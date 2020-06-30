Худшее дерби ЦСКА — «Спартак» было в 1993 году. Тогда матч посетили 4 тысячи зрителей

Сегодня на «ВЭБ Арене» пройдёт главное московское дерби. К сожалению, вне зависимости от качества футбола антураж противостояния ЦСКА и «Спартака» будет омрачён из-за коронавируса. Ведь стадион смогут посетить не более трёх тысяч зрителей.



Впрочем, не спешите расстраиваться. 27 лет назад всё было гораздо хуже. 24 октября 1993 года на дерби в «Лужники» пришли всего 4 тысячи болельщиков, а футболистов едва не замело снегом.



Вспоминаем, как это было.

Ни футбола, ни антуража. Сегодня – худшее дерби между ЦСКА и «Спартаком» в истории РПЛ Наши ожидания и наши проблемы.

«Из-за снегопада матч даже могли отменить. Но решили всё-таки играть»

За четыре тура до окончания чемпионата России-1993 «Спартак» уже оформил чемпионство, а ЦСКА располагался на 10-м месте. Так что особой турнирной мотивации у команд уже не было. Однако московского дерби они ждали с нетерпением, особенно «армейцы». Полузащитник ЦСКА Дмитрий Карсаков признавался, что команда настраивалась на игру ещё за месяц до встречи со «Спартаком».



Дело в том, что в первом круге чемпионата «армейцев» «порвали, как тузик шапку». Дома «Спартак» разгромил ЦСКА с рекордным счётом 6:0 – до сих пор это самая крупная победа в истории главного дерби страны.



Грядущий матч должен был стать для команды Романцева возможностью ещё раз доказать своё превосходство, а для ЦСКА – взять реванш. На «Лужниках» болельщики ожидали увидеть настоящую битву, но природе было плевать. «Дерби всея Руси» она превратила в нечто далёкое от футбола.

Есть ли шанс попасть на дерби ЦСКА — «Спартак»? Что надо иметь с собой? Актуальный гид Рассказываем всё, что вам нужно знать о просмотре матча ЦСКА – «Спартак».

Дерби посетили только 4 тысячи зрителей. Это антирекорд матчей ЦСКА и «Спартака»

Ещё 23 октября в Москве было прекрасно: сухо, солнечно и относительно тепло. Но на следующий день, на когда было запланировано дерби, погода будто взбунтовалась. В столице резко похолодало, город настигли ветер и снегопад. Засыпало так, что на улицах появились сугробы, а в «Лужниках», где должен был состояться матч, газон спрятался под толстым слоем снега. Перед стартовым свистком работники стадиона смогли лишь расчистить линии на поле.



«Насколько я помню, перед началом матча даже рассматривали вопрос о его отмене. Однако всё же решили играть», — вспоминает экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Карсаков.



«Матч в такую погоду не стал неожиданностью. Мы и при минус 15 градусов играли. Да, было, конечно, неприятно, но нас никто не спрашивал», — признавался защитник «Спартака» Юрий Никифоров.



У футболистов действительно не было выбора – пришлось играть. А болельщики от удовольствия смотреть в футбол под снегом в три градуса мороза в большинстве своём отказались. На матч «Спартака» и ЦСКА пришли лишь около четырёх тысяч зрителей – это антирекорд главного московского дерби.



Группами по несколько тысяч человек зрители рассредоточились по стадиону. Им пришлось ютиться на замёрзших и заснеженных деревянных скамейках «Лужников».



«Было некомфортно из-за того, что так мало зрителей собралось. Когда выходишь на поле и на трибунах мало людей, воспринимаешь это как товарищескую игру. Но что поделать, были такие погодные условия. Тем не менее буквально через три-четыре минуты после начала матча, я уже забыл, есть фанаты на трибунах или нет. Погрузился в игру», — говорил Никифоров.



Журналистов, пожелавших посетить матч, тоже оказалось немного. Работать приходилось в «экстремальных» условиях, так что некоторые фотокорреспонденты, находившиеся за воротами среди сугробов, даже держали в руках зонтики, чтобы спрятаться от снегопада.

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«Было невозможно играть в футбол. Приходилось как-то приспосабливаться»

Собравшиеся в тот вечер в «Лужниках» наблюдали не за футболом, а за его подобием. После передач и во время ведения мяч частенько утопал в слое снега, так что командам приходилось приспосабливаться.



Видео.

«Помню, перед матчем мы надевали шапочки и кальсоны. Снега было полно! Но зато все играли с азартом и романтизмом. Наше поколение ведь часто на снегу тренировалось, порой предсезонные тренировки проходили даже на льду. У техничных футболистов тогда было преимущество – они могли, например, на замахе обыграть соперника. А просто быстрым футболистам приходилось намного тяжелее», — утверждал Карсаков.



Соперник игрока ЦСКА – Юрий Никифоров совсем не разделял его оптимизма.



«На таком поле было невозможно играть в футбол, который мы хотели. Нельзя было ни отдать хороший первый пас, ни в стенку сыграть. Но мы как-то приспосабливались», — вспоминал Никифоров.



Очевидно, что победителем в дерби должен был стать клуб, который быстрее привыкнет к, мягко говоря, необычным условиям. Таковым оказался «Спартак».

«Снежное» дерби 1993 года

Номинальные гости с помощью хитрости сумели открыть счёт. В концовке первого тайма арбитр зафиксировал нарушение рядом со штрафной площадью ЦСКА. Не дожидаясь свистка рефери, спартаковцы разыграли стандарт. Цымбаларь отдал пас на свободного Онопко, а тот с левого фланга прострелил в штрафную. Передачу защитника спокойно замкнул 34-летний Фёдор Черенков. Спустя пару месяцев великий полузащитник закончил с футболом, а тот гол ЦСКА оказался последним в его карьере.



«Армейцы» могли нагнать «Спартак» сразу после перерыва. Но слишком хорош был голкипер Александр Помазун.



«Помню эпизод: мне удался штрафной – я пробил прямо в девятку. Поле было скользкое и тяжёлое, однако Помазун сумел оттолкнуться и вытащил. Сыграл хорошо, да и бутсы правильно к игре подобрал», — рассказывал защитник ЦСКА Денис Машкарин.



Сам герой эпизода после окончания встречи о своём сейве отзывался довольно скромно.



«Погода выравняла шансы команд, поэтому немалую роль играло везение. Любой удар в створ был опасен – всего ведь не предусмотришь на таком поле. Я полагался на чутьё, и оно меня не подвело», — говорил Помазун.



Вскоре после спасения голкипера «Спартак» побежал в очередную атаку и удвоил преимущество. Бесчастных отдал передачу на ход Писареву, а тот шикарным ударом левой ногой перебросил вратаря Евгения Плотникова.



«Тогда нам показалось, что было вне игры. Мы начали спорить с арбитрами, но гол всё равно засчитали», — вспоминал Денис Машкарин.

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При этом ЦСКА не зажимался у своих ворот и пытался регулярно атаковать. Однако даже без двух своих ключевых игроков центра поля «Спартак» был сильнее. Полузащитники Пятницкий и Ледяхов не могли выйти на газон (у первого была травма, а второго дисквалифицировали), но всё равно сидели на скамейке запасных.



«Это мы от снега и ветра спрятались под козырёк», — шутил после матча Пятницкий.



Из-за мороза в тот день запасным приходилось укрываться пледами. А тем, кому совсем было холодно, даже давали чай.



В концовке встречи «Спартак» забил ещё раз. После прострела Цымбаларя Онопко пробил точно в ближний угол ворот. ЦСКА был снова разгромлен.

Тем не менее после финального свистка футболисты сошлись во мнении – счёт оказался не по игре.



«Такое поражение обидно вдвойне. Мы ведь играли не хуже. А моментами и вовсе владели инициативой. Но только до первого гола. Потом появилась неуверенность», — говорил нападающий ЦСКА Валерий Масалитин.



«ЦСКА поинтереснее сегодня выглядел, чем в первом круге, когда мы их 6:0 обыграли. Столько желания победить, прямо глаза у всех огнём горели», — признавался Андрей Пятницкий.



В 1993 году все ведущие спортивные газеты страны посвятили тому дерби не больше одной полосы. При этом после окончания встречи ужасные погодные условия обсуждали ничуть не меньше, чем главные эпизоды игры.



Сейчас большинство участников матча с трудом вспоминают, с каким счётом закончилась та игра. А некоторые из них и вовсе забыли о ней.



Первое московское снежное дерби в российской истории подверглось забвению, и неспроста. Такой матч действительно не за что помнить: пустые трибуны, тяжёлые погодные условия, соответствующий футбол. Зацепиться можно разве что за необычайно бурный снегопад в октябре. Но разве за это хочется помнить дерби?



С нетерпением ждём сегодняшнего матча и надеемся, что нынешние обстоятельства не погубят «дерби всея Руси» так же, как его «уничтожила» погода 27 лет назад.