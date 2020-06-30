Ошибка Максименко – это ещё детство или пришла пора спрашивать по-взрослому?

Я не согласен с теми, кто поспешил назвать это дерби «самым никаким» в XXI веке. Говоря о антирекордной аудитории, и низких местах ЦСКА и «Спартака» в чемпионате (5-м и 6-м соответственно). Дерби – есть дерби. В любых обстоятельствах — это борьба от ножа и силы без остатка.



Да, на этот раз, как в мартовском четвертьфинале Кубка — не получилось. Голов было забито меньше. Но градус противостояния был привычно высок. И свое место в истории этот матч уже занял.

Возвращением Гончаренко. Который – надо отдать ему должное – не стал ломать то, что выстроил в матче с «Динамо» Овчинников. Тройку центральных защитников снова составили Набабкин, Дивеев и Магнуссон — отбывший дисквалификацию Карпов провел игру в запасе. Остались в составе и Щенников с Марадишвили. Только одну замену сделал новый-старый тренер ЦСКА — вместо Сигурдссона вышел Кучаев. И надо признать, что этот Чрезвычайный комитет в атаке «армейцев» — КуЧаев – ВлашиЧ – Чалов – выглядел интереснее и острее, чем их спартаковские визави.

Судейством Еськова. Которому после удаления Зобнина наверняка начнут приписывать «армейское лобби» (пересуды на эту тему ходили и до матча, но, например, известный арбитр Федотов их пресек: «Разговоры о том, что ЦСКА продавил назначение Еськова на дерби – это поджигательство»). Кстати, 9 (!) карточек, показанных судьей – тоже ведь характеристика того, что дерби оно и коронавирус дерби.



Первой победой ЦСКА в 2020-м. «Армейцы» не повторили свой худший результат в матчах чемпионата – 8 игр без побед. Прервав черную серию, тянувшуюся аж с ноября, в самый нужный момент.



Дублем Влашича. Перед матчем Мостовой сказал: «Спартак» – фаворит. В ЦСКА могут решить только Фернандес и Влашич». Вот хорват и решил. 7 матчей в РПЛ не забивал, а в дерби расчехлил свою снайперскую винтовку. Повезло? Везет тому, кто везет. Бьет – в данном случае.

У ЦСКА точно было всё плохо? Команда Гончаренко блестяще разобралась со «Спартаком»! Влашич – главный герой матча. Никола оформил дубль.

Первым поражением «Спартака» после рестарта. Тедеско внес свои изменения в основу, одно из которых было вынужденным — в центре поля место перебравшего карточек Крала занял Умяров (Тил по-прежнему восстанавливается от травмы). Возможно, именно чеха и не хватило «Спартаку» в той роковой атаке на 27-й минуте, которая закончится победным голом Влашича.



Ну и, конечно, это дерби войдет в историю Ляпом Максименко. Именно так – с большой буквы. Необъяснимой и грубейшей технической ошибкой. Которую можно назвать детской. И вспомнить о том, что вратарю «Спартака» всего 22 года. Что для голкипера, конечно, не возраст. С другой стороны – казалось, что шишек уже набито предостаточно (от гола Рыкова с центра поля до последнего матча прошлого сезона с «Оренбургом», когда Кононов сделал Максименко крайним). Оказалось, что нет. Ждать ли продолжения – вот теперь главный вопрос.

А еще один — где Селихов? Он еще в мае вернулся – играть-то собирается? Комментарий Цорна десятидневной давности никак не прояснил ситуацию: «Мы должны или найти ему игровую практику, или сделать, чтобы он создавал конкуренцию Макси». Золотые слова. Конкуренция – вот, пожалуй, то, что нужно сейчас Максименко острее всего. Лучшее лекарство от подобных ошибок.

Тем более – такой пример перед глазами. На другой чаше весов – сэйв Акинфеева на 90-й минуте, когда при счете 1:0 Игорь кончиками пальцев дотянулся до мяча после удара Умярова. Статистика Акинфеева и Максименко перед игрой была почти зеркальной – 24 и 23 матча соответственно, 9 и 8 «сухарей», пропущенные мячи — 26 и 23. И сейчас эти цифры не сильно изменятся. Только вот передать главного они не смогут — один ошибся, а другой спас.

ЦСКА на цифре три прервал свою серию без побед в матчах со «Спартаком». И оторвался от красно-белых уже на 8 очков. Теперь давление в норме, Виктор Михайлович?



Кстати, те, кто приписывал Гончаренко конфликт с Овчинниковым сегодня не нашли своим домыслам подтверждения. После победы они обнимались так, словно и не было этой недели безвременья.



Сказать, что Гончаренко тактически переиграл Тедеско — нет, конечно. Одинаковые схемы, в принципе равный футбол (в первом тайме – с преимуществом ЦСКА, во втором – до удаления Зобнина — «Спартака»). Все решил, по сути, один удар и одна ошибка имени Максименко.



P.S. Когда Влашич забил второй гол и все стало ясно — Тедеско закрыл глаза. О чем он думал? Кубок, полуфинал, «Зенит»?