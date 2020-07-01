Справедливы ли очередные жалобы «Спартака» на судей? Разбор спорных моментов дерби с ЦСКА

Второй раз за неделю «Спартак» теряет очки в матчах РПЛ. И если в субботу победа над «Уфой» была близка и хотя бы одно очко красно-белые заработали, то вчера в дерби с ЦСКА команда Тедеско и вовсе проиграла.
После матчей с «Уфой» судейством были недовольны Ещенко и Федун
После субботней игры с критикой судей выступил защитник «Спартака» Андрей Ещенко. В том матче главный арбитр Владислав Безбородов не засчитал два гола «Спартака» – первый из-за офсайда у Жиго, второй – из-за того, что мяч ленточку ворот «Уфы» полностью не пересёк. Ещенко же допустил, что «другой команде» гол могли бы и засчитать. Возмущался работой VAR и владелец «Спартака» Леонид Федун. Спорные эпизоды того матча специально для «Чемпионата» разбирал арбитр Игорь Федотов.
Вопросы к арбитрам у «Спартака» возникли и после дерби – возмутился Георгий Джикия
Вопросы к судейству у «Спартака» возникли и после матча с ЦСКА. Теперь от команды говорил уже Георгий Джикия, её капитан.
– У нас есть варианты, но мы не смогли забить, хотя подходы были. Спорные решения тоже были, как всегда, не в нашу пользу.
– Есть тенденция судить против «Спартака»?
– Я уже привык, что нас так судят. Посмотрим, как эксперты будут разбирать моменты, интересно, что на этот раз они скажут.
– А что не так в моменте с Зобниным?
– Я не про момент с удалением Зобнина. Пересмотрите момент в конце, перед вторым голом Влашича. Там Соболев боролся, мне показалось, что мяч попал в руку защитнику ЦСКА. Но никто ничего не стал смотреть, как всегда.
Джикии ответил арбитр Игорь Федотов. Он разобрал судейство в матче «Спартака» и ЦСКА
После дерби на все вопросы о судействе нашему изданию ответил Игорь Федотов.
– Еськов отработал отлично, пусть другие судьи смотрят и учатся, как надо работать. Всё было адекватно по отношению к обеим командам, все решения – нормальные, ругать арбитра не за что.
Стоило ли ставить пенальти за фол Магнуссона на Зобнине в первом тайме? Фола не было. Можно посмотреть на стоп-кадр – там видно, что у Магнуссона нога уже стоит на газоне, а дальше действие совершает сам Зобнин – он просто врезается в защитника ЦСКА. Никакого движения на фол Магнуссон не делал, “шлагбаум” не ставил.
У Зобнина была не отмашка, он не боролся за мяч с локтем. Роман наносил акцентированный удар – это красная карточка. Толкал ли его Обляков до фола, пытаясь спровоцировать? Не надо смотреть на Облякова, судья смотрит конечное действие. Зобнин просто засадил игроку ЦСКА локтём в голову. А действия Облякова для кого-то могут казаться провокацией, для кого-то нет, но локтём-то бил Зобнин!
Что касается другого эпизода между Зобниным и Магнуссоном, когда защитник ЦСКА схватил Романа за шею, то повтор показали крупным планом. По действию Магнуссона это не жёлтая, надо понимать, мог ли Зобнин убегать от игрока ЦСКА.
А вот что Федотов сказал об эпизоде, на которой обратил внимание Джикия.
– Если Георгий говорит про моменты на 85-й и 86-й минутах, то там вообще ничего не было. Возможно, вопросы у Джикии возникли по моменту борьбы Соболева и Васина, после единоборства которых Влашич забил второй гол. Но там вообще никакого нарушения нет. Руку у Васина мы здесь увидеть не можем, но Соболев сам держит Васина руками, поддёргивает его. Абсолютно нормальная борьба, решение продолжить игру – по делу. Говорить голословно о «спорных решениях» могут все. Ключевое слово в речи Джикии – «показалось». Может, он устал уже, набегался к 90-й минуте. Все эти обвинения ни о чём. Нет в судействе понятия «показалось». Еськову тоже показалось, что сначала Зобнина удалять не надо было. А что касается того, что арбитр не пошёл смотреть какой-то момент, то главный и не должен бегать и смотреть всё подряд, существует тихая проверка. А Джикия пусть лучше тренируется, тогда у «Спартака» всё будет хорошо.
Так что, по мнению Федотова, предъявлять претензии к арбитрам красно-белым не за что. Но для «Спартака» есть и хорошие новости – Роман Зобнин, скорее всего, будет дисквалифицирован лишь на один матч.
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