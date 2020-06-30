Гончаренко рассказал, почему уехал в Беларусь. И о своём будущем в ЦСКА

ЦСКА обыграл «Спартак» в дерби на «ВЭБ Арене». После игры на вопросы ответили главные тренеры команды. Первым на вопросы отвечал Доменико Тедеско.

Об игре

Первый тайм начали хорошо, были моменты для взятия ворот. Моментов у нас было больше, чем у ЦСКА. У них был только один удар по воротам, который привёл к голу. Во втором тайме изменили схему, перешли на четыре защитника, ЦСКА почувствовал, что мы угрожаем их воротам. В этот момент Зобнину дали красную карточку. Тяжело переломить игру вдесятером, мы это сделали в Кубке, но сегодня не получилось.

У ЦСКА точно было всё плохо? Команда Гончаренко блестяще разобралась со «Спартаком»! Влашич – главный герой матча. Никола оформил дубль.

О Бакаеве

Бакаев очень важный для нас игрок. Команда хорошо играла и без него, но он тот, кто может решить игрок матча. Он может обыграть один в один, знает нашу атакующую схему. Возможно, сегодня у него не очень получалось. Влашич был сегодня в ударе, он решил игру. Если бы у него не получилось, вопрос — как сыграл бы ЦСКА? Бакаев самокритичен, ему нужно быть более хладнокровным.

О рукопожатии с Гончаренко

Почему я должен первый идти жать руку Гончаренко? Если бы он был женщиной, я бы, как джентльмен, пошёл первым. Не понимаю, почему вы спрашиваете про это. Та тема слишком раздута. Не первый раз, когда тренеры не жмут друг другу руки, я пошёл к ребятам, чтобы подбодрить их, подвести итог матча, потом пошли благодарить болельщиков на трибуне, их было немного – шесть человек, но они были.

Ошибка Максименко – это ещё детство или пришла пора спрашивать по-взрослому? Грубый ляп вратаря «Спартака» решил судьбу дерби с ЦСКА.

Об удалении Зобнина и игре защитников ЦСКА

В первом тайме у нас был перевес на правом фланге. Но Магнуссон здорово сыграл против Соболева, но после смены схемы мы смогли прижать ЦСКА. Говоря об атаке, нам можно было больше подавать с флангов и чуть быстрее разворачивать игру, переводить игру с фланга на фланг. Говоря о Зобнине, Рома — очень спокойный человек. Не знаю, что должно случиться, чтобы он потерял контроль над собой. Возможно, в игре были на это веские причины. Когда на нём пенальти не поставили, когда Влашич мяч откинул. Но такая грубая игра неприемлема, хотя причины могли быть.



ЦСКА не удивил меня тем, что сыграл от обороны. Они оборонялись один в один, но мы находили выходы из этой ситуации. Но надо отдать должное защитникам ЦСКА — они отлично сыграли в обороне.

Потом на вопросы пришёл отвечать Виктор Гончаренко. Он был гораздо менее многословен.

О поездке в Беларусь

Нужно было каким-то образом встряхнуть команду. Раз это пошло на пользу, то значит мы сделали всё правильно. Я пожалел о своём поступке и принёс извинения в команде.

Гончаренко написал заявление об уходе, а потом передумал. Что происходит в ЦСКА? К «Спартаку» «армейцев» будет готовить белорусский специалист.

Как отреагировала команда

Слушайте, такой большой матч, а мы говорим об отъезде. Нормально они отреагировали, сначала были зажатыми, не понимали, что происходит, потом пришли в себя. Что касается будущего, то я с удовольствием работаю в этой команде. Иногда у меня зашкаливают эмоции, я работаю дальше.

Об игре и травмированных

У нас многие команды в чемпионате ищут ошибку соперника, мы пропускали много контратак в домашних матчах. Знали, что «Спартак» в этом силён, поэтому решили сыграть прагматичнее. Когда Влашич забил, мы сели ещё глубже. Кучаев в атаке? Были задумки, чтобы искать зоны за спиной защитников и мешать началу атак соперника.