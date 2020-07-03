Где сейчас звёзды «Анжи» начала 2010-х: Это’О, Роберто Карлос, Диарра? Фото тогда и теперь

Миллиардер Керимов вписал яркую страницу в историю российского футбола. Можно по-разному относиться к «Анжи», но в 2011 году о нём говорили даже далеко за пределами России. Увы, просуществовала звёздная команда недолго. Амбициозный проект свернули так же внезапно, как и затеяли. Уже летом 2013 года хозяин сменил «вектор развития клуба». Большая часть игроков, ещё недавно бравших бронзу РПЛ и выходивших в финал Кубка России, разбежалась из Махачкалы. Где сейчас легионеры, творившие историю «Анжи»? Рассказываем.

Роберто Карлос Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Тогда: 28 матчей за «Анжи» (4 гола, 4 ассиста).

Сейчас: работает в «Реале».



Приход Роберто Карлоса в «Анжи» стал крутым имиджевым ходом, но едва ли реальным усилением команды. Приключения бразильца в России продлились всего год: дважды экс-защитник «Реала» столкнулся с расизмом (в матчах с «Зенитом» и «Крыльями Советов»), после чего порывался покинуть клуб. В 2012 году бразилец закончил карьеру, немного поработал в «Анжи» и отправился в Турцию, где возглавлял «Сивасспор» и «Акхисар Белендиеспор». Сейчас Роберто Карлос занимает один из руководящих постов в структуре «Реала».

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Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Тогда: 78 матчей за «Анжи» (3 гола, 2 ассиста).

Сейчас: владелец футбольного агентства.



Карлос прошёл весь путь с «Анжи», от расцвета до упадка. Бразилец почти не пропускал матчи, был основным защитником команды и действовал, как правило, надёжно. Оказавшись в «Спартаке», Жоао Карлос часто получал травмы, из-за которых не смог закрепиться в основе красно-белых. Карьера бразильца закончилась лишь два года назад в клубе «Мадурейра» (4-й дивизион Бразилии). Сейчас Жоао Карлос владеет футбольным агентством. «Наша компания ведёт дела 30 футболистов, – говорит он. – Мы хотим продавать игроков в Европу и зарабатывать на этом».

Фото: Сергей Расулов, «Чемпионат»

Тогда: 44 матча за «Анжи» (5 голов, 2 ассиста).

Сейчас: получает тренерскую лицензию.



Сначала в «Анжи», а затем и в «Динамо» Самба играл великолепно. По итогам сезона-2012/2013 Кристофер вошёл в «Список 33». Самба приходил в «Анжи» дважды: на полгода уезжал в Англию, где пытался спасти «КПР» от вылета из АПЛ. Как и Роберто Карлос, конголезец в России страдал от проявлений расизма: «Люди знали, что я футболист, и это немного защищало меня за пределами поля. Но я всё равно чувствовал, что на меня смотрят иначе». Кристофер закончил карьеру в 2018 году и теперь планирует стать тренером. Сейчас он проходит стажировку в Футбольной ассоциации Ирландии, по окончании которой должен получить тренерскую лицензию.

Фото: fc-anji.ru/fkdukla.cz

Тогда: 44 матча за «Анжи» (11 голов, 3 ассиста).

Сейчас: без клуба.



Чешский форвард появился в «Анжи» ещё до приезда звёздных легионеров. В сезоне-2010 Голенда забил пять мячей, через год – шесть. Но едва в команде оказался великий Это’О, Ян, естественно, выпал из основы. Летом 2012 года чех покинул «Анжи» и перешёл в «Ростов». Позже Голенда выступал за «Томь» и ряд чешских клубов. Сейчас Яну 34 года, с 2019 года он находится в статусе свободного агента. Последним клубом Голенды на данный момент является «Дукла», где экс-форвард «Анжи» играл вместе с Яном Дюрицей, также известным по выступлениям за российские клубы («Сатурн», «Локомотив»).

Эмир Спахич, 2013

Фото: «Чемпионат»/facebook.com

Тогда: 9 матчей за «Анжи» (1 гол).

Сейчас: закончил карьеру.



Босниец долгое время играл в России – за «Шинник», «Торпедо», «Локомотив». Неожиданно для многих в 30 лет Спахич оказался в «Севилье», где провёл два неплохих сезона. Именно из «Севильи» Эмир перешёл в «Анжи» на правах аренды в феврале 2013 года. «Я вышел на поле и увидел столько звёзд, что даже не знаю, какое слово подобрать. Кайф, «Анжи» – это просто кайф!» – признался Спахич. Махачкалинцы не стали выкупать права на защитника по окончании аренды, после чего он ушёл в «Байер». В 2017 году Спахич закончил карьеру, а прошлым летом попал в страшную аварию, которая едва не стоила ему жизни.

В России Спахич дрался с партнёрами и хамил персоналу. Сейчас у него проблемы Летом футболист, поигравший и в «Локомотиве», и в «Байере», едва не разбился в аварии.

Эвертон, 2012-2015

Эвертон Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Тогда: 39 матчей за «Анжи» (2 гола).

Сейчас: играет в «Гамбурге».



Бразилец дольше многих задержался в «Анжи». Вместе с махачкалинским клубом Эвертон вылетел из РПЛ в 2014 году, когда в команде уже не осталось звёзд и намёка на былую роскошь. Защитник ещё немного поиграл в ФНЛ, после чего покинул «Анжи». Позже он выступал за лиссабонский «Спортинг» и немецкие клубы («Кайзерслаутерн» и «Нюрнберг»). Эвертон и поныне выступает в Германии – теперь за «Гамбург», вылетевший из Бундеслиги два года назад.

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»/instagram.com/mbarkboussoufa14

Тогда: 87 матчей (13 голов, 27 ассистов).

Сейчас: играет в Катаре.



Буссуфа был одним из лидеров «бронзового» «Анжи». Марокканец записал на свой счёт 10 голевых передач в сезоне-2012/2013 (третий показатель в РПЛ). В 2013 году «Анжи» вышел в финал Кубка России, уступив ЦСКА в решающем матче лишь по пенальти. «Мы могли выиграть Кубок, но пенальти, конечно, лотерея», – сожалел Мбарк. Когда Керимов устроил большую распродажу, Буссуфа перешёл в «Локомотив», где выглядел хуже прежнего. Покидал же «Локо» марокканец и вовсе со скандалом. С 2016 года Мбарк играет на Ближнем Востоке, сейчас – за катарский клуб «Аль-Сайлия».

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Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»/saopaulofc.net

Тогда: 100 матчей за «Анжи» (2 гола, 2 ассиста).

Сейчас: без клуба.



Жусилей приезжал в махачкалинский клуб в статусе игрока сборной Бразилии. За три месяца до перехода в «Анжи» он вышел на замену в товарищеских матчах с США и Аргентиной. Именно Жусилей пробил мимо в серии пенальти с ЦСКА, поставив крест на мечтах махачкалинцев о трофее. В отличие от многих легионеров, бразильский опорник остался в «Анжи», несмотря на резкую смену политики клуба. Жусилею даже доверили капитанскую повязку в нескольких матчах сезона-2013/2014. В январе 2014 года бразилец перешёл в «Аль-Джазиру», позже выступал за «Шаньдунь Лунэн» и «Сан-Паулу». С февраля 2020 года Жусилей находится без клуба.

Виллиан, 2013

Виллиан Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Тогда: 17 матчей за «Анжи» (1 гол, 6 ассистов).

Сейчас: один из лучших в «Челси».



Виллиан провёл в «Анжи» всего полгода, но успел запомниться любителям РПЛ своим виртуозным дриблингом. Бразилец обошёлся дорого – его трансфер из «Шахтёра» оценивался в 35 млн евро. За такую же сумму летом 2013 года Виллиан перешёл в «Челси». Игрок не жалеет о времени, проведённом в «Анжи»: «Те, кто говорят, что я перешёл в «Анжи» из-за денег, неправы. Это был отличный, амбициозный проект. Я не считаю, что переход в «Анжи» стал для меня ошибкой». Уже семь лет Виллиан успешно играет за «Челси»: на его счету 332 матча за «аристократов», 60 голов и 60 результативных передач. По окончании сезона бразилец станет свободным агентом, интерес к нему проявляют многие топ-клубы Европы.

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Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»/standard.be

Тогда: 47 матчей, 2 гола, 8 ассистов.

Сейчас: вернулся в родной «Стандард».



Бельгиец мог перейти в «Динамо» или «Спартак», но выбрал предложение махачкалинского клуба. Не последнюю роль в этом решении сыграло вероисповедание: «Дагестан – республика мусульманская. Для меня, человека, исповедующего ислам, это важно». Мехди редко выходил в основе, из-за высокой конкуренции: справа чаще всего играл Буссуфа, слева – Жирков или Шатов, под нападающим – Виллиан (чуть реже – Это’О). Карсела-Гонсалес вернулся в льежский «Стандард», поиграл также в «Бенфике», «Гранаде» и «Олимпиакосе». В 2018 году Мехди снова оказался в «Стандарде», где и играет до сих пор.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»/instagram.com/lass_officiel

Тогда: 28 матчей, 1 гол.

Сейчас: закончил карьеру.



Французский опорник перешёл в «Анжи» прямиком из мадридского «Реала». Российский этап карьеры Диарра вряд ли можно считать успешным: сначала он получил травму колена, а оказавшись в «Локомотиве», устроил бойкот и почти год находился вне футбола. Лассана вместе с другим экс-игроком «Анжи», Мбарком Буссуфа, не нашёл общего языка с жёстким тренером Кучуком, возглавлявшим тогда «железнодорожников». Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Диарра выплатить «Локомотиву» штраф в размере 10 млн евро. Француз вернулся на родину, где выступал за «Марсель» и «ПСЖ». Чуть больше года назад Лассана завершил карьеру.

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Самуэль Это’О, 2011-2013

Фото: «Чемпионат»/instagram.com/setoo9

Тогда: 73 матча, 36 голов, 16 ассистов.

Сейчас: закончил карьеру.



Трансфер Это’О из «Интера» в «Анжи» был не менее громким, чем приезд в Дагестан Роберто Карлоса. Хоть камерунцу и было уже 30 лет, играл он по-прежнему ярко. Дважды Самуэль попадал в «Список 33» (2012, 2013). «Я думал, что «Анжи» станет суперклубом и сможет побороться за победу в Лиге чемпионов, – заявил нападающий спустя много лет. – Жаль, что уход Керимова разрушил клуб». Вместе с Виллианом летом 2013 года камерунец отправился в «Челси». Затем были «Эвертон», «Сампдория», турецкие «Антальяспор» и «Коньяспор». Последним клубом Это’О стал «Катар СК», где именитый форвард задержался на один сезон. В 2019 году Самуэль завершил карьеру.

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Тогда: 46 матчей, 18 голов, 9 ассистов.

Сейчас: играет в Румынии.



Ивуариец громко заявил о себе, выступая за «Кубань». В сезоне-2011/2012 Траоре забил 18 мячей, став третьим бомбардиром РПЛ и был продан за 18 млн евро (умопомрачительные деньги для краснодарского клуба!) в «Анжи». На новом месте африканский великан играл не хуже: 39 матчей, 17 голов, 8 результативных передач в сезоне-2012/13. Карьеру тяжёлого форварда подкосили травмы, больше всего пострадало колено. В «Монако», «Эвертоне» и ЦСКА ивуариец выглядел тенью самого себя кубанского и махачкалинского периодов. С 2019 года Ласина играет за «ЧФР Клуж», из которого, кстати, и переехал в Россию в 2011 году. Вернулся на круги своя.