Мы следили за Гончаренко во время дерби со «Спартаком». Поначалу его было не узнать

Поступок Виктора Гончаренко, который после крупного поражения от «Зенита» пропал на неделю, нет сомнений, ещё долго будет обсуждаться. И совершенно непонятно, как этот поступок скажется на команде и будущем тренера. Пока же Гончаренко вернулся к работе и сразу выиграл дерби! После матча тренер сказал, что погорячился, принёс извинения команде и продолжает работать.



Ну а мы решили понаблюдать за вернувшимся Гончаренко во время дерби. Вернулся он, напомним, за два дня до игры. Как он себя вёл с помощниками? Как общался с командой? Поприветствовал ли фанатов? Отвечаем.

Гончаренко написал заявление об уходе, а потом передумал. Что происходит в ЦСКА? К «Спартаку» «армейцев» будет готовить белорусский специалист.

Перед матчем

Перед матчем на вопрос о том, как он провёл последние 10 дней, Гончаренко ответил так: «Отлично. Всё делали, чтобы команда вернулась в свое русло и показала хорошую игру. Хотелось бы говорить о матче, три дня на подготовку достаточно для того, чтобы забыть обо всём, что было семь дней назад».

Стоит отметить, что фанаты ЦСКА, судя по всему, негативно восприняли поступок главного тренера. Перед матчем во время объявления состава команды фанаты ЦСКА по традиции всей трибуной выкрикивают фамилии игроков и главного тренера. И если фамилии игроков они прокричали привычно громко, то фамилия Гончаренко в исполнении фанатов прозвучала тихо и не очень убедительно.

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Фото: РИА Новости

Не пошёл жать руку Тедеско

Все мы помним историю, когда после прошлого дерби Тедеско начал очень бурно праздновать победу и стал эмоционально прыгать вокруг тренера ЦСКА. Гончаренко отказался пожимать ему руку. Все, естественно, ждали продолжения. Снова откажется? Да и вообще разрешены ли сейчас медицинским регламентом подобные контакты? В итоге, рукопожатия снова не случилось. И Тедеско спросили об этом на пресс-конференции:

«Почему я должен первый идти жать руку Гончаренко? Если бы он был женщиной, я бы, как джентльмен, пошёл первым. Не понимаю, почему вы спрашиваете про это. Та тема слишком раздута. Не первый раз, когда тренеры не жмут друг другу руки. А после матча я пошёл к ребятам, чтобы подбодрить их, подвести итог матча, потом пошли благодарить болельщиков на трибуне».

Фото: Александр Ступников, «Спартак»

Первый тайм

Гончаренко вышел на матч без особых эмоций, очень медленно проделав путь до скамейки. Тогда как Тедеско поприветствовал всех своих футболистов и обнял каждого члена штаба. По первым минутам это был самый неэмоциональный Гончаренко за всё его время в ЦСКА. После первых двух-трёх минут, которые он провёл стоя, он сел на скамейку и почти не вставал с неё.

По-настоящему тренер завёлся после момента Облякова, удар которого из девятки вытащил Максименко. После этого Виктор Михайлович включился в игру по полной, разочаровывался в неточных дальних забросах, респектовал Влашичу за навесы.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Гол он встретил радостными аплодисментами. Всю вторую половину первого тайма Гончаренко не забывал апеллировать к арбитру в тех моментах, где, по его мнению, игроки «Спартака» заслуживали жёлтых карточек.

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Второй тайм

На второй тайм Гончаренко вышел заряженным, сразу встал на краю бровки и включился в игру. Он продолжал расстраиваться из-за бездумных выносов со своей половины, ругался на игроков в разговорах с помощниками, активно давал указания Бистровичу перед заменой.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Но всё равно чувствовалось, что между ним и командой есть барьер. Показательным был момент, когда в игре была пауза и большая часть игроков подошла к тренерской скамейке выпить воды. Гончаренко прошлых матчей обязательно бы воспользовался этим, чтобы дать указания команде. В матче со «Спартаком» же тренер ушёл под козырёк и не разговаривал с командой.

Фото: РИА Новости

Во время отмашки Зобнина локтем Гончаренко сразу начал апеллировать к арбитру, он был уверен, что это красная карточка. Решение судьи удалить Зобнина тренер принял с удовлетворением.



Во время одной из атак, когда Обляков не отдал пас на пустые ворота, а принял решение ударить, тренер ЦСКА очень расстроился и показал полузащитнику жестом бинокль, призывая его раскрыть глаза.

В конце матча Гончаренко решил укрепить защиту и выпустить Виктора Васина. В этот момент с трибун болельщик прокричал: «Михалыч, не надо!». Второй гол Влашича Виктор Михайлович отпраздновал эмоционально, обнялся со всем штабом, а после матча отбил каждому игроку и члену штаба кулачок.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Потом он с командой пошёл к фанатской трибуне, причем было видно, что Гончаренко подозвал к фанатке Акинфеев. Но провожали его и команду аплодисментами.