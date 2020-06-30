«Со «Спартаком» ЦСКА повторит игру с «Зенитом». Будет провал». Прогноз на матчи тура РПЛ

24-й тур нашего конкурса прогнозов наконец-то порадовал нас результатами, все участники набрали больше 10 очков. Такое в этом сезоне было только один раз — в 7-м туре. Правда, если убрать из списка матч «Оренбург» — «Краснодар», на котором все участники заработали по пятёрке, то картина будет не столь привлекательной. Но мы решили не убирать. В конце концов, на момент выхода текста ничего не было известно, и решение РПЛ могло принять любое. Разнообразие вариантов, которые уже придумала лига, просто поражает.
Наш читатель из Санкт-Петербурга Иван Свистунов предсказал разницу в матче «Спартак» — «Уфа», исход игр «Зенит» — «Крылья Советов» и «Рубин» — «Локомотив», ну и «Оренбург». 10 очков.
Сергей Кирьяков, помимо «Оренбурга», угадал счёт матча «Урал» — «Тамбов» и исход игры «Зенит» — «Крылья Советов». Итог — 11 баллов.
Корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов угадал разницу в матчах «Спартак» — «Уфа» и «Урал» — «Тамбов», плюс исходы игр «Зенит» — «Крылья Советов» и «Рубин» — «Локомотив». Плюс «Оренбург». Это 12 очков.
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Прогноз специалистов
Сергей Балахнин, бывший главный тренер «Ростова»:
«Локомотив» — «Крылья Советов» — 2:0
«Железнодорожники» очень хорошо выглядят, несмотря на то что у них поменялся тренер. Они играют не хуже, чем раньше, а может и лучше. Можно говорить, что у «Крыльев Советов» будет какой-то эмоциональный всплеск, но это не тот случай. Даже его не хватит, чтобы победить такую команду.
ЦСКА — «Спартак» — 1:0
Будет непредсказуемая игра, всё-таки дерби. Это отдельная история, которая будет решаться в этом матче. У ЦСКА то ушёл Гончаренко, то пришёл. «Спартак» выглядит неплохо, несмотря на ничейный результат с «Уфой». Отдам победу «армейцам». Хочется, чтобы они воспрянули духом. Только из-за этого.
«Оренбург» — «Урал» — 0:3
Здесь ясен результат. Непонятно, каким составом будет играть «Оренбург». Надеюсь, что сыграет основа. Не хочется видеть юношеский футбол.
«Уфа» — «Рубин» — 1:1
Будет очень интересный матч, так как встречаются две равные по силе команды. Многое решит в этом противостоянии удача и индивидуальное мастерство. Также, возможно, сыграет фактор домашнего поля.
«Тамбов» — «Зенит» — 0:2
При всём уважении к «Тамбову», «Зенит» выглядит сильнее. Да, была тяжёлая победа, с душком, но они играли всё равно хорошо. Особенно мне понравился второй тайм с «Крыльями Советов». Они шли вперёд, создавали моменты, правда, не всё получалось.
«Арсенал» — «Ахмат» — 1:1
Последние две игры «Арсенала» меня не убедили. Везде были провальные моменты, особенно в первых таймах. Во вторых таймах туляки начинали прибавлять, скорее всего из-за усталости соперника. Надо ещё выдержать режим «через два на третий», он непривычен для них. Многое решит функциональное восстановление и состояние игроков. Обе команды постоянно забивают, к тому же «Ахмат» выглядит неплохо. Грозненцам некуда отступать.
«Ростов» — «Краснодар» — 2:1
Мы ещё не видели «Краснодар», а у «Ростова» есть преимущество — они уже провели матч. Это две самые интересные команды в нашем чемпионате после «Зенита». Будет зрелищная игра. Из-за патриотизма отдаю победу хозяевам.
«Сочи» — «Динамо» — 1:2
Не убедил меня «Сочи» после двух матчей. Игру с «Ростовом» нет смысла брать, а с «Ахматом» они не так хорошо выглядели. «Динамо» сейчас играет поинтереснее.
Прогноз читателей
Кирилл Першин (Москва):
«Локомотив» — «Крылья Советов» — 2:0
«Локомотив» выглядит после возобновления чемпионата уверенно и мотивированно, так что они должны побеждать «Крылья».
ЦСКА – «Спартак» — 0:3
То, что происходит сейчас в ЦСКА с Гончаренко, — за гранью моего понимания. Думаю, что вся эта ситуация скажется и команда снова сыграет плохо. Возможно, что матч с «Зенитом» повторится в дерби и ЦСКА ждёт оглушительный провал.
«Оренбург» — «Урал» — 0:3
Здесь ждём ещё одно техническое.
«Уфа» — «Рубин» — 0:0
«Уфа» в гостях любит пощипать фаворитов, но дома, когда нужно атаковать, начинаются трудности. Думаю, что «Рубин» уфимцы не осилят.
«Арсенал» — «Ахмат» — 1:1
Почему-то кажется, что здесь команды разойдутся миром. Обе пока не впечатляют, так что пусть будет ничья.
«Тамбов» — «Зенит» — 1:2
Легко «Зениту» не будет, но три очка команда возьмёт.
«Сочи» — «Динамо» — 1:2
Искренне желаю «Сочи» поражения!
«Ростов» — «Краснодар» — 1:2
«Краснодар» ещё пока не играл, но класс у команды выше, а это сейчас самое главное. «Ростову» ничего не помешало победить «Арсенал», так что поставлю на победу гостей.
Прогноз журналистов
Роман Вагин, обозреватель «Чемпионата»:
«Локомотив» — «Крылья Советов» — 2:1
В первом матче с новым тренером команды, как правило, преображаются. Я хорошо знаю и очень ценю Андрея Талалаева. Он мотивирует самарцев как на последний бой. Но «Локомотив» Николича сейчас просто сильнее. Стоит ждать продолжения голевой серии от Алексея Миранчука.
ЦСКА – «Спартак» — 1:1
Дерби вне каких-либо прогнозов. Но прогнозировать надо – таковы правила игры. Поставлю на результативную ничью. Которая может быть и «выше» – например, 2:2. Предположу, что «Спартак» не проиграет и будет ближе к победе. Ну а главный вопрос по ЦСКА – как на команде скажется возвращение Виктора Гончаренко. Возможно, не в лучшую сторону.
«Оренбург» — «Урал» — 1:5
Если хозяева свой первый домашний матч после возобновления сезона проведут молодёжью, то даже отсутствие у «Урала» дисквалифицированного Эрика Бикфалви им не поможет. И счёт здесь абсолютно непредсказуем, вплоть до двухзначного.
«Уфа» — «Рубин» — 2:1
Поставлю на команду Вадима Евсеева, которая знает, как ей нужно играть в гостях («автобус» против «Спартака»), а как дома (победа над «Тамбовом»). Главный козырь «Рубина» — сольные номера Хвичи Кварацхелии. Но хватит ли их для того, чтобы увезти с «Нефтяника» очки?
«Арсенал» — «Ахмат» — 2:1
Туляки после рестарта в двух матчах потерпели два поражения. Пора брать свое. «Ахмат» выбрался из зоны вылета (победа и ничья), но сдержать раззабивавшегося Евгения Луценко для гостей может стать проблемой.
«Тамбов» — «Зенит» — 0:2
Дзюба, Малком, Азмун – справиться с грозной атакой без пяти минут чемпионов хозяевам не по плечу. Если у «Тамбова» не получилось взять очки в матчах с «Уфой» и «Уралом», то с «Зенитом» — и подавно. И даже первый домашний матч им не поможет.
«Сочи» — «Динамо» — 1:1
«Динамо» для меня чуть ли не главная загадка чемпионата. С ЦСКА команда Новикова вернулась в сезон не в оптимальном составе (с Владиславом Карапузовым в старте) и с неоптимальной игрой. Думаю, что и в Сочи ей выиграть не удастся. Вангую гол Александра Кокорина в ворота бывших одноклубников.
«Ростов» — «Краснодар» — 2:1
Пожалуй, самый сложный прогноз в туре — «Краснодар» пропустил оба матча, и в какой форме сейчас находится команда Мурада Мусаева не знает никто. Но «Ростов» играет дома и после победы над «Арсеналом» готов продолжить. Павел Мамаев отметится либо голом, либо результативной передачей, а может и тем, и другим.
- 30 июня 2020
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