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ЦСКА и «Спартак» сыграют в 25-м туре РПЛ. LIVE!

ОНЛАЙН

12:00. Здравствуйте! Сегодня стартует очередной тур РПЛ и гвоздем программы станет столичное дерби ЦСКА — «Спартак». Несмотря на то что и у ЦСКА, и у «Спартака» немало проблем, да и антураж матча из-за коронавируса будет далёк от полноценного, мы всё равно ждём на «ВЭБ Арене» зрелищного футбола.

РПЛ. 25-й тур. ЦСКА - "Спартак"

Также в Москве сыграют «Локомотив» и «Крылья Советов».

РПЛ. 25-й тур. "Локомотив" - "Крылья Советов"

Рассказываем, как сложились судьбы лучших бомбардиров дерби.

Как сложилась судьба лучших бомбардиров дерби «Спартак» — ЦСКА Один из них недавно потерял шанс обновить рекорд.

А вот текст Михаила Гончарова про ситуацию в ЦСКА.

У Гончаренко и Овчинникова явный конфликт взглядов. Интересно, каким ЦСКА будет в дерби Против «Динамо» «армейцы» не были похожи на самих себя.

Григорий Телингатер ожидает, что сегодня будет худшее дерби в истории.