» обвинил руководство в «торговле детьми».

Финал Кубка-94, выигранный «Спартаком» только по пенальти, хотя к 11-й минуте красно-белые вели 2:0.



4:1 в пользу лихой долматовской конницы в 98-м.



Но, увы, для меня всё это было только по ТВ.

***

Первое дерби (к тому времени этот термин прочно войдёт в наш футбольный обиход) ЦСКА – «Спартак», которое мне, как стажёру «Советского спорта», посчастливилось увидеть вживую, состоялось 18 июля 2001-го. И, конечно, запомнилось навсегда. Хотя вот такой нюанс, как в одном из комментариев под видео с хайлайтами этой игры в YouTube: «Был на этом матче — 23к зрителей, 10к ментов» — в памяти не отложился».



Матч проходил на старом «Динамо» в адское пекло (33 градуса!), которое, по мнению тренеров обеих команд, помешало показать скоростную игру (Олег Романцев уже перестал ходить на пресс-конференции — слово перед журналистами держал его верный помощник Вячеслав Грозный). Им, разумеется, было виднее, но лично мне, неизбалованному, и такой футбол понравился. Одно слово – стажёр…



«Спартак» начал лучше и быстро открыл счёт – первый гол после возвращения (7 лет в Германии и Испании) забил явно стосковавшийся по родному чемпионату Владимир Бесчастных. Но у ЦСКА ещё в первом тайме нашёлся свой «джокер», чтобы ответить, — экс-форвард «Анжи» югослав Предраг Ранджелович подкараулил мяч у дальней штанги.

Владимир Бесчастных Фото: РИА Новости

В начале второго тайма «армейцы» остались вдесятером – за две жёлтые карточки с поля был удалён Юрис Лайзанс. А вот Игоря Митрески судья Юрий Баскаков простил – вместо македонца наказал… привычного к карточкам Юрия Ковтуна.



«Спартаку» реализовать лишнего так и не удалось. Более того, в концовке острее атаковал соперник. Но яркие сейвы вратарей-украинцев (у «Спартака» — Максима Левицкого, у ЦСКА – Сергея Перхуна) сохранили равенство на табло.

***

Перхун… Ну вот кто пишет такие истории на скрижалях наших судеб? С кого нужно спрашивать? После того матча ему осталось играть ровно месяц. Всего месяц… 18 августа в Махачкале случится страшное – то роковое столкновение с Будуном Будуновым. А 28 августа уже в Бурденко непоправимое – 23-летнего вратаря не станет.



Июльское дерби станет последним и для Павла Садырина. Тренер, доверивший Перхуну место в воротах ЦСКА (кстати, он ведь и дебютировал в составе «армейцев» в матче против «Спартака» – здорово отыграл в первом круге в «Лужниках»), переживёт Сергея всего на три месяца.

Павел Садырин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Для Садырина матчи со «Спартаком» всегда были особенными. А в последнее годы, в свете, мягко говоря, натянутых отношений с Романцевым, тем более. Когда Садырин в 96-м вместе с родным «Зенитом» вернулся в Высшую лигу, то сразу обозначил одну из главных целей на сезон – выиграть у красно-белых. И слово своё сдержал – обыграл будущего чемпиона в Москве 2:0.



Летом 2001-го его ЦСКА побьёт клубный рекорд, выдав серию из 19 матчей без поражений (превзойти этот результат у красно-синих получится только в 2015-м). Но финиширует лишь на 7-й строчке. Концовка «армейцам» не удастся во многом потому, что руководить командой Садырин больше не сможет – рак…



1 декабря его не станет. Всего в 59 лет.

Романцев и Садырин сильно не любили друг друга. Помирились лишь перед смертью последнего Садырин прямо говорил, что вернулся в «Зенит» с целью обыграть Романцева и его «Спартак».

***

Да, это был уже ЦСКА Евгения Гинера – пост президента клуба он занял в феврале 2001-го.



Как раз начал строиться тот чемпионский состав, который через два года принесёт «армейцам» их первое российское золото. Семак, Рахимич, Соломатин, Попов…



Но на позиции либеро – последнего защитника (тогда ещё играли с ним), как отголосок из бестрофейного «армейского» прошлого — Давронжон Орифович Файзиев. Уроженец достопочтенного Самарканда и защитник сборной Узбекистана. Представить себе такое сейчас…

Давронжон Файзиев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Между тем, его появление в ЦСКА летом 2000-го объяснялось просто – Садырин весной того же года три месяца тренировал сборную Узбекистана. Чуть позже тем же путём проследуют Улугбек Бакаев и Александр Гейнрих.



Файзиев проведёт за ЦСКА 25 матчей. Но после того дерби – только 5 игр. В конце декабря узбекский защитник будет выставлен на трансфер и перейдёт в «Аланию». А уже в 2003-м вернётся домой.

«Деньги выдавали в кабинетике, из сумки». Первый трофей Гинера в ЦСКА: как это было «Армейцы» 11 лет ждали этого триумфа.

***

Файзиев в том дерби, скажу честно, мне не особо запомнился. А вот выход в составе «Спартака» на 20 минут нигерийца Лоуренса Аджея память сохранила. В ложе прессы зашелестели блокнотами маститые журналисты (гуглить еще было негде): «Кто это? Как это? Куда это?».

Заменив Робсона на африканца, Романцев, видимо, рассчитывал усилить атаку. Но первые же 20 минут Аджея в России оказались для него и последними. Бестолковая беготня даже в том «Спартаке», уже теряющем свою чемпионскую мощь, была под строжайшим запретом.



Как вообще этот Аджей мог оказаться в «Спартаке» — спросите вы. И я вам отвечу – элементарно. Как и почти все — за денежку. Приехал он сюда из родного ганского чемпионата, имея в портфолио громкую строчку «Проходил просмотр в «Баварии». На это, видимо, и клюнули в Тарасовке. Хотя был ли тот просмотр на самом деле – история умалчивает.



А вот то, что Аджей станет в итоге одним из тех удивительных легионеров, которыми, к сожалению, прославится (а точнее – ославится) спартаковская селекция начала 2000-х – это факт.



За «Спартак» Лоуренс сыграет всего 1 матч – те самые 20 минут против ЦСКА (плюс еще 9 игр в дубле). И уже в 2002-м окажется во второй бундеслиге – в «Арминии» из Билефельда. А дальше – Гана, Китай, Индия…

«Ну он хороший!» Как сложились судьбы героев знаменитой пресс-конференции Романцева Где теперь Мукунку, Грановский, Монахов?

***

Ничья в дерби 18 июля 2001-го сыграет на руку сенсационному лидеру чемпионата… «Крыльям Советов» (начало века — праймовое время в истории самарского клуба с «бронзовым» пиком в 2004-м). Но финиш лучше всех удастся «Спартаку», и он снова выиграет «золото». В последний раз перед паузой в 16 лет.

А во главе ЦСКА той зимой встанет Валерий Газзаев. И уже в следующем дерби не оставит от «Спартака» камня на камне. В апреле 2002-го его ЦСКА разгромит красно-белых в «Лужниках» 3:0 – и это будет, что называется, в одну калитку. Такого превосходства «армейцев» над «Спартаком» я не видел ни до, ни после (даже учитывая рекордный разгром 5:1 в 2008-м). Игравший в воротах ЦСКА Мандрыкин после матча останется без оценки – соперник ни разу (!) его не побеспокоил…

Валерий Газзаев (слева) и Евгений Гинер (справа) Фото: «Чемпионат»

Это будет конец великого «Спартака» Романцева. И начало великого ЦСКА Газзаева, который уже через 3 года выиграет для России первый еврокубок. А «Спартак» после этого не сможет обыграть «армейцев» долгих семь лет.



А каким было ваше первое дерби ЦСКА – «Спартак»?