Нога Акинфеева, купание в фонтанах, ликующая Никольская и вот это всё.

Ровно два года назад Россия обыграла Испанию на ЧМ. Вспоминаем этот день в деталях

1 июля 2018 года состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором сборная России обыграла Испанию по пенальти и улетела в историю. Два года спустя мы решили детально вспомнить атмосферу и события того матча.

Несколько часов до матча

— Для многих Испания остаётся одним из главных фаворитов ЧМ-2018, несмотря на то что там буквально за день до старта турнира произошла экстренная замена главного тренера – Фернандо Йерро сменил Юлена Лопетеги.



— В Россию верят в основном свои. Например, Денис Колодин, участник знаменитой победы над сборной Нидерландов на Евро-2008.

— А вот большой любитель футбола Михаил Боярский оказывается настоящим оракулом. Предсказывает победу по пенальти.



— Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дипломатичен. Он считает, что шансы полностью равны. «России необходим правильный настрой, максимальная концентрация и отдача. Но всё это у российских футболистов есть», — говорит он.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

— Букмекеры предлагают поставить на победу России за 6.25. Шансы Испании на победу оценены коэффициентом 1.60. Поставить на ничью после 90 минут можно за 3.75. Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.15, а на ТМ 2,5 гола — за 1.65. Поставить на то, что обе команды забьют, можно было за 2.20. Победа сборной Испании всухую оценивается в 2.30.



— Артём Дзюба в интервью пресс-службе ФИФА делится планами сборной России на этот матч. «Каждый из нас должен будет умереть на поле. На 95 минут, 100 минут, сколько будет. Нужно будет вывернуть себя наизнанку, но чтобы был этот командный дух. В футболе, чем он и прекрасен, в определённый день любая команда может обыграть любую. Если мы все выйдем и сыграем не на свой максимум, а на 200-300%, верю, что у нас будет шанс на исторический момент».



— «Инициативу отдавать нельзя, а мячом пусть владеют — на здоровье». А это слова главного тренера сборной России Станислава Черчесова в интервью телевизионщикам.



— Игрок испанцев Давид Сильва признаётся, что играть против России не менее трудно, чем с бразильцами. «Играть против сборной России будет невероятно трудно. Думаю, не менее трудно, чем, например, со сборной Бразилии. Мы знаем, что Россия умеет играть в глухой обороне».



— «Газинский – трактор, Дзюба – башня, Жирков – носит перчатку на левой ноге». Испанское издание Marca описало 11 игроков, которые, по мнению авторов, должны выйти в основе российской сборной.



— Около 15:30, за полтора часа до игры, сборные объявляют составы.



Россия: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич, Кутепов, Кудряшов, Жирков, Зобнин, Кузяев, Головин, Самедов, Дзюба.



Испания: Де Хеа, Начо, Пике, Рамос, Альба, Бускетс, Коке, Асенсио, Сильва, Иско, Коста.

Атмосфера перед матчем

— Перед матчем наши корреспонденты ловят атмосферу праздника и общаются с людьми. Вот, к примеру, важные слова украинского болельщика, который приехал болеть за Россию.

Видео доступно на «Чемпионате».

— Испанские болельщики веселятся в фонтане.

Видео доступно на «Чемпионате».

— А российские фанаты заводят песни и кричалки в метро.

Видео доступно на «Чемпионате».

Вот так выглядит территория «Лужников» незадолго до игры.

Видео доступно на «Чемпионате».

Те, кто не попал на стадион, собираются на Никольской, в барах и других местах. Игру смотрит вся страна.

Видео доступно на «Чемпионате».

— Игра для наших начинается неудачно. Уже на 12-й минуте Игнашевич забил мяч в свои ворота, став самым возрастным автором автогола в истории турнира.



— Бывший защитник сборной России Юрий Ковтун разобрал гол. «Ошибка Игнашевича заключалась в том, что он неправильно выбрал позицию. Стоит отметить, что Рамосу дают нагло играть на стандартах в рамках правил».



— Но на 41-й минуте Артём Дзюба с пенальти сравнивает счёт.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

— «500% пенальти в ворота Испании. Пике поднимал руки, увеличивал зону обороны». Это мнение бывшего арбитра ФИФА – Сергея Хусаинова.



— «Артём очень уверенно использовал эту возможность. Он смотрел на действия де Хеа и играл по нему. У Давида не было шансов, потому что чуть раньше удара он сделал шаг вправо». Разбор пенальти от Веретенникова.



— А вот реакция фанатов на гол Дзюбы.

Видео доступно на «Чемпионате».

— 78 011. Именно столько зрителей собрал матч на стадионе.

— «Верните Дзюбу». Так Виктория Лопырёва реагирует на замену Артёма во втором тайме. Вместо него на поле вышел бывший муж Виктории – Фёдор Смолов.



— Основное время заканчивается со счётом 1:1. Матч ушёл в дополнительное время, а сборная России уже вошла в историю, сделав четвёртую замену.



— «Шесть футов пять дюймов, человек-гора. Сумасшедший и неуклюжий. Мне никогда не нравилось играть против таких футболистов, у которых руки и ноги повсюду». Так об Артёме Дзюбе говорит бывший защитник «МЮ» Рио Фердинанд во время перерыва.



Фанаты скандируют – «Нужен гол!».

Видео доступно на «Чемпионате».

И «Вперёд Россия!».

Видео доступно на «Чемпионате».

— Во время дополнительного времени испанцы устанавливают рекорд чемпионатов мира, отдав больше 1000 передач за матч.

— Во втором дополнительном тайме случается момент, который мог всё пустить по новому сценарию. Игнашевич прихватывает Пике в штрафной. Главный судья Куйперс консультируется с VAR на предмет возможного назначения пенальти, но всё обходится. «Прихват Пике у Игнашевича был, но эти прихваты обоюдные. Такие пенальти ставятся только за большие советские деньги», — комментарий Сергея Хусаинова специально для «Чемпионата».

Пенальти. Акинфеев

— Серию пенальти помнит, наверное, каждый, кто смотрел тот матч. Наши бьют безошибочно, Акинфеев берёт удар Коке, а потом ногой отбивает удар Аспаса. Мы в 1/4 финала!

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Конечно, Игоря признают лучшим игроком матча.



«Сейчас ощущаю опустошение. Радость от победы и опустошение, потому что вы сами видели: на протяжении второго тайма и в дополнительное время мы оборонялись, старались сохранить свои ворота на замке, что нам удалось. Чего греха таить, надеялись на пенальти, потому что против Испании всегда тяжело играть». Слова героя России.



Радость народа.

Видео доступно на «Чемпионате».

— Вы лучшие, и я лучший — потому что я русский и мы выиграли!»

Видео доступно на «Чемпионате».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Пятницкая гуляет.

Видео доступно на «Чемпионате».

— «Игорь опустил всех критиканов». Счастье первых тренеров Акинфеева в материале «Чемпионата».

«Я растроган до слёз и звонил отцу Игоря». Счастье детского тренера Акинфеева Два тренера, которые дали Акинфееву дорогу в футбол, — Павел Коваль и Вячеслав Чанов о главном герое России сегодня!

— Вспоминаем, как Игорь отбил пенальти первый раз в карьере.

Свой первый пенальти он отбил в 17. Акинфеев вновь спас Россию Вы даже и не помните, как это было!

— И его путь к статусу национального героя.

Трудно быть первым. Как Акинфеев стал национальным героем Он всего добился трудом и упорством.

— «Мне очень приятно, что российский голкипер обыграл одного из лучших вратарей мира». Руслан Нигматуллин выразил респект коллеге.

После матча

— «Глядя на трибуны сейчас, я думаю, что мы не зря два года работали». Первые слова Станислава Черчесова.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— А вот здесь его полная пресс-конференция.

Черчесов: в космосе я побывал, так что теперь со мной уже ничего не будет! Черчесов в общении с журналистами после победы – мистер спокойствие.

— Ты просто космос, Стас.

Видео доступно на «Чемпионате».

— Москва гудит.

Видео доступно на «Чемпионате».

— «Мы говорили, что надо умереть на поле. Каждый это сделал». Фёдор Смолов о победе.



— «Кажется, что это сон или сказка. Первые 10 минут прошли как в тумане». Одна из главных звёзд России – Головин не верил в происходящее.



— Победная раздевалка!

— На матче наших футболистов поддерживали хоккеисты. Слова Радулова. «Когда был на трибуне, мурашки бежали по коже. До сих пор отойти не получается».



— «Акинфеев – герой матча Испания – Россия, Дзюба тоже красава». А это уже слова Евгения Малкина.



— «Мы столько вытерпели говна – сейчас давайте кайфанём». Дзюба о победе.

«Мы столько вытерпели говна – сейчас давайте кайфанём» Артём Дзюба призывает всех радоваться!

— А вот здесь слова остальных игроков.

«Сейчас очень хочется поесть и поспать!». Слова после исторической победы Эмоции людей, которые подарили праздник.

— Реакция испанских журналистов.

«У России очень умный тренер, а Йерро повёл себя трусливо» Эпический матч в «Лужниках» — глазами испанских журналистов.

— «Гуляй, Россия – плачь, Европа». Валерий Газзаев очень счастлив.



— И напоследок – самые яркие кадры того матча. Как же это было хорошо!