Все спорные решения — против «Спартака». Что вообще происходит?

После возобновления РПЛ в трёх матчах «Спартака» было минимум 6 спорных эпизодов, в которых судьи и ВАР принимали сторону соперника красно-белых.



В Туле, например, случился пенальти после вовсе не очевидного фола Андрея Ещенко, но так как эпизод случился на последних секундах матча при счёте 3:1 в пользу «Спартака», то и внимание на нем заострил один лишь Леонид Федун. Запомните этот факт.

Через неделю владелец «Спартака» возмущался, когда Владислав Безбородов не засчитал два, на взгляд Федуна, чистых гола Александра Соболева в матче с «Уфой» (0:0). В первом случае VAR зафиксировал офсайд, а во втором определил, что мяч не пересек линию ворот.



В дерби с ЦСКА спорных решений было принято уже три. Сначала Роман Зобнин упал в штрафной армейцев после контакта с защитником. VAR был за ЦСКА. Затем VAR удалил того же Зобнина за отмашку. А в концовке судьи даже не стали рассматривать возможное нарушение правил Виктора Васина против Александра Соболева перед вторым мячом Николы Влашича.

Так, вынесенные решения стали складываться в систему, которая раздражала уже не только Федуна, но и футболистов. Так, после ЦСКА не выдержал капитан «Спартака» Георгий Джикия. Ему задали вопрос об отсутствии «плана Б» у Доменико Тедеско, но Георгий тут же ушёл в сторону работы судей и VAR.



— У «Спартака» нет плана Б? – ответил он. — У нас есть варианты, но не смогли забить, хотя подходы были хорошие в первом тайме. Плюс, спорные решения тоже были. Как всегда – не в нашу пользу.Я уже привык, как нас судят.



— Но ведь Зобнин сам виноват, психанул, — поправили журналисты.

— Я не об этом эпизоде даже, — уточнил Джикия. — Пересмотрите момент, когда Соболев борется в конце. Мне показалось, что мяч попал в руку защитнику ЦСКА. Но судья как обычно ничего (VAR) не стал смотреть.

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Вообще об отказе судей смотреть спорные эпизоды ещё после матча с «Уфой» говорил Андрей Ещенко. Тогда же он намекнул, что будь на месте «Спартака» «Зенит» — решения принимались бы иные.



— Если бы играла другая команда, может, ей бы засчитали такой гол, — сказал Ещенко, имея в виду «Зенит». — Может, надо ещё больше камер ставить на стадионах. А то, что есть VAR, что нету — всё равно судьи делают по-своему.

Спросили мы про «Зенит» и у Джикии.



— У «Спартака» главный матч теперь в Петербурге. Мы даже не знаем, что сказать…

— Вот и я не знаю, что сказать, — перебил Георгий и ухмыльнулся. — Посмотрим, как будет там.



В общем, дискурс вокруг «Спартака» вдруг свёлся к тому, что клубу теряет очки из-за решений судей. Почему так происходит? Мы привёдем три варианта ответа.



Первый – дело в нынешнем «Спартаке». Когда у тебя нет ни чёткого основного состава, ни поставленного футбола, ни опытных игроков, то уязвимость команды чересчур высока, а поиск внешних причин становится защитной реакцией. Получается, мы наблюдаем перекладывание собственной ответственности на судей.

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Второй – дело в обычном невезении и отсутствии знаний о VAR. Дело в том, что просмотр эпизода инициирует не главный судья, а люди, сидящие в комнате у мониторов. Именно они должны сказать: «Алексей, похоже, Васин фолил против Соболева. Подожди – и проследуй к экрану» или «Владислав, мяч пересёк линию ворот, это гол Соболева». Сами же рефери к монитору не бегут.



Но если в первых двух случаях мы говорим о том, что «Спартак» попадает под VAR из-за объективных причин, то стоит заявить и о третьем варианте — конспирологическом.



Существует поверье, что приглашение Томаса Цорна была связано и с определённой лояльностью к нему в высших эшелонах футбольной власти. Особенно, если принимать во внимание достаточно близкие и даже родственные отношения с главой РПЛ Сергеем Прядкиным. И в первых турах судьи как минимум не мешали «Спартаку» играть, а где-то и помогали случайными ошибками.

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Однако после перерыва, когда сменился глава судейского корпуса, а Сергей Прядкин поучаствовал в скандале с перевыборами в РПЛ без ведома РФС – «Спартак» получил сразу несколько решений не в свою пользу подряд. Это и шесть прежде озвученных эпизодов, и назначение полуфинала Кубка России в Санкт-Петербург, и общее жёсткое отношение к «Спартаку» и его фанатам.И эту конспирологическую версию можно было бы назвать совсем уж странной, если бы вдруг не исчез Томас Цорн. В дни, когда так много всего происходит и когда так много говорит Федун – мы просто забываем о гендиректоре «Спартака». Так, может, дела внутри футбольной власти действительно таковы, что есть директива работать со «Спартаком» если не предвзято, то, как минимум, строго.



Впрочем, конечно же, подобная атака на «Спартак» не очень вероятна, а напряг с судьями заключаются лишь в том, что команда реально играет как середняк и толком не понимает, на кого бы этот груз ожиданий перевесить – на судей, на VAR или, может быть, вообще на погоду. Но, как говорит Джикия, мы всё равно посмотрим, что там будет в Санкт-Петербурге.