Справедливы ли очередные жалобы «Спартака» на судей? Разбор спорных моментов дерби с ЦСКА

Второй раз за неделю «Спартак» теряет очки в матчах РПЛ. И если в субботу победа над «Уфой» была близка и хотя бы одно очко красно-белые заработали, то вчера в дерби с ЦСКА команда Тедеско и вовсе проиграла.

После матчей с «Уфой» судейством были недовольны Ещенко и Федун

После субботней игры с критикой судей выступил защитник «Спартака» Андрей Ещенко. В том матче главный арбитр Владислав Безбородов не засчитал два гола «Спартака» – первый из-за офсайда у Жиго, второй – из-за того, что мяч ленточку ворот «Уфы» полностью не пересёк. Ещенко же допустил, что «другой команде» гол могли бы и засчитать. Возмущался работой VAR и владелец «Спартака» Леонид Федун. Спорные эпизоды того матча специально для «Чемпионата» разбирал арбитр Игорь Федотов.

«Пусть это будет на их совести». Ещенко раскритиковал арбитров после матча «Спартака» Намекнул, что «другой» команде мяч могли бы и засчитать

Вопросы к арбитрам у «Спартака» возникли и после дерби – возмутился Георгий Джикия

Вопросы к судейству у «Спартака» возникли и после матча с ЦСКА. Теперь от команды говорил уже Георгий Джикия, её капитан.



– У нас есть варианты, но мы не смогли забить, хотя подходы были. Спорные решения тоже были, как всегда, не в нашу пользу.



– Есть тенденция судить против «Спартака»?

– Я уже привык, что нас так судят. Посмотрим, как эксперты будут разбирать моменты, интересно, что на этот раз они скажут.



– А что не так в моменте с Зобниным?

– Я не про момент с удалением Зобнина. Пересмотрите момент в конце, перед вторым голом Влашича. Там Соболев боролся, мне показалось, что мяч попал в руку защитнику ЦСКА. Но никто ничего не стал смотреть, как всегда.

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Джикии ответил арбитр Игорь Федотов. Он разобрал судейство в матче «Спартака» и ЦСКА

После дерби на все вопросы о судействе нашему изданию ответил Игорь Федотов.



– Еськов отработал отлично, пусть другие судьи смотрят и учатся, как надо работать. Всё было адекватно по отношению к обеим командам, все решения – нормальные, ругать арбитра не за что.



Стоило ли ставить пенальти за фол Магнуссона на Зобнине в первом тайме? Фола не было. Можно посмотреть на стоп-кадр – там видно, что у Магнуссона нога уже стоит на газоне, а дальше действие совершает сам Зобнин – он просто врезается в защитника ЦСКА. Никакого движения на фол Магнуссон не делал, “шлагбаум” не ставил.

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У Зобнина была не отмашка, он не боролся за мяч с локтем. Роман наносил акцентированный удар – это красная карточка. Толкал ли его Обляков до фола, пытаясь спровоцировать? Не надо смотреть на Облякова, судья смотрит конечное действие. Зобнин просто засадил игроку ЦСКА локтём в голову. А действия Облякова для кого-то могут казаться провокацией, для кого-то нет, но локтём-то бил Зобнин!

Что касается другого эпизода между Зобниным и Магнуссоном, когда защитник ЦСКА схватил Романа за шею, то повтор показали крупным планом. По действию Магнуссона это не жёлтая, надо понимать, мог ли Зобнин убегать от игрока ЦСКА.



А вот что Федотов сказал об эпизоде, на которой обратил внимание Джикия.



– Если Георгий говорит про моменты на 85-й и 86-й минутах, то там вообще ничего не было. Возможно, вопросы у Джикии возникли по моменту борьбы Соболева и Васина, после единоборства которых Влашич забил второй гол. Но там вообще никакого нарушения нет. Руку у Васина мы здесь увидеть не можем, но Соболев сам держит Васина руками, поддёргивает его. Абсолютно нормальная борьба, решение продолжить игру – по делу. Говорить голословно о «спорных решениях» могут все. Ключевое слово в речи Джикии – «показалось». Может, он устал уже, набегался к 90-й минуте. Все эти обвинения ни о чём. Нет в судействе понятия «показалось». Еськову тоже показалось, что сначала Зобнина удалять не надо было. А что касается того, что арбитр не пошёл смотреть какой-то момент, то главный и не должен бегать и смотреть всё подряд, существует тихая проверка. А Джикия пусть лучше тренируется, тогда у «Спартака» всё будет хорошо.

Все спорные решения — против «Спартака». Что вообще происходит? Судьи, VAR, назначение полуфинала Кубка в Санкт-Петербурге – это совпадение или система намеренных действий?

Так что, по мнению Федотова, предъявлять претензии к арбитрам красно-белым не за что. Но для «Спартака» есть и хорошие новости – Роман Зобнин, скорее всего, будет дисквалифицирован лишь на один матч.