«Со «Спартаком» ЦСКА повторит игру с «Зенитом». Будет провал». Прогноз на матчи тура РПЛ

24-й тур нашего конкурса прогнозов наконец-то порадовал нас результатами, все участники набрали больше 10 очков. Такое в этом сезоне было только один раз — в 7-м туре. Правда, если убрать из списка матч «Оренбург» — «Краснодар», на котором все участники заработали по пятёрке, то картина будет не столь привлекательной. Но мы решили не убирать. В конце концов, на момент выхода текста ничего не было известно, и решение РПЛ могло принять любое. Разнообразие вариантов, которые уже придумала лига, просто поражает.

Ждём матч ЦСКА — «Спартак», «Крылья Советов» ведут у «Локомотива»! LIVE! Все матчи 25-го тура РПЛ — в этой трансляции.

Наш читатель из Санкт-Петербурга Иван Свистунов предсказал разницу в матче «Спартак» — «Уфа», исход игр «Зенит» — «Крылья Советов» и «Рубин» — «Локомотив», ну и «Оренбург». 10 очков.

Сергей Кирьяков, помимо «Оренбурга», угадал счёт матча «Урал» — «Тамбов» и исход игры «Зенит» — «Крылья Советов». Итог — 11 баллов.

Корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов угадал разницу в матчах «Спартак» — «Уфа» и «Урал» — «Тамбов», плюс исходы игр «Зенит» — «Крылья Советов» и «Рубин» — «Локомотив». Плюс «Оренбург». Это 12 очков.

Таблица после 24-го тура

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Прогноз специалистов

Сергей Балахнин, бывший главный тренер «Ростова»:

«Локомотив» — «Крылья Советов» — 2:0

«Железнодорожники» очень хорошо выглядят, несмотря на то что у них поменялся тренер. Они играют не хуже, чем раньше, а может и лучше. Можно говорить, что у «Крыльев Советов» будет какой-то эмоциональный всплеск, но это не тот случай. Даже его не хватит, чтобы победить такую команду.



ЦСКА — «Спартак» — 1:0

Будет непредсказуемая игра, всё-таки дерби. Это отдельная история, которая будет решаться в этом матче. У ЦСКА то ушёл Гончаренко, то пришёл. «Спартак» выглядит неплохо, несмотря на ничейный результат с «Уфой». Отдам победу «армейцам». Хочется, чтобы они воспрянули духом. Только из-за этого.

Ни футбола, ни антуража. Сегодня – худшее дерби между ЦСКА и «Спартаком» в истории РПЛ Наши ожидания и наши проблемы.

«Оренбург» — «Урал» — 0:3

Здесь ясен результат. Непонятно, каким составом будет играть «Оренбург». Надеюсь, что сыграет основа. Не хочется видеть юношеский футбол.



«Уфа» — «Рубин» — 1:1

Будет очень интересный матч, так как встречаются две равные по силе команды. Многое решит в этом противостоянии удача и индивидуальное мастерство. Также, возможно, сыграет фактор домашнего поля.



«Тамбов» — «Зенит» — 0:2

При всём уважении к «Тамбову», «Зенит» выглядит сильнее. Да, была тяжёлая победа, с душком, но они играли всё равно хорошо. Особенно мне понравился второй тайм с «Крыльями Советов». Они шли вперёд, создавали моменты, правда, не всё получалось.



«Арсенал» — «Ахмат» — 1:1

Последние две игры «Арсенала» меня не убедили. Везде были провальные моменты, особенно в первых таймах. Во вторых таймах туляки начинали прибавлять, скорее всего из-за усталости соперника. Надо ещё выдержать режим «через два на третий», он непривычен для них. Многое решит функциональное восстановление и состояние игроков. Обе команды постоянно забивают, к тому же «Ахмат» выглядит неплохо. Грозненцам некуда отступать.



«Ростов» — «Краснодар» — 2:1

Мы ещё не видели «Краснодар», а у «Ростова» есть преимущество — они уже провели матч. Это две самые интересные команды в нашем чемпионате после «Зенита». Будет зрелищная игра. Из-за патриотизма отдаю победу хозяевам.



«Сочи» — «Динамо» — 1:2

Не убедил меня «Сочи» после двух матчей. Игру с «Ростовом» нет смысла брать, а с «Ахматом» они не так хорошо выглядели. «Динамо» сейчас играет поинтереснее.

Прогноз читателей

Кирилл Першин (Москва):

«Локомотив» — «Крылья Советов» — 2:0

«Локомотив» выглядит после возобновления чемпионата уверенно и мотивированно, так что они должны побеждать «Крылья».

ЦСКА – «Спартак» — 0:3

То, что происходит сейчас в ЦСКА с Гончаренко, — за гранью моего понимания. Думаю, что вся эта ситуация скажется и команда снова сыграет плохо. Возможно, что матч с «Зенитом» повторится в дерби и ЦСКА ждёт оглушительный провал.

У Гончаренко и Овчинникова явный конфликт взглядов. Интересно, каким ЦСКА будет в дерби Против «Динамо» «армейцы» не были похожи на самих себя.

«Оренбург» — «Урал» — 0:3

Здесь ждём ещё одно техническое.

«Уфа» — «Рубин» — 0:0

«Уфа» в гостях любит пощипать фаворитов, но дома, когда нужно атаковать, начинаются трудности. Думаю, что «Рубин» уфимцы не осилят.

«Арсенал» — «Ахмат» — 1:1

Почему-то кажется, что здесь команды разойдутся миром. Обе пока не впечатляют, так что пусть будет ничья.

«Тамбов» — «Зенит» — 1:2

Легко «Зениту» не будет, но три очка команда возьмёт.

«Сочи» — «Динамо» — 1:2

Искренне желаю «Сочи» поражения!

«Ростов» — «Краснодар» — 1:2

«Краснодар» ещё пока не играл, но класс у команды выше, а это сейчас самое главное. «Ростову» ничего не помешало победить «Арсенал», так что поставлю на победу гостей.

Прогноз журналистов

Роман Вагин, обозреватель «Чемпионата»:

«Локомотив» — «Крылья Советов» — 2:1

В первом матче с новым тренером команды, как правило, преображаются. Я хорошо знаю и очень ценю Андрея Талалаева. Он мотивирует самарцев как на последний бой. Но «Локомотив» Николича сейчас просто сильнее. Стоит ждать продолжения голевой серии от Алексея Миранчука.

Божович уволен из «Крыльев Советов». Это был его седьмой клуб в РПЛ За команду взялся Андрей Талалаев. У него уже есть хейтеры.

ЦСКА – «Спартак» — 1:1

Дерби вне каких-либо прогнозов. Но прогнозировать надо – таковы правила игры. Поставлю на результативную ничью. Которая может быть и «выше» – например, 2:2. Предположу, что «Спартак» не проиграет и будет ближе к победе. Ну а главный вопрос по ЦСКА – как на команде скажется возвращение Виктора Гончаренко. Возможно, не в лучшую сторону.

Цорн не справляется с Федуном. Есть тенденция, что «Спартак» может сменить гендиректора Пока не выводы, а просто наблюдения.

«Оренбург» — «Урал» — 1:5

Если хозяева свой первый домашний матч после возобновления сезона проведут молодёжью, то даже отсутствие у «Урала» дисквалифицированного Эрика Бикфалви им не поможет. И счёт здесь абсолютно непредсказуем, вплоть до двухзначного.



«Уфа» — «Рубин» — 2:1

Поставлю на команду Вадима Евсеева, которая знает, как ей нужно играть в гостях («автобус» против «Спартака»), а как дома (победа над «Тамбовом»). Главный козырь «Рубина» — сольные номера Хвичи Кварацхелии. Но хватит ли их для того, чтобы увезти с «Нефтяника» очки?

«Арсенал» — «Ахмат» — 2:1

Туляки после рестарта в двух матчах потерпели два поражения. Пора брать свое. «Ахмат» выбрался из зоны вылета (победа и ничья), но сдержать раззабивавшегося Евгения Луценко для гостей может стать проблемой.



«Тамбов» — «Зенит» — 0:2

Дзюба, Малком, Азмун – справиться с грозной атакой без пяти минут чемпионов хозяевам не по плечу. Если у «Тамбова» не получилось взять очки в матчах с «Уфой» и «Уралом», то с «Зенитом» — и подавно. И даже первый домашний матч им не поможет.



«Сочи» — «Динамо» — 1:1

«Динамо» для меня чуть ли не главная загадка чемпионата. С ЦСКА команда Новикова вернулась в сезон не в оптимальном составе (с Владиславом Карапузовым в старте) и с неоптимальной игрой. Думаю, что и в Сочи ей выиграть не удастся. Вангую гол Александра Кокорина в ворота бывших одноклубников.



«Ростов» — «Краснодар» — 2:1

Пожалуй, самый сложный прогноз в туре — «Краснодар» пропустил оба матча, и в какой форме сейчас находится команда Мурада Мусаева не знает никто. Но «Ростов» играет дома и после победы над «Арсеналом» готов продолжить. Павел Мамаев отметится либо голом, либо результативной передачей, а может и тем, и другим.