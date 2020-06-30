Рассказываем всё, что вам нужно знать о просмотре матча ЦСКА – «Спартак».

Есть ли шанс попасть на дерби ЦСКА — «Спартак»? Что надо иметь с собой? Актуальный гид

Сегодня, 30 июня, на «ВЭБ Арене» пройдёт дерби между ЦСКА и «Спартаком». Главный матч страны после возвращения РПЛ! К сожалению, попасть на стадион смогут немногие, меры безопасности по-прежнему соблюдаются серьёзные. Рассказываем, где посмотреть матч по ТВ, как попасть на стадион и какие меры нужно соблюдать на самой арене.

ЦСКА и «Спартак» сыграют в 25-м туре РПЛ. LIVE! Все матчи 25-го тура РПЛ — в этой трансляции.

Есть ли смысл ехать на стадион без билета?

ЦСКА за неделю до матча объявил порядок прохода на стадион. На стадион будут допущены все владельцы абонементов «Верю в команду!». Среди остальных владельцев абонементов была проведена жеребьёвка при помощи генератора случайных чисел. Клуб обратил внимание болельщиков, что перепродажа сезонных абонементов запрещена. По итогам матча с «Зенитом» ЦСКА аннулировал несколько абонементов, которые были проданы третьим лицам.



То есть попасть на стадион тем, кто не является владельцем абонемента, победившего в жеребьёвке, почти невозможно.

Ни футбола, ни антуража. Сегодня – худшее дерби между ЦСКА и «Спартаком» в истории РПЛ Наши ожидания и наши проблемы.

Может ли фанат «Спартака» попасть на матч?

Нет. Гостевой сектор будет закрыт для посещения. Единственный способ попасть на матч – иметь абонемент ЦСКА. Но, как мы уже писали, покупка его у владельца чревата последствиями.

А как тогда на матч «Динамо» — ЦСКА попали фанаты «армейцев»?

Фанаты ЦСКА присутствовали на матче, но не на гостевом секторе. Возможно это стало благодаря дружественным отношениям между клубами. Те фанаты ЦСКА, которые идут на золотой сезон, обратили в «Динамо» с просьбой посодействовать и разрешить пойти на матч, таких оказалось 47 человек. В «Динамо» решили, что те владельцы абонементов, которые не смогли пойти на матч, отдадут свои места фанатам ЦСКА. Таким образом болельщики «армейцев» оказались на матче

Что нужно знать тем, кто идёт на матч?

Нужно соблюдать правила безопасности, которые действуют сейчас почти везде. Проход на матч возможен только при надетых маске и перчатках. Также тем, кто пойдёт на матч, необходимо иметь посадочный талон, подлинник абонемента и документ, удостоверяющий личность. Перед входом на стадион будет измерена температура. Те, у кого температура окажется 37 градусов и выше, на стадион допущены не будут.

У Гончаренко и Овчинникова явный конфликт взглядов. Интересно, каким ЦСКА будет в дерби Против «Динамо» «армейцы» не были похожи на самих себя.

Где смотреть дерби по телевидению?

Дерби будет показано в прямом эфире на «Матч ТВ». Сам матч начнётся в 20:30. Начало трансляции на «Матч ТВ» запланировано на 19:55.