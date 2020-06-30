У ЦСКА точно было всё плохо? Команда Гончаренко блестяще разобралась со «Спартаком»!

Несмотря на все сложности и скандалы ЦСКА блестяще проявил себя в дерби. Команда Гончаренко действовала максимально хладнокровно, допускала на удивление мало ошибок, и сама наказывала «Спартак» за огрехи. Похоже, такой игры от «ослабленных» «армейцев» гости точно не ожидали.



К главному матчу посткоронавирусной эпохи в РПЛ обе команды подходили с увесистым багажом проблем.



Перед игрой с ЦСКА «Спартак» лишился основного полузащитника – Алекс Крал пропускал встречу из-за перебора жёлтых карточек.

Кроме того, команда Тедеско до сих пор далека от идеальных кондиций и совсем не блещет стабильностью. «Арсеналу» спартаковцы отгрузили три мяча, а оборону «Уфы» дома взломать так и не смогли.



У ЦСКА всё было гораздо хуже. Помимо очевидных игровых проблем (до матча со «Спартаком» «армейцы» не побеждали в 7 встречах РПЛ подряд), московский клуб столкнулся ещё и с кадровой неразберихой. К матчу с «Динамо» команду готовил Овчинников, а перед дерби вернулся Гончаренко. Так что каким ЦСКА должен был предстать перед своими болельщиками 30 июня, кажется, не знали даже в самом клубе.

Старт Гончаренко почти не отличался от состава Овчинникова. У «Спартака» вернулись Джикия и Айртон

Состав, выбранный Гончаренко на дерби, был практически идентичен старту Овчинникова в игре с «Динамо». На поле «не хватало» разве что Сигурдссона, которого сменил Кучаев, а в заявке – Бийола. Словенец схлопотал красную карточку в последнем матче и дерби пропускал.



У «Спартака» наоборот вернулись в состав дисквалифицированные Джикия и Айртон. Кроме того, с первой минуты на поле появились Соболев и Умяров. Форвард заменил Ларссона, а полузащитник – перебравшего «горчичники» Крала.

ЦСКА обыграл «Спартак» в дерби: Влашич сделал дубль, Зобнил был удалён Все матчи 25-го тура РПЛ — в этой трансляции.

Максименко допустил чудовищную ошибку. ЦСКА разорвал левый фланг «Спартака»

На старте матча обе команды отказались от прессинга. Атаки друг друга «Спартак» и ЦСКА встречали на своей половине поля, стараясь больше следить за обороной и лишний раз не рисковать, отправляясь в нападение. Такую осторожную и спокойную игру разбавляли лишь острые атаки гостей. Сначала Бакаев здорово пробил издали и едва не угодил в ближний угол, а вскоре после проникающей передачи Рассказова в штрафную Понсе оторвался от соперника и пробил в падении, но промахнулся.

На это ЦСКА сначала отвечал лишь неопасными ударами Влашича и чересчур медленными и безыдейными позиционными атаками. Однако к середине тайма «армейцы», наконец, проснулись и выдали отличный отрезок.



Прижав соперника к чужой штрафной площади, ЦСКА вновь проверил Максименко двумя «выстрелами» издали. С первым ударом – Облякова голкипер «Спартака» справился, вытащив мяч из девятки, а второй отразить уже не смог, допустив чудовищную ошибку. Влашич пробил прямо в Максименко, но вратарь не подстроился под мяч и отбил его прямо в ворота.

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Почувствовав уверенность, ЦСКА увеличил в своём арсенале «стеночки» и добавил «пятки». На 35-й минуте Фернандес вместе с Влашичем разорвали левый фланг «Спартака», а затем мяч оказался в ногах Чалова, который пробил из пределов штрафной. На этот раз Максименко был в порядке.



Вообще удивительно, с какой регулярностью «армейцы» прорывали левый фланг обороны гостей. Хозяева пользовались тем, что Айртон частенько подключался к атакам и в случае перехвата мгновенно доставляли мяч в освободившуюся зону. Джикия, Жиго и Умяров, которые должны был страховать бразильца, со своей работой явно не справлялись.



У «Спартака» после пропущенного гола игра в атаке совсем расклеилась. Из-за технического брака и серьёзного дефицита креатива гости даже не могли толком подобраться к чужим воротам. На опасные моменты и, тем более голы, не было и намёка.

Худшее дерби ЦСКА — «Спартак» было в 1993 году. Тогда матч посетили 4 тысячи зрителей Октябрьскую игру в «Лужниках» испортил неожиданный снегопад.

Зобнин получил красную карточку. Влашич приговорил «Спартак»

После перерыва «Спартак» прибавил и всё-таки сумел нанести первый удар в створ ворота Акинфеева. Возле линии штрафной Соболев сделал скидку на Зобнина, а тот мощно пробил в касание – Акинфеев спас свою команду.

Ближе к середине второго тайма «Спартак» начал использовать прессинг и стал активнее действовать впереди. Тем не менее атаки гостей частенько скатывались к банальным забросам в борьбу. При этом, за мячи не всегда удавалось цепляться рослому Соболеву, что уж и говорить про остальных футболистов гостей.



ЦСКА же, соорудив один опасный момент после розыгрыша аута, когда Кучаев пробил рядом со штангой, прижался к собственным воротам. «Армейцы» встречали соперника очень низко и явно играли на результат, лишь изредка прибегая к прессингу.



На 77-й минуте Роман Зобнин, который весь матч тащил «Спартак» на своих плечах, серьёзно осложнил жизнь своей команде. Не справившись с нервами, он отмахнулся от Облякова. Чтобы разобраться в эпизоде, главный судья встречи Алексей Еськов воспользовался VAR, после чего продемонстрировал Роману красную карточку.

Матч, после которого «Спартак» не мог обыграть ЦСКА 7 лет. Гинер только набирал силу Первое дерби вживую для автора этих строк. А каким было ваше?

Спасать положение Тедеско решил с помощью Мирзова, выпустив его вместо Понсе. Ранее он усилил нападение, заменив Рассказова на Ларссона, а в концовке тренер спартаковцев бросил в бой ещё и Маркитесова. Впрочем, никто из них спасти команду от поражения так и не смог.



В конце матча голевым едва не стал шикарный удар Умярова. Наиль здорово приложился по мячу и послал его точно в дальний угол, однако Акинфеев в падении всё-таки справился с угрозой.



А уже на шестой дополнительной минуте встречи Влашич приговорил «Спартак». Убежав в контратаку после неудачного финального штурма гостей, хорват получили передачу от Сигурдссона и спокойно переиграл Максименко.

В дерби ЦСКА действовал на удивление хладнокровно и заслуженно отобрал три очка у «Спартака», прервав свою безвыигрышную серию.