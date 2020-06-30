ЦСКА и «Спартак» сыграют в 25-м туре РПЛ. LIVE!
Все матчи 25-го тура РПЛ — в этой трансляции.
ОНЛАЙН
12:00. Здравствуйте! Сегодня стартует очередной тур РПЛ и гвоздем программы станет столичное дерби ЦСКА — «Спартак». Несмотря на то что и у ЦСКА, и у «Спартака» немало проблем, да и антураж матча из-за коронавируса будет далёк от полноценного, мы всё равно ждём на «ВЭБ Арене» зрелищного футбола.
РПЛ. 25-й тур. ЦСКА - "Спартак"
Также в Москве сыграют «Локомотив» и «Крылья Советов».
РПЛ. 25-й тур. "Локомотив" - "Крылья Советов"
Рассказываем, как сложились судьбы лучших бомбардиров дерби.
Как сложилась судьба лучших бомбардиров дерби «Спартак» — ЦСКА
Один из них недавно потерял шанс обновить рекорд.
А вот текст Михаила Гончарова про ситуацию в ЦСКА.
У Гончаренко и Овчинникова явный конфликт взглядов. Интересно, каким ЦСКА будет в дерби
Против «Динамо» «армейцы» не были похожи на самих себя.
Григорий Телингатер ожидает, что сегодня будет худшее дерби в истории.
Ни футбола, ни антуража. Сегодня – худшее дерби между ЦСКА и «Спартаком» в истории РПЛ
Наши ожидания и наши проблемы.
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